Вы воспитываете детей правильно! Первые определят топ-100 площадок для детей и молодежи

Любой желающий может рассказать о проекте, который стал для него открытием.

Одна из составляющих проекта – «Премия Первых». Номинантами станут лучшие проекты в области всестороннего развития детей и молодежи. А выберут самых-самых команды экспертов, юных и взрослых.

ОТ МУЗЕЯ ДО АКСЕЛЕРАТОРА

Все подробности расписаны на сайте проекта премия.дети. Там же открыта регистрация заявок. Рассказываем основное.

Номинаций четыре: «Развитие», «Досуг», «Здоровый образ жизни», плюс специальная «Работодатель Первых». В основных трех могут поучаствовать музеи, библиотеки, театры, секции, вузы, проекты по ОБЖ, акселераторы… Главное – чтобы претендент показал активную работу с детворой в этом году. В спецноминации рассмотрят организации, которые официально трудоустраивают подростков в возрасте 14–17 лет. Номинантов можно предлагать всем желающим (почему бы, например, не прославить любимый кружок?). Подать заявку могут и сами организации.

ЭСКАДРОН КОМАНД ЛЕТУЧИХ

Определять лучших будут «летучие» команды. В них войдут дети и молодежь от 6 до 25 лет, родители и педагоги. Как раз сейчас – с 15 сентября по 16 октября – эти команды формируются. А потом начнут «облетать» номинантов и ставить им оценки по ряду критериев. Будет иметь значение не только интересность проекта для детей, но и насколько хорошо этот проект информирует о себе и своих активностях, и даже удобно ли добираться до площадки проекта на общественном и другом транспорте.

Следующий этап – Всероссийский финал – состоится в декабре. Среди тысячи лучших народное онлайн-голосование определит топ-100 (90 проектов и 10 компаний-работодателей). А из них экспертное жюри выберет еще и лауреатов. В жюри войдут представители Детской дирекции Премии, Экспертного совета «Движения Первых» и «Роскачества», а также приглашенные эксперты, практикующие психологи, доценты и доктора наук, представители топ-менеджмента профильных отраслевых организаций, бизнесмены и ученые.

КАК ПООЩРЯТ ЛУЧШИХ

Участники «летучих» команд получат дипломы, сувениры от «Движения Первых» и бонусы от партнеров проекта «Другое дело». Их деятельность в рамках проекта может быть засчитана в качестве волонтерской на платформе ДОБРО.РФ.

Топ-100 проектов презентуют в интерактивном формате на выставке-форуме «Россия» (декабрь), а также в павильоне Первых на ВДНХ (январь – апрель 2024 года). Они получат от Первых отметку знак качества, подтверждающую, что проекту или работодателю можно доверять, а время, проведенное с ним, принесет много ярких впечатлений и новых знаний. Этот знак победители смогут использовать на своих площадках и онлайн-ресурсах. А еще победителей и финалистов добавят на Всероссийскую рекомендательную платформу лучших проектов и работодателей страны. И, конечно, будут дипломы, благодарственные письма, призы от организаторов и партнеров проекта, среди которых АНО «Российская система качества» (Роскачество), Программа развития «Другое Дело» президентской платформы «Россия – страна возможностей», крупнейшая платформа для добрых дел ДОБРО.РФ, Российское общество «Знание».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

«Премия Первых» станет ежегодной

Григорий ГУРОВ, председатель правления «Движения Первых»:

– «Премия Первых» станет ежегодным событием, наградой, объединяющей всех участников сферы детства и юношества. Она поможет выявить и отметить все самое лучшее и полезное, что есть в нашей стране для подрастающего поколения. Вместе с участниками Движения и экспертами мы создадим каталог «Выбор Первых» с рекомендациями и для детей, и для родителей.

«Проект продвигает культуру качества»

Михаил ПРОТАСОВ, руководитель АНО «Российская система качества»:

– Для Роскачества Всероссийский проект «Выбор Первых» – возможность привлечь молодежное сообщество к продвижению идеологии и культуры качества. Уверен, что участие в проекте сформирует у ребят ответственное отношение к качеству собственной жизни и жизни своих близких, социальную ответственность и компетентность по отношению к потребляемым товарам и услугам, бережное отношения к природному и культурному наследию, традициям родной страны.

«Первые выберут лучший фильм и лучшего просветителя России»

Ирина КАРИХ, замгендиректора общества «Знание»:

– Российское Движение детей и молодежи – наш большой партнер, с которым мы реализуем огромное количество мероприятий. Например, совсем скоро пройдет главная просветительская награда страны – Знание.Премия. Мы определим лучших просветителей в 17 номинациях, и одна из них называется «Выбор Первых». На официальных ресурсах «Движения Первых» молодые люди смогут выбрать лучшего просветителя России. Кроме того, нас ждет кинофестиваль Знание.Кино, где есть сразу две номинации от Движения. Во-первых, это номинация «Первые» для документалистов, которые еще не достигли совершеннолетнего возраста, а вторая номинация – это «Выбор Первых». Мы хотим создать молодежно-детское жюри, которое сможет определить лучший документальный фильм страны 2023 года.