Выпив, мужчины смелее тянутся к более привлекательным женщинам

Выпившие перестают бояться красивых женщин

«Пьяным море по колено» - этот очевидный для многих факт, вошедший даже в поговорку, по сути экспериментально проверили американские исследователи из Университета Питсбурга (University of Pittsburgh). И, к своему удивлению, подтвердили. Чем сделали серьезную заявку на Шнобелевскую премию будущего года – в этом уже все раздали.

Несколько десятков студентов, которых ученые «напоили» - не сильно, до уровня содержания в крови алкоголя в 0,08 процента, разрешенного в США для водителей – в самом деле осмелели. Не в том смысле, что они стали совершать рискованные поступки или как-то дурить. Испытуемых потянуло к красивым девушкам – к тем, к которым они не решились бы подойти прежде.

Парням показывали фото и видео представительниц противоположного пола – миленьких, симпатичных, красивых и очень красивых. Предлагали выбрать, с кем бы они познакомились «в живую», для последующего общения. Мол, будет такая возможность.

Потом ученые устраивали вечеринки, на которых одной половине испытуемых мужского пола давали по чуть-чуть выпить, другой – наливали безалкогольные коктейли. Примерно 70 процентов выпивших шли знакомиться с более привлекательными девушками. Трезвенники свой первоначальный выбор не меняли.

Глубокомысленный вывод, приведенный в журнале Journal of Studies on Alcohol and Drugs, таков:

«Люди могут извлечь выгоду, осознав, что ценные социальные мотивации и намерения меняются при употреблении алкоголя таким образом, который может быть привлекательно в краткосрочной перспективе, но, возможно, вредно в долгосрочной».

Наверное, ученые хотели предостеречь студентов, которые в состоянии легкого опьянения, «ведутся» на красивых, а потом жалеют – ведь главное в женщине душа.

Американцы не стали прояснять природу феномена. В свое время на неё намекали британские ученые из Университета Ройхэмптона (University of Roehampton), проведя немного другие исследования – изучая то, как меняется восприятие женской красоты мужчинами в зависимости от количество выпитого ими.

Что называется, по пути они выяснили: алкоголь меняет самооценку - выпивший человек начинает считать себя более привлекательным. При чем мужская самооценка растет сильнее, чем женская.

«Такому красавцу, как я», начинает думать он, можно и к такой красотке, как она «подъехать».

«Приняв», многие начинают считать, что они лучше, чем есть на самом деле

ДАВНО, КСТАТИ, СПОРЯТ

Не бывает некрасивых женщин, бывает мало водки? Или не так?

Британские ученые из Университета Лестера (Leicester University) в свое время не подтвердили «народную мудрость». По их данным, сколько не пей, а красивей женщина не станет. Имеется в виду, конечно, ее субъективное восприятие мужчиной.

Доктор Винсент Игэн (Vincent Egan) с коллегами набрали 240 добровольцев. Им - еще трезвым - показали сотни женских фото. И попросили отметить, возжелали бы таких или нет. Затем ученые - через несколько месяцев - отыскали тех же участников опроса. Но уже пьяненькими. И снова подсунули им те же самые фото. Итог