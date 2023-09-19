Информация оказалась фейком: Цифровой паспорт не заменит обычный

Цифровой паспорт не заменит обычный Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Президент России Владимир Путин подписал указ о порядке использования цифрового удостоверения личности вместо бумажного. Документ вступил в силу с 18 сентября. Но уже накануне некоторые СМИ стали кошмарить. Мол, это значит, что у россиян отберут их обычные паспорта. И все это приведет к цифровому концлагерю в духе Оруэлла. Цифровые документы исчезнут. А нет документов, нет и прав. В общем, нагнали ужаса.

Чтобы выяснить все нюансы, «Комсомольская правда» в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации, тщательно изучила информацию и обратилась за разъяснениями в пресс-службу Минцифры РФ.

Оказалось, что самого понятия «цифровой паспорт» в принципе не существует. Речь идет лишь о том, что на портале госуслуг будут находиться электронные копии наших документов (собственно, у многих они и так там уже находятся) и их можно будет использовать вместо физических документов в отдельных случаях.

- Мобильное приложение «Госуслуги» можно будет использовать вместо бумажных документов — удостоверений, выписок, справок, свидетельств, паспорта — только в отдельных бытовых случаях. Цифровые копии не заменят оригиналы документов, - пояснили в пресс-службе Минцифры.

К примеру, захотели вы купить пива в магазине, а кассир не верит, что вам уже исполнилось 18 лет. Можно зайти со смартфона в приложение от портала госуслуг и предъявить электронный документ. Или приехали на вокзал и поняли, что забыли дома паспорт или пенсионное удостоверение. Проводник сможет посадить вас в вагон по документу, который вы покажете на экране смартфона.

Конкретный перечень бытовых ситуаций, в которых можно будет заменить бумажный документ электронным, пока не определен. Правительство сделает это в течение ближайших трех месяцев. При этом система будет с обязательной идентификацией. Условному кассиру или проводнику потребуется отсканировать кюар-код из приложения госуслуг и удостовериться, что документ реальный.

- Технологию мы разработали: на смартфон загружается из биометрического паспорта фотография, дальше у вас генерируется QR-код, который вы предъявляете. И тот, кто хочет проверить у вас основания для входа, из мобильного приложения «Госуслуги» тоже через QR-код проверяет либо ваш возраст, либо ФИО, - пояснил глава Минцифры Максут Шадаеа.

Такой алгоритм придуман неспроста. Доверять обычной фотографии или изображению из смартфона никто не будет. Потому что подделать их особого труда не составляет. Точно так же, как не составляет особого труда писать фейковые новости и нагонять страху на ровном месте.

По прогнозам, в 2023 году в интернете будет опубликовано более 12,5 млн фейков. За два года их число выросло в 8 раз. «Лапша Медиа» - фактчекерский проект, который опровергает фейки. На сайте проекта теперь можно писать собственные разборы. Внести вклад в борьбу с недостоверной информацией может каждый. Инструкция и самые важные правила проверки информации на достоверность уже ждут вас на сайте.