ВАИ Москвы отмечает 65-летие

Московской (Сотой) военной автомобильной инспекции исполнилось 65 лет со дня ее образования. В Минобороны России по этому поводу прошли торжественные мероприятиях.

«Профессионализм и мастерство столичных военных автоинспекторов неоднократно отмечался руководством.

«Высокий уровень подготовки 100 ВАИ подтверждался результатами ее деятельности во все времена», -

обращаясь к юбилярам, сказал заместитель начальника Главного управления военной полиции Министерства обороны Российской Федерации генерал- майор Виталий Кох.

Кроме наград военные полицейские получили 16 новеньких автомобилей.

СПРАВКА «КП»

19 сентября 1958 году в целях усиления контроля за эксплуатацией автотранспорта и предупреждения дорожно-транспортных происшествий директивами Главного штаба Сухопутных войск и штаба Московского военного округа в составе управления военного коменданта города Москвы была создана военная автомобильная инспекция гарнизона. На военнослужащих 100 ВАИ возложены задачи по контролю использования воинского транспорта и обеспечение безопасности дорожного движения в ходе подготовки и проведении Парада Победы на Красной площади 9 мая.