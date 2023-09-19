На месте гибели Владимира Сунгоркина появилась памятная доска

Участники автопробега (слева направо) Рамиль Фарзутдинов, Денис Русинов, Евгений Сазонов прикрепили табличку рядом с тем самым местом, где закончилась последняя экспедиция Владимира Николаевича. Фото: Евгений САЗОНОВ

Год назад остановилось сердце одного из лучших медиаменеджеров планеты, главного редактора «КП», путешественника, члена медиасовета РГО Владимира Сунгоркина.

Владимир Николаевич погиб во время экспедиции по Дальнему Востоку. Этот автопробег из Владивостока в Хабаровск повторял маршруты знаменитого путешественника и писателя Владимира Арсеньева. Одним из итогов экспедиции должно было стать новое издание книги Арсеньева «Дерсу Узала» - с большим количеством карт, документов, старых и новых фотографий тех мест, которые изучал великий первопроходец (на современные снимки делался главный акцент).

Владимир Николаевич погиб во время экспедиции по Дальнему Востоку. Фото: Евгений САЗОНОВ

Коллектив «Комсомолки» завершил последний проект Владимира Сунгоркина. 14 сентября - в день смерти Главного редактора - книга была полностью отпечатана и стала, пожалуй, самым красивым вариантом повести Арсеньева за сто лет.

Однако осталось незавершенным еще одно дело нашего Шефа. Прошлогодняя экспедиция между Владивостоком и Хабаровском остановилась на полпути. Журналисты «КП» вместе с коллегами из Русского географического общества решили отдать дань уважения путешественнику и редактору, полностью проделав запланированный им путь и установив памятную табличку на месте его гибели. 14 сентября автопробег, к которому присоединились друзья и родные Владимира Николаевича, стартовал из Хабаровска, где год назад должен был завершиться. И через несколько дней мы оказались в 33 километрах от села Мельничное Красноармейского района Приморья, где на узкой грунтовой дороге посреди тайги и случилась трагедия.

Один из вопросов, который сильно волновал группу, - где укрепить доску. Место должно было отвечать сразу нескольким требованиям - хороший обзор, ровная поверхность, скальная порода. И чем ближе мы приближались к трагическому месту, тем большее волнение испытывали - единственная подходящая скала попалась за десять километров до него. Тем больше оказалось наше удивление, когда идеальная площадка обнаружилась именно в той точке, где и обязана была стоять табличка. Словно сама природа, которую так любил Сунгоркин, помогла увековечить его память.

Карта Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Если судьба забросит вас в те дикие леса, остановитесь у этого памятника талантливому путешественнику и редактору. Помяните добрым словом. Он этого достоин как никто другой.

Когда вы читаете эти строки, наша экспедиция продолжает двигаться по арсеньевским, а теперь еще и сунгоркинским местам во Владивосток. Подробности, чем и как она завершилась, читайте в «толстушке» 27 сентября и на сайте KP.RU.