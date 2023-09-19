Илан Шор: Молдавские министры ходят на отчет к послу США ежедневно

Глава молдавской партии «Шор», бизнесмен Илан Шор Фото: ТАСС

Молдова рискует пойти по пути Украины. Власти во главе с президентом Майей Санду живут по указке посла США. НАТО накачивает страну оружием. А ЕС манит европейскими зарплатами и пособиями. Только народ живет все хуже и хуже - коммунальные платежи уже выше пенсий, зарплат хватает только на то, чтобы выживать.

При этом любое антизападное мнение просто блокируется, а против политиков, которые не готовы лечь под США и Брюссель вводятся санкции. Как например, против главы молдавской партии «Шор», бизнесмена Илана Шора, который вынужден был покинуть свою страну из-за репрессий.

«КП» связалась с ним и спросила, как на самом деле живут сейчас люди в Молдове и чего они хотя на самом деле.

ПОЛИТИКА НА УДАЛЕНКЕ

- Илан Миронович, вы сейчас в Израиле. Почему?

- Я уехал еще в 2019 году. Тогда к власти пришли новые люди, в том числе и Майя Санду. Они не скрывали, что охотятся за мной - с экранов телевизоров прямо говорили, что первоочередная задача, это арестовать меня без суда и следствия. В тюрьме я не был бы эффективен для своих избирателей, для тех, кто в меня верит. А отсюда я могу работать, продвигать свои проекты.

- А из Израиля получается продвигать проекты в Молдове?

- У меня в Молдове большая команда. Я строю, я выполняю все предвыборные обещания, которые давал людям. За это время мы уже прошли парламентские выборы, наша партия теперь в парламенте, мы прошли выборы в Гагаузии, где выиграли. Я создал Фонд развития Молдовы, ежегодно привлекаю туда инвестиции под 100 миллионов долларов - в инфраструктуру, в села, в дороги, в города, которыми управляют примары (мэры - ред.) от партии. Это все можно увидеть невооруженным взглядом.

- Против вас ввели санкции практически все страны Запада.

- Это обычные санкции, которые вводятся против несогласных. Сейчас в Кишиневе прозападный режим, который узурпировал власть. Практически каждое их решение незаконное, но никто ничего не может им сказать - за ними Европа и Америка. Молдова практически под внешним управлением - министры ходят на доклад к послу США чуть ли не ежедневно. Мы докатились до того, что он приезжает в Высшую судебную палату и отчитывает судей, когда они выносят невыгодные им решения.

Но проблема еще и в том, что страну довели до ручки: бедность, нищета. Запад заставил Санду поссориться с Россией, поэтому молдавские граждане платят за газ и свет в 10 раз больше. А денег нет - сегодня пенсия в Молдове меньше, чем коммунальные услуги. Как выживать людям? Сельское хозяйство убито.

Акция протеста партии "Шор" в Кишиневе. Фото: Вениамин Демидецкий/ТАСС

«Я — НЕ ПРОРОССИЙСКИЙ, Я — ПРОМОЛДАВСКИЙ»

- Вы пророссийский политик?

- Нет, я промолдавский. А санкции ввели за то, что я не прозападный.

- Но вы же вообще не занимаетесь международной темой - у вас только внутренние проекты?

- Абсолютно. Но я всегда выступал за прочные отношения с Россией. Россия для нас стратегический партнер. Мы связаны исторически, экономически, социально. Много наших граждан живет в России. И мы должны быть в хороших, дружеских отношениях, как это было всегда. Но Запад сегодня это не устраивает. Он отрезал нас от любого внешнего общения. Западу не хочется, чтобы Молдова хоть каким-то образом имела свое мнение.

- Санкции против вас – это дело рук действующей власти Молдовы или все-таки это Запад?

- Это комбинация глупости и тупости. Молдавская власть не может со мной бороться, потому они упросили Запад ввести против меня санкции. Запад не разбирается, что происходит, у них задача – подчинить Молдову, поставить ее на колени. «А кто мешает? - Вот он. - Хорошо, вводим санкции!»

Я всегда говорил, что я не антизападный, а промолдавский. Это разные вещи. Я вас не не люблю, я вас не ненавижу, я просто не хочу, чтобы вы захватывали мою страну и управляли ей. Я не хочу, чтобы Молдова была кому-то подчинена. Мы маленькое государство, у нас не может быть геополитических амбиций. Все, что мы хотим, это миру – мир, Молдове – деньги. Так что дайте нам спокойно жить и зарабатывать.

- На вас эти санкции как-то влияют?

- Мне, честно говоря, они без разницы, я на Дикий Запад не собирался ехать в ближайшее время.

- А экстрадиции из Израиля вы не боитесь?

