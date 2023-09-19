Отпуск россиян предложили увеличить на 7 дней: почему эта идея невозможна и только навредит

Трудовой Кодекс напрямую запрещает любые виды дискриминации, в том числе по возрасту Фото: Андрей АБРАМОВ

«Эх, как же быстро прошел отпуск, вот бы еще недельку погулять!» Ну кого из нас не посещали такие мысли при возвращении к трудовым будням? Поэтому предложение увеличить отпуск с 28 до 35 дней, которое поступило на днях в Совет Федерации, наверняка порадует многих россиян.

Правда, автор инициативы, директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предлагает прибавить неделю к отпуску не всем, а только тем граждаанам, которые имеют трудовой стаж от 30 лет. По задумке политолога, таким образом можно будет поощрить россиян, которые своим многолетним трудом вносят большой вклад в развитие национальной экономики.

Однако на практике такая мера, по мнению профессора Финансового университета при правительстве РФ Александра Сафонов, принесла бы больше вреда, чем пользы.

- Во-первых, Трудовой Кодекс напрямую запрещает любые виды дискриминации, в том числе по возрасту (см. статью 3 «Запрещение дискриминации в сфере труда», - Ред.), а дополнительные дни отпуска за стаж как раз можно было бы трактовать как элемент дискриминации, - напоминает Александр Сафонов. – Второй момент – у нас в Трудовом кодексе и так предусмотрена возможность предоставления дополнительного отпуска за особые условия труда – например, в целях заботы о здоровье сотрудников. Да и вообще никто не обязывает работодателей ограничивать отпуска сроком 28 дней, они могут увеличивать их по своему усмотрению. А теперь давайте посмотрим на экономическое содержание предложения прибавлять всем отпуск за стаж. Сейчас рабочая сила в России стареет. Значит, все больше людей будут иметь право на дополнительный отдых. Но чтобы восполнять их нехватку на рабочих местах, нужно будет нанимать дополнительных сотрудников. Что будет вести к удорожанию стоимости выпускаемой продукции, значит, будет провоцировать рост инфляции. Да и зарплаты сотрудников из-за найма дополнительных людей будут расти гораздо медленнее. Выходит, что инициатива увеличить отпуск за стаж нереализуема ни по юридическим, ни по экономическим основаниям.

Кроме того, профессор Сафонов напомнил, что в России и так существует немало категорий работающих граждан, отпуск которых не ограничивается 28 днями. Дополнительные дни к отпуску за выслугу лет имеют, в частности госслужащие. До 56 дней может длиться отпуск учителей. Согласно статье 117 Трудового кодекса РФ, не менее семи календарных дней отдыха дополнительно к основному отпуску полагаются за работу во вредных и опасных условиях труда. Эта норма касается врачей, пожарных, шахтеров и других категорий сотрудников, которые рискуют на работе своим здоровьем.