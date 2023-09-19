Дмитрий Песков: Главное - убедить Ереван и Баку отказаться от силовых методов

K сожалению, нынешний всплеск напряженности и возобновление боевых действий являются серьезным вызовом Фото: REUTERS

Во вторник, 19 сентября, официальный представитель Кремля провел брифинг для представителей российских и иностранных СМИ - разговор был посвящён, в основном, ситуации, связанной с обострением вокруг Карабаха.

- Мы, действительно, обеспокоены резкой эскалацией напряженности и началом боевых действий, - сказал Песков. - Первое для нас - на фоне военной операции, которую проводят вооруженные силы Азербайджана, - это обеспечение безопасности мирного населения Карабаха. Речь, конечно же, идет об армянском населении. Для этого должны быть предприняты все необходимые меры. Мы находимся в контактах как с армянской стороной, так и с азербайджанской стороной. Прежде всего, конечно же, наши военные сейчас работают с тем, чтобы вернуть процесс урегулирования в политико-дипломатическое русло. Для этого единственной субстантивной базой являются трехсторонние документы двухлетней, трехлетней давности, которые были подписаны между Россией, Арменией и Азербайджаном. Поэтому, мы призываем всех следовать положениям этих документов. И, естественно, принимая во внимание те новые реалии - имеется в виду факт признания армянской стороной территории Азербайджана по состоянию на 1991 год. Сейчас ведется напряженная работа. Главное – это обеспечить безопасность людей в Карабахе. Не допустить человеческих жертв. Мы с сожалением читаем новости о том, что такие жертвы уже имеют место. И главное – это убедить и Ереван, и Баку отказаться от силовых методов и сесть за стол переговоров.

Затем пресс-секретарь ответил на вопросы политического обозревателя «Комсомольской правды»…

…- Дмитрий Сергеевич, мы помним, что в предыдущие разы, когда были такие же обострения, Президент России общался очень плотно и оперативно и с Пашиняном, и с Алиевым. Были ли сейчас такие контакты? И планируются ли они в ближайшие часы? И второй вопрос: не собираются ли увеличить численность и мощность нашего миротворческого контингента?

- Я уже сказал, что, в первую очередь, сейчас контакты осуществляются по линии наших военных. А также по линии других ведомств. Согласуются также общения и на более высоком уровне. По мере того, как будут достигнуты окончательные договоренности, мы будем вас незамедлительно информировать о таких контактах. В том числе, о возможных контактах на высшем уровне. Это первое. Что касается увеличения нашего контингента миротворцев, это решение, прежде всего, принимается, формулируются предложения нашими военными. И, конечно же, это подлежит согласованию со всеми странами. Здесь только военные могут дать какую-то экспертизу насчет целесообразности такого увеличения. Но еще раз повторяю, наши военные продолжают свою работу для того, чтобы, действительно, вернуть этот регион к миру.

- А вот как президент Путин оценивает работу наших миротворцев в этом регионе?

- Миротворцы выполняют свои функции, но, тем не менее, ситуация остается непростой. Мы видим, что, к сожалению, нынешний всплеск напряженности и возобновление боевых действий являются серьезным вызовом, прежде всего, серьезной угрозой для мирного населения.

ЧТО ЕЩЁ СКАЗАЛ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КРЕМЛЯ, ОТВЕЧАЯ НА ВОПРОСЫ ДРУГИХ СМИ

- Собирается ли Кремль предложить какие-то дополнительные условия для урегулирования? Турция предлагала провести четырехстороннюю встречу. Есть ли что-то подобное в планах?

- Дело в том, что для урегулирования существует достаточно солидная реализуемая база. Это те самые упомянутые мной три документа. На базе этих документов может и должна быть достигнута договоренность о возвращении к политико-дипломатическим мерам. Поэтому пока ориентируемся на них.

- Известно ли Кремлю о состоянии российской миротворческой миссии что-либо? Сообщалось об ударе по месту их дислокации. И вообще миссия сейчас как-то участвует в урегулировании?

- Я только что говорил об этом. (См. выше ответ на вопрос «КП») Они находятся в непосредственном контакте со сторонами, наши военные. И это является сейчас их главной ролью. Все контакты, главным образом, идут по линии военных. Пока мы не располагаем какой-либо информацией о том, что что-то произошло, угрожающее жизни наших миротворцев. Конечно же, для нас это является еще одним важным приоритетом.

- Вы говорили, что неделю назад Пашинян написал Путину письмо. А какие-то еще контакты были до сегодняшнего дня президента с премьером Армении?

- Это не я говорил, а сам президент Путин - во Владивостоке. Действительно, было подробное письмо, где излагалась точка зрения армянской стороны на происходящее. Тем более, на тот момент, собственно, происходила интенсивная работа по возобновлению потоков гуманитарной помощи в Карабах. И, к нашему удовлетворению, по состоянию на вчера эта работа увенчалась успехом. И первые партии по двум направлениям через Агдамско-Лачинскую дорогу пошли. Но, к сожалению, это не спало нас от возобновления боевых действий. Каких-либо других контактов с тех пор не было. Но еще раз повторяю, согласовываются и иные контакты, будем вас информировать.

- Баку утверждает, что поставил в известность Россию о планах начать эту операцию, заранее. Так ли это было? Баку предупредил Россию?

- Я не могу подтвердить, что мы заблаговременно были поставлены в известность.

- Армянский посол Марукян заявил, что настала очередь США решать, какие меры будут использованы для урегулирования конфликта в Карабахе. Как это заявление восприняли в Кремле?

- Здесь не должно быть никакой очереди. Здесь должны быть конкретные усилия на основе реальной осязаемой базы, правовой базы, которая дает возможность выйти на мирное урегулирование. Такая возможность есть, с нашей точки зрения. Это те самые договоренности, на которых мы основываем свои действия. Мы продолжаем наши контакты как с Баку, так и с Ереваном.

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