«Летних каникул у нас не было»: депутаты Госдумы вышли на работу и решили пересесть на российское авто

В честь начала новой сессии здание Госдумы украсили триколором. Фото: Дина КАРПИЦКАЯ

КТО НА НОВЕНЬКОГО

В честь начала новой сессии здание Госдумы украсили триколором. На проходной толпа - депутаты, их многочисленные помощники, так еще и не менее многочисленные журналисты. Внутри открылась и знаменитая думская столовая (два минувших месяца она, вместе с депутатами, пребывала на каникулах). Впрочем, по поводу каникул… Судя по речам депутатам, только думский общепит этим летом и отдыхал.

- Депутаты от «Единой России» провели отпуск, отслеживая ход реализации народной программы! - бодро отрапортовали представители партии власти.

Они отчитывались перед журналистами большой группой - аж 8 человек. Тут же представили и новичков:

- 25-летнего Солтана Узденова, избранного от Карачаево-Черкессии (Солтан, получается, потомственный депутат - его отец Джашарбек Узденов тоже занимал кресло парламентария, и тоже от «ЕдРа», он скончался несколько месяцев назад),

- 42-летний Юрий Нестеренко прибыл в ДУму от Крыма (до недавнего времени он заседал в Симферопольском горсовете).

- 49-летний Дмитрий Аверов приехал из Липецкой области (он там был председателем областного Совета депутатов).

- 47-летний Сергей Еремин (экс-заместитель губернатора Красноярского края).

Получается, Дума обновилась на 1%, но все-таки обновилась.

Глава КПРФ Геннадий Зюганов Фото: Дина КАРПИЦКАЯ

ПОЛЕ БИТВЫ - ХАКАСИЯ

А говорили «единороссы» про... Хакасию. Что «в программу капремонта школ зашло всего 9 школ, а закон о дебюрократизации учительского труда там не работает…». А при чем тут Хакасия? Это укол в адрес ее молодого губернатора-коммуниста Валентина Коновалова. Он буквально две недели назад успешно переизбрался.

После «Единой России» к журналистамвыли коммунисты и… тоже заговорили про Хакасию.

- Против Валентина Коновалова вышло 8 тысяч грязных телесюжетов, — сообщил бессменный глава КПРФ Геннадий Зюганов. По версии Зюганова, организовали это, естественно, «единоросы».

По своим конкурентам Зюганов вообще как следует. Не выполняют, мол, ни программы, ни указы президента.

- Не хочу портить никому настроение, но лучше у всех оно будет (настроение — ред.) если мы победим, - вещал он и тряс в руке газетой.

Коллегам Зюганов предложил эксперимент - пожить на 20 тысяч в месяц (как по его мнению выживают в регионах), чем разрабатывать новый бюджет.

Глава «Справедливой России - За правду» Сергей Миронов Фото: Дина КАРПИЦКАЯ

ПЕНСИИ, АВТОПРОМ И АКСЕЛЕРАТЫ

Глава «Справедливой России - За правду» Сергей Миронов выглядел бодрым, похудевшим. Он тоже говорил про деньги:

- Будем поднимать вопрос о введении 13-ой пенсии, о повышении базового оклада бюджетникам, мы за снижение НДС для производителей детских товаров…

Миронов, кстати, первым из коллег публично одобрил решение председателя Володина пересадить депутатов на отечественные машины. Но не он один, конечно:

- Давно это нужно было сделать, - уверенно заявила «КП» единороска Ольга Занко. - Мне кажется, это одно из проявлений патриотизма - отдыхать в России, покупать российское, причём не только машины

А Владислав Даванков от «Новых людей» похвастался, что уже пересел на «Москвич»:

- Взял на тест-драйв на лето. Мне машина понравилась. Ещё неделю буду ездить на «Москвиче», а дальше решит руководство Госдумы. Пока для служебных поездок за вице-спикерами закреплены «Генезисы».

Начальник Даванкова по «Новым людям» Алексей Нечаев про автопром не говорил Фото: Дина КАРПИЦКАЯ

А вот начальник Даванкова по «Новым людям» Алексей Нечаев про автопром не говорил:

- В СМИ будут писать, что вот депутаты вернулись с каникул. Но никаких каникул у нас не было. Мы за два летних месяца провели более 1000 встреч, подготовили 27 законопроектов. Все по результатам общения с избирателями.

Глава ЛДПР Леонид Слуцкий пожаловался на коварных американцев, которые не дали ему визу на Генассамблею ООН. Он забеспокоился об акселератах:

- Будем рассматривать закон о снижении ставки НДС для производителей детских товаров. Но! Надо определить что такое детские товары, чтобы не выпали из размерной сетки школьной формы акселераты. У нас много подростков, которые носят уже взрослые размеры.

Глава ЛДПР Леонид Слуцкий Фото: Дина КАРПИЦКАЯ

ЗАСЕДАНИЕ НАЧИНАЕТСЯ

За этими «подходами к прессе» время пролетело стремительно и ровно к полудню депутаты потянулись в зал. Последними уверенным шагом зашли туда председатель Вячеслав Володин в сопровождении первого зампреда Александра Жукова и единоросса Васильева. Журналистам председатель кидает лишь одну фразу:

- Ну, наконец-то!

И вот оно! Заседание. Зал гудит. Приветствия, объятия, дружеские селфи (как 1 сентября на школьной линейке).

- Фотографируетесь? - улыбаясь, спрашивает коллег Володин. - Не увлекайтесь, примета плохая. Подсчитаем собравшихся…

Представительница «Новых людей» (на фото в центре) вышла в кокошнике на минималках. Фото: Эдвард ЧЕСНОКОВ

Сегодня в зале почти все - 423 из 450 депутатов. «Кворум есть, - объявил председатель Володин. - Можно считать сессию открытой!». И зазвучал гимн России, слова которого для подстраховки, выводились на все экраны главного зала Государственной Думы.

Все встают. Операторы выхватывают думских «звезд». Ирина Яровая и Анна Кузнецова (обе в президиуме) как невесты в белом. Не стареющая Валентина Терешкова как всегда с фирменной прической и орденом на груди. Человек-гора Вячеслав Валуев, прославленная чемпионка Ирина Роднина… Знакомые все лица.

Дума работает в этот составе вот уже 2 года. И это 5-я сессия. А новых звезд как-то не родилось. Убыло даже, как тут не вспомнить Жириновского, который зажигал. Да и Елену Мизулину с ее борьбой с синтетическим нижним бельем. Может хоть Милонов вернется из зоны СВО в Москву? Или новенькие о себе заявят? Ждем, надеемся…