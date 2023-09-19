Половина россиян мечтает о двух-трех месяцах отпуска

Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Больше половины россиян мечтают о длительном отпуске. 52% признаются, что положенных 28 дней им мало и они хотели бы отдыхать, как минимум вдвое дольше. Об этом говорят результаты опроса сайта KP.RU.

Так, 29% россиян признаются, что хотели бы, чтобы их оплачиваемый отпуск длился так же долго, как школьные каникулы – месяца три. Тогда бы они успевали и отдохнуть, и побыть с семьей, и какие-то дела сделать: ремонт, дача и огород, обучение и повышение квалификации.

Еще 23% говорят, что не будут жадничать и замахиваться на все лето, им бы хватило и двух месяцев отдыха.

А вот 42% респондентов считают, что 28 дней, которые положены по закону сейчас, вполне достаточно. При этом участники исследования добавили, что поддерживают предложение увеличить отпуск сотрудникам с 30-летним стажем с 28 до 35 дней. Тогда старшие члены коллектива, которым нужно больше времени на восстановление сил, получат приятный бонус.

«У меня 21 день длится отпуск. Этого вполне достаточно», - делится участница опроса.

«А у меня 39 дней, я очень доволен», - говорит другой.

Тех же, кто готов отдыхать менее месяца, оказалось всего 6%. Так, 3% россиян говорят, что отпуск в 28 дней считают слишком долгим, они просто не представляют зачем так долго отдыхать, поэтому отдыхают всего недели две за год.

«Я едва себе представляю, чем заниматься так долго, целых 28 дней безделья... Кроме того, что останется от такого специалиста, когда он на работу выйдет после нескольких месяцев отдыха», - недоумевает участник исследования.

Оставшиеся 3% говорят, что работают совсем без отпуска и выходных. Кто-то жалуется, что его не отпускает недобросовестный работодатель, а кто-то отмечает, что предпочитает зарабатывать, а не тратить время впустую на отдых.

Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджерах Telegram и Viber. Участие в исследовании приняли 7,5 тысячи человек.