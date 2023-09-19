Могут ли втянуть российских миротворцев в гущу конфликта: В чем опасность обострения в Нагорном Карабахе

Hаши миротворцы не имеют мандата, чтобы вмешиваться в эти боевые действия Фото: EAST NEWS

В Карабахе возобновились боевые действия. В час дня вторника азербайджанское минобороны заявило, что начинают «антитеррористические мероприятия локального характера» в Карабахском районе страны.

Главная цель: разоружение и вывод формирований вооруженных сил Армении с территорий Азербайджанской Республики (по конституции Азребайджана, Карабах - это его территория). МИД Армении назвал эту операцию «агрессией против народа Карабаха».

Как заявили азербайджанские власти, ударов по жилым районам они не наносят, а лишь выводят из строя позиции ВС Армении, их огневые точки, причем делают это высоточным оружием. В свою очередь Минобороны Карабаха заявили, что Азербайджан наносит удары по всей линии соприкосновения: сообщалось о взрывах в Степанакерте, в других городах региона. Уже известно о, как минимум, двух погибших гражданских и нескольких раненых.

Радио «Комсомольская правда» опросило политологов и кавказоведов, чтобы понять, что на самом деле происходит сейчас в регионе:

Станислав Тарасов, эксперт по Ближнему Востоку и Кавказу:

Переход к такой широкой операции, которую сейчас озвучил Азербайджан, аномальный. Это чревато перерастанием в очередную карабахскую войну. И теперь уже дальнейший ход событий будет зависеть от того, как себя поведет Армения, как на это будут реагировать внешние игроки – Россия, Запад, Турция и Иран. Ситуация очень сложная и напряженная.

Важно, какое решение примет Россия. Ресурсы, чтобы упредить негативное развитие событий, - материальные, военные, политические, - у нас есть. Наши миротворцы могут оказаться в очень опасной зоне заложниками этой ситуации.

Сергей Марков, директор Института политических исследований:

Сейчас там началась третья карабахская война. Азербайджан намного сильнее Армении, он разгромит ее с легкостью. Лидер Армении Пашинян является фактически инициатором этой войны, он хочет с помощью поражения Армения в третьей карабахской войне обвинить в этом России и полностью оторвать Армению от России, увести ее к Франции и США. Пашинян год назад поехал к Макрону в Париж, с ним договорился о плане, который сейчас и реализует.

Россия вынуждена занимать пассивную позицию. Там находятся российские миротворцы, но Азербайджан сделает все, чтобы их не тронуть. А наши миротворцы не имеют мандата, чтобы вмешиваться в эти боевые действия.

Алексей Мухин, директор Центра политической информации:

Последние несколько месяцев армянское руководство, с одной стороны, всячески третировало российскую сторону, организовывало учения с США, не представляло своего представителя в ОДКБ, ездило в Евросоюз, в Брюссель, в Соединенные Штаты… В общем, всячески давало понять, что Россия здесь не при чем. По совокупности действия армянских властей привели к той ситуации, что люди, которые хотели повоевать, они сейчас и начали воевать.

На первую линию выдавливаются почему-то российские миротворцы. Возможно, с тем расчетом, что на них будет оказано какое-то давление, даже физическое воздействие. И это втянет Россию в конфликтную ситуацию. Я очень надеюсь, что у азербайджанской стороны хватит мудрости не совершать необдуманных поступков.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Иран, Турция или Россия: Ереван затих и ждёт, кто решит судьбу Армении (подробнее)