Проверка слухов: разогревшись, Сибирь погубит все человечество

Автор видео утверждает, что раз в 12 тысяч лет Земля получает извне импульс космической энергии Фото: Shutterstock

«Дети, которые родились сегодня, не успеют пойти в школу», говорит седовласый господин в 40-минутном ролике. Что же произойдет? Человек, который называет себя Эгон Чолакян, утверждает: вот-вот Земля получит мощный импульс космической энергии, собственно, из космоса (откуда же еще). Дело это обычное и случается раз в 12 тысяч лет. Но в этот раз планета не сможет его «переварить». Ядро Земли сместилось «в сторону Таймыра», а загрязненный человеком Мировой океан уже не в состоянии охладить раскаленные недра. В результате в Сибири (именно в Сибири) земное тепло вырвется на поверхность, и нас не станет. Пророчества слишком серьезные, чтобы пройти мимо. «КП» совместно с проектом «Лапша Медиа» ( - проект, разоблачающий недостоверную информацию) решила проверить эти экстраординарные заявления.

НЕ ТЕ РЕГАЛИИ

В первую очередь нас заинтересовало, кто же такой Эгон Чолакян, который называет себя физиком элементарных частиц, специалистом в области международного налогового права, федеральный лоббист и преподаватель в сфере разведки. Но это не полный список: в других роликах Чолакян еще и климатолог, сотрудник Гарварда, доктор философии и ученый из НАСА.

К глубокому сожалению (для Чолакяна) ни одно из этих утверждений не подтверждается ничем, кроме его слов. Так, чтобы стать лоббистом при правительстве США (это нормальная должность, тут нет ничего стыдного), надо зарегистрироваться, но Чолакян этого не делал, а приведенная на его аккаунте в соцсетях лицензия лоббиста несет на себе номер, которого нет в регистре. Чолакян в самом деле закончил Школу права в Гарварде в 1970-е, но там не работал. И так далее.

Но имеет ли это решающее значение, если человек говорит дело? Разберем его тезисы.

НЕ ТЕ ЦИКЛЫ

Автор видео утверждает, что раз в 12 тысяч лет Земля получает извне импульс космической энергии. При этом он не уточняет, какой энергии: Солнца? Космические лучи? Гамма-излучение? Астрономия, конечно, ничего такого не знает, как нет никаких свидетельств таких воздействий и в геологической летописи (льды Гренландии и Антарктиды хранят в себе «записи» климата за десятки и даже сотни тысяч лет).

Утверждение автор собрал из двух компонентов. Есть циклы Миланковича, которые образуются из-за медленных движений земной орбиты (10 тыс., 27 тыс., 41 тыс., 93 тыс. лет) – в них нет ничего катастрофичного, они просто существуют, и люди о них «что-то слышали» (на это и расчет). Есть циклы уничтожения и возрождения Вселенной из зороастрийской религии (как раз 12 тыс. лет). Но они к науке отношения не имеют.

НЕ ТО ЯДРО

Итак, Земля вот-вот (но откуда это известно, Чолакян не говорит) получит внешний импульс энергии, а тут такая неприятность: в начале 90-х годов ядро Земли сместилось в сторону Таймыра, в результате Сибирь невероятно сильно греется изнутри.

Во-первых, ядро не болтается туда-сюда. Случись такое, от Земли бы остались клочки. Для своего фантастического утверждения Чолакян берет подлинный факт о том, что ядро Земли в самом деле меняет скорость своего вращения (чувствуете разницу?) как это показали недавно китайские ученые Сяодун Сон и Йи Ян. Явление интересное, но происходит в такой невообразимой глубине, что к вулканизму на поверхности никакого отношения не имеет.

Во-вторых, Чолакян берет (часто дословно) страшилки из американской желтой прессы про Йеллоустон и, заменяя Йеллоустон на «Сибирь», рассказывает, как в «Сибири» трескаются литосферные плиты, фонтанируют грязевые вулканы и якобы происходят другие жуткие вещи. Мол, все от смещения ядра. В доказательство Чолакян публикует карту температур, на которой Сибирь покрашена красным. Сибирь и Арктика в самом деле в ходе глобального потепления разогреваются быстрее, чем мир в среднем, но не на 5-7 градусов (достаточно внимательно посмотреть на его же карту), да и недра тут ни при чем.

Итак, Сибирь не греется изнутри, и Земля – под воздействием импульса «космического излучения» - конечно же, не треснет где-нибудь в районе Иркутска.

НЕ ТОТ ОКЕАН

Чолакян вообще человек веселый. Особенно смешным (а для неискушенных так и убедительным) он делается, когда рассуждает об океане. Обычно океан отводит тепло магмы от поверхности (куда?), но сейчас океан разогрет сам, и сделать этого не сможет. Чолакян приводит график температур океана, который он позорно называет экспоненциальным (видимо, не подозревая, что это название конкретной функции, а не фигура речи), каковым он, конечно, не является.

Океан в самом деле греется, и это не здорово. В него попадает вода тающих ледников, вот его температура слегка и растет. Но океан не «отводит тепло», не «охлаждает ядро» (до которого даже от Марианской впадины еще копать и копать), а уж загрязнение микропластиком точно не делает океан худшей защитой от «космического излучения». Даже как-то неудобно так разносить в пух и прах почтенного на вид господина, но, извините, надо.

Выходит, что некий человек на старости лет решил прославиться, собрав все ужасы и страхи, и повесив всех собак на нашу прекрасную Сибирь. Она от американского слушателя, на которого и был направлен спич, далеко. И можно все валить на загадочную далекую землю, там все может быть. Но ролик перевели на русский, и тут нестыковки стали заметны.

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