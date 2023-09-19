Международный фестиваль дикой природы «Золотая черепаха» откроется в Москве в октябре

Под покровом ночи. Фото: Чжу Синчао/Китай

С 28 октября по 10 декабря 2023 года в Москве по традиции откроется XVII Международный фестиваль дикой природы «Золотая черепаха». Крупнейший эколого-просветительский проект направлен на сохранение природы и изменение экологического сознания и поведения людей через искусство и любовь к природе. Москвичи, школьники, студенты и гости столицы смогут увидеть мир дикой природы в центре Москвы на территории выставочных залов Союза художников России. Более 400 лучших фоторабот разместится на площади 3000 квадратных метров. Их представят мировые звезды фотографии - финалисты творческого конкурса дикой природы The Golden Turtle. В 2023 году в нем приняло участие 4 217 авторов из более чем 100 стран. Всего на конкурс получено 15 067 работ.

Друзья навеки. Фото: Константин Шатенев/Россия

«Золотая черепаха» — проект, который объединяет талантливых фотографов со всего мира с целью сохранения биоразнообразия, - рассказал исполняющий обязанности руководителя Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Антон Кульбачевский. - В этом году в связи с высоким интересом к выставке сроки ее проведения были увеличены на две недели. В отдельном зале Новой Третьяковки будут экспонироваться лучшие работы в специальной номинации «Дикая природа Москвы», которая была учреждена несколько лет назад. Для участия в номинации фотографии должны быть сделаны на территории Москвы и Новой Москвы».

Тайная жизнь гиппопотамов. Фото: Михаил Коростелёв/Россия

По его словам, в этом году экспозицию оформят с помощью иммерсивных технологий. Для качественного погружения в атмосферу фестиваля в залах впервые используют современные цифровые и мультимедийные решения, звуковые природные эффекты.

«Золотая черепаха» – это еще и масштабный эколого-образовательный проект, - подчеркнул Кульбачевский. - Для посетителей проведут лектории и мастер-классы, творческие встречи и кинопоказы. Всего эколого-просветительская программа включает более 500 мероприятий, выступление свыше 80 спикеров, среди которых фотографы мировой величины, эксперты в области экологии, зоологи, биологи, представители ООПТ со всей страны и, конечно, из Москвы».

Борьба за выживание. Чжоу Дунлинь/Китай

Отдельный зал экспозиции посвящен дикой природе Москвы во всем ее разнообразии. Посетители увидят редких животных, растений, птиц.

«В современном мире, где все стремительно меняется, очень важно, чтобы прежними остались наши базовые ценности - духовность, доброта, гуманное отношение к себе, друг другу и окружающему нас миру, - сказал президент Международной эколого-просветительской платформы «Золотая черепаха» Андрей Сухинин. - И дикая природа является как раз идеальным примером удивительной гармонии, баланса и хрупкого равновесия. При поддержке правительства Москвы и коммерческих партнеров нам удается реализовать современные масштабные образовательные программы для детей и взрослых».

Схватка над бездной. Фото: Амит Эшель/Израиль

КОНКРЕТНО

В программе фестиваля:

- для школьников Москвы и Новой Москвы - экскурсионные программы в нарративном формате с гидами, среди которых победители и лауреаты престижных фотоконкурсов, известные путешественники, академические зоологи и биологи, амбассадоры фестиваля. Подать заявку на участие - https://goldenturtle.ru/excursions . Экскурсионные бесплатные программы проводятся для организованных школьных групп от 20 человек;

- для незрячих и слабовидящих людей - специальная выставка фоторабот в технологии тактильной печати 3D;

- экспозиция «Заповедная Россия», а также образовательный цикл тематических мероприятий, посвященных особо охраняемым природным территориям России;

- для начинающих и опытных фотографов - встречи с авторами, образовательные мастер-классы и открытые уроки по особенностям фотосъемок дикой природы и современному фотооборудованию.

Подробная программа в разделе «программа» с 15.10.2023.

Маленький гигант. Фото: Андрей Шпатак/Россия

КУДА ПРИХОДИТЬ

Ст. м. «Октябрьская», ул. Крымский вал, 10, Западное крыло Новой Третьяковки.

• Понедельник – выходной.

• Вторник, среда, воскресенье - с 10.00 до 18.00 (вход до 17.00).

• Четверг, пятница, суббота - с 10.00 до 21.00 (вход до 20.00).

• Для льготников - бесплатное и льготное посещение.

Сайт фестиваля «Золотая черепаха»

ЦИФРЫ

За 17 лет проект получил более 183 000 работ и объединил 33 000 фотографов-профессионалов из 152 стран. Фестиваль входит в ТОП 2 фотоконкурсов дикой природы в мире, победитель номинации «Музей: выставка года» ежегодной премии KudaGo 2022. В 2022 году Фестиваль стал рекордным по посещаемости – более 33 000 гостей.

Фотовыставка «Золотая черепаха» проводится при поддержке правительства Москвы. Генеральный партнер фестиваля - Департамент природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

Проводится при поддержке: Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Правительства Москвы, Правительства Санкт-Петербурга, Росзаповедцентра Минприроды России, Президентской платформы «Россия – страна возможностей», Фонда Президентских грантов, Фонда Росконгресс, Росмолодежи, Россотрудничества, Медиахолдинга «Русская Медиагруппа», VALEONIX, Союза фотографов дикой природы и др.