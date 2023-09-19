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Политика19 сентября 2023 15:34

ВАИ Москвы отмечает 65-летие

Военным автоинспекторам вручили награды и выдали новые машины
Александр БОЙКО
Александр БОЙКО

Московской (Сотой) военной автомобильной инспекции исполнилось 65 лет со дня ее образования. В Минобороны России по этому поводу прошли торжественные мероприятиях.

«Профессионализм и мастерство столичных военных автоинспекторов неоднократно отмечался руководством.

«Высокий уровень подготовки 100 ВАИ подтверждался результатами ее деятельности во все времена», -

обращаясь к юбилярам, сказал заместитель начальника Главного управления военной полиции Министерства обороны Российской Федерации генерал- майор Виталий Кох.

Кроме наград военные полицейские получили 16 новеньких автомобилей.

СПРАВКА «КП»

19 сентября 1958 году в целях усиления контроля за эксплуатацией автотранспорта и предупреждения дорожно-транспортных происшествий директивами Главного штаба Сухопутных войск и штаба Московского военного округа в составе управления военного коменданта города Москвы была создана военная автомобильная инспекция гарнизона. На военнослужащих 100 ВАИ возложены задачи по контролю использования воинского транспорта и обеспечение безопасности дорожного движения в ходе подготовки и проведении Парада Победы на Красной площади 9 мая.

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