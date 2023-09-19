Что происходит с Леной Полено из «Счастливы вместе»: Почему вдрызг пьяная актриса ругалась матом на похоронах Гришечкина

Юлия Захарова Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Москве в Театре на Юго-Западе состоялось прощание с Вячеславом Гришечкиным, которого не стало 15 сентября. Проститься с актером пришли его поклонники, друзья и коллеги, среди которого была и Юлия Захарова. Многие помнят ее по роли Лены Полено в ситкоме «Счастливы вместе». Также Захарова играла жену героя Гришечкина в спектакле «Любовнички». На похороны артиста Юлия пришла в нетрезвом состоянии. Отвечая на вопросы журналистов о Вячеславе Германовиче, нетрезвая актриса разрыдалась, а потом и вовсе послала всех куда подальше.

После того, как ролик с пьяной Захаровой облетел интернет, в каких-то пабликах даже написали, что, мол, теперь понятно, почему актриса не появится в продолжении ситкома «Счастливы вместе», которое выйдет в ноябре этого года. На видео видно, что Юлия, которая давно пропала с экранов, сильно похудела и выглядит неважно.

KP.RU удалось выяснить, что Захарова, действительно, сейчас переживает не лучшие времена.

«У Юли мама болеет, лежит в больнице, — рассказали KP.RU в окружении актрисы. — А Славу она очень любила. Они играли в спектакле мужа и жену и просто дружили. Его уход для нее, как и для многих, стал ударом. Вот она и не сдержалась. Да Юлька сама по себе человек такой — многие вещи воспринимает близко к сердцу. Может и скандал устроить, и на грудь принять. Ну а кто этого не делает? Конечно, в таких состояниях ее надо сразу уводить. А тут она попалась на глаза журналистам…»

Фото: кадр с видео SHOT

Сказать, что Юлия Захарова совсем пропала с радаров — нельзя. Еще в начале этого года она играла в спектакле «Любовнички» — как раз вместе с ныне покойным Вячеславом Гришечкиным. О личной жизни актрисы известно немного. В 2017 году Юлия рассталась с гражданским супругом Александром Дорониным, с которым прожила три года. Тогда звезда ситкома «Счастливы вместе» рассказывала, что разошлись они тихо и спокойно, без выяснения отношений. И, кстати, в пьянстве актриса замечена не была. Поэтому будем надеяться, что состояние Захаровой — это временная слабость, и она скоро придет в себя.