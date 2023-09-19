Азербайджан начал стягивать войска к Карабаху еще в начале сентября Фото: EAST NEWS

Что происходит в Нагорном Карабахе?

19 сентября 2023 года Азербайджан объявил, что начал «локальную антитеррористическую операцию» в Карабахе. Его армия начала наносить точечные удары ракетами и беспилотниками по военным объектам — ПВО, РЭБ и блок-постам в этом регионе. Чьи это объекты — очень интересный вопрос. Потому что Ереван тут же заявил, что армии Армении в Карабахе нет. Но при этом армянские власти считают, что Азербайджан начал «агрессию», идут не только воздушные удары, но и наземный прорыв линии соприкосновения с целью «этнических чисток».

Может, атаке подверглись объекты вооруженных сил самого Карабаха? Их по соглашению между Баку и Ереваном после «второй карабахской войны» 2020 года быть не должно. «Уничтожение военной инфраструктуры нелигитимного режима» и стало официальной причиной операции по заявлению помощника президента Азербайджана Ильхама Алиева. Одновременно в Степанакерте публикуют кадры раненых после азербайджанских ударов детей. Хотя интернет в регионе в основном отключен.

А что российские миротворцы?

В Карабахе находятся 2 тысячи российских миротворцев. Они не должны участвовать в военных действиях на чьей либо стороне. Их задача — обеспечивать мир и гуманитарные корридоры в регионе. «Наши миротворцы не имеют права применять оружие, пока не возникнет угроза их жизни», - пояснил глава комитета по обороне Госдумы Андрей Картаполов.

В Карабахе находятся 2 тысячи российских миротворцев Фото: EAST NEWS

В Баку заявили, что предупредили российских миротворцев о начале операции. Однако, представитель МИД РФ Мария Захарова ответила, что это предупреждение было всего «за несколько минут до ракетных ударов».

Что предшествовало обострению в Нагорном Карабахе?

Азербайджан начал стягивать войска к Карабаху еще в начале сентября. А премьер Армении Никол Пашинян в это время раздавал интервью в западных СМИ о том, что «не может больше полагаться на Россию, как единственного гаранта безопасности Армении». Что ставка на Москву в военной сфере для Еревана была ошибкой. Вел переговоры с президентом Франции Макроном. Жена Пашиняна успела слетать в Киев на антироссийский форум, устроенный Зеленским. И, как аппофеоз всего этого — армия Армении начала совместные военные учения с США. Они идут прямо сейчас! Хотя учения ОДКБ на своей территории армянские власти проводить в этом году отказались. То есть, военным Армении сейчас не до Карабаха, у них маневры с американцами.

А премьер Армении Никол Пашинян в это время раздавал интервью в западных СМИ Фото: REUTERS

В Баку, конечно, не могли не замечать прозападный дрейф армянских властей.

В чем интерес Азербайджана?

Цели Азербайджана на поверхности - взятие под полный контроль территории Карабаха и разоружение его армии. Похоже, что именно этого Баку и добивается своей «операцией локального характера».

Вторая задача — проложить через Армению шоссе и железную дорогу в свой анклав — Нахичевань, который отделен от основной территорри Азербайджана. Этот путь вел бы напрямую и в Турцию, что для Анкары даже более важно, чем для Баку. Но эта цель вряд ли достижима прямо сейчас.

- Антитеррористическая операция не омеет отношения к армянским территориям, - заявил Хикмет Гаджиев — помощник президента Азербайджана.

Цели Азербайджана на поверхности - взятие под полный контроль территории Карабаха Фото: EAST NEWS

А чего хочет Армения?

Тут стоит отделять желание армян и цели их сегодняшних властей. Ясно, что армянский народ хотел бы мира в Карабахе и процветнания в Армении. Правительство же в Ереване, судя по его политическим шагам, мечтает избавиться от Карабаха как ненужной обузы и отправиться в плавание на Запад. Не случайно армянский посол по особым поручениям Эдмон Манукян заявил: Теперь очередь США решать, какие меры принять, чтобы остановить военную атаку (Азербайджана. - Ред.)».

Армения сейчас слишком слаба в военном плане Фото: EAST NEWS

Дойдет ли до большой войны в Нагорном Карабахе?

Это сейчас не в интересах ни одной из сторон конфликта. Кроме, пожалуй, одной — США и Британии. Аргументы простые:

Армения сейчас слишком слаба в военном плане по сравнению с Азербайджаном. Большая война может кончиться для нее потерей не только Карабаха, но и собственной территории.

Азербайджану сейчас выгодней быстрая точечная операция, чем растянутая война. Иначе он рискует оказаться под санкциями Запада. Да и лавры победителя в короткой карабахской войне-2020 потеряют блеск.

Турции сейчас не до пожара на Южном Кавказе. Слишком много проблем в Сирии, курдских регионах, Ливии, на Черном море (Украина каждый день выдает сюрпризы) и в самой экономике Турции.

Россия — занята демилитаризацией Украины.

США и Британия — вот выгодоприобретатели от открытия «второго фронта» для России в ее подбрюшье. На эту роль готовили Грузию, но ее власти на этот раз устояли, не дали сделать из своей страны «вторую Украину».

Пашинян, похоже, не устоял.

И пошел на огромный риск. В Ереване во вторник собрались тысячи разгневанных армян с криками: «Никол, в отставку!»

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