Алексей Воробьев заявил, что у него нет детей

Второклассница Адель оказалась «киношной» дочерью артиста Фото: Личный архив

1 сентября в соцсетях промелькнула новость, мол, папарацци нашли очередного ребенка Алексея Воробьева (которого по счету, мы уже, честно говоря, сбились). Как оказалось, в День Знаний, артист привёл на линейку второклассницу, но не настоящую свою дочь, а киношную.

Очаровательная 7-летняя Адель - юная актриса, племянница актера Ивана Стебунова. Девочка - дочь Алексея в полнометражном фильме телеканала НТВ «Больше чем футбол». Ради главной роли в этом проекте Воробьев специально прилетел из Америки, где в данный момент живет и работает. Девочке, по сценарию страдающей онкологией, для съёмок пришлось побрить голову, и Алексей очень волновался, что она может стать объектом буллинга в школе.

Чтобы поддержать Адель, Воробьев сам отвел ее на линейку 1 сентября, где поздравил всех учеников с Днем Знаний, спел вместе с ребятами несколько песен, и рассказал, как он восхищается своей юной партнёршей, сделав ее настоящей героиней школы.

Так что поклонницы могут выдохнуть: Алексей Воробьев по-прежнему холост, и детей у него пока нет.