- Израиль – правовое государство. Здесь нельзя прийти, помахать липовыми бумажками и рассказать, что кто-то совершил преступление. Здесь люди не дураки. Они прекрасно видят тот прессинг, под которым я нахожусь последние 4 года.

«ТАКОЙ НИЩЕТЫ НЕ БЫЛО 30 ЛЕТ»

- Правда ли, что Молдову буквально за уши тянут в ЕС и НАТО?

- В НАТО - тянут, оружием заваливают, готовят из Молдовы некий полигон на всякий случай. Но где Молдова и где оружие? У нас населения 2,5 миллиона. Какой из нас полигон? Да и молдаване никогда в жизни не хотели воевать.

Что касается ЕС, то это конфетка с очень красивой упаковкой, но совершенно пустая внутри. Нам сказали: вы будете жить, как в Европе, у вас будут хорошие дороги, пенсии, зарплаты, будет много денег. Но это же обман, и я это понимал с самого начала. Вот уже три года правит проевропейский режим. И что? Денег - нет, пенсий - нет, дорог - нет. Вся эта проевропейская фикция - это пустой обман и дешевая продажа.

- Вы это понимаете, а народ понимает? Чего он хочет?

- Майя Санду избиралась на обещаниях, что именно ее приход будет для Молдовы победоносным, именно с ней Молдова перейдет в Европу… Уверен, народ уже все понял. Такой нищеты в Молдове не было 30 лет. Так плохо мы не жили никогда. Были сложные времена, были чуть лучше, были чуть хуже, но сейчас - катастрофа.

Молдову буквально за уши тянут в ЕС и НАТО Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Лучшая позиция народа – это выборы. В ноябре будут местные выборы. Мы, правда, их уже считаем не совсем законными - мою партию запретили, а мы были второй партией в стране даже по американским опросам. Что теперь будет с голосами людей, которые хотели проголосовать за нас? Через год будут президентские выборы (это будет самый важный экзамен для Молдовы) и потом уже парламентские.

- Как вы будете участвовать в ближайших выборах? Может, заключите с кем-то союз?

- Я три месяца назад создал Фонд развития демократии в Молдове. Он будет финансировать инфраструктурные, социальные, экономические проекты развития. Те партии, которые будут соответствовать критериям - будут получать финансирование программы от меня. Не важно сколько это будет партий - я буду помогать всем, кто готов идти против прозападного захватнического режима.

- А не получится ли так, что за вашу помощь, партии будут просто запрещать, как уже запретили вашу «Шор»?

- Может так получиться. Но тогда вопрос: если они снимут 5 или 7 партий, как признавать выборы?

- В Молдове возможно построить политическую карьеру, не поддерживая прозападную линию?

- Можно, но очень сложно. И непонятно, какой будет исход.

ЗАПАД СТАЛ МЕРИЛОМ

- Совсем недавно Молдова отказалась платить «Газпрому» за газ.

- Сейчас власти могут принимать любые решения - не признавать долги, запрещать партии. У них же есть супераргумент - Европа и Америка согласны. А это теперь эталон правды, высший мировой суд. Если все так и будет продолжаться, народ возьмется за вилы, хотят они этого не хотят, но нет выхода.

Сейчас вся страна ждет выборов. И неважно кто победит, важно, чтобы не Санду. Уже нет политических разногласий. Есть лишь одна задача.

- Есть статистика, которая говорит, что больше всего от конфликта Россия – Запад пострадали страны, которые находятся на границе России и Украины. Молдову это тоже касается.

- Молдова страдает от глупости властей и от захватчиков, которые есть у нас в стране. Нас, как дворовую собаку, поймали на улице, и мы гавкаем из вольера, когда нам командуют. Потому что если мы не погавкаем, даже маленькую миску похлебки нам не дадут. Вот так это сегодня выглядит.

Я в школе очень любил историю, читал про колонии. Но я не представлял, что такое колония Америки и Европы, до момента, пока не столкнулся вживую с этим. Они тотально узурпируют власть. Выше них ничего нет. Любой их интерес - правильный по определению, а то, что им не выгодно - неправильно. У нас нет ни одного института власти, который делал бы что-то без Фонда Сороса или без согласия посла США.

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Илан Шор c супругой Жасмин Фото: Евгения ГУСЕВА

- Ваша супруга, известная в России певица Жасмин. Она вас поддерживает?

- Она находится в России, но очень меня поддерживает. Наши дети тоже в России. Жасмин артистка, у нее много работы, поклонников. И она не может просто взять и забыть про них. Естественно, мы видимся, бываем вместе, обязательно проводим вместе каникулы детей. Но ее творческая жизнь связана с Россией, и мои дети там ходят в школу. Для меня это важно. Мы же, как воины - семье должны обеспечить хороший тыл, а сами - идти на войну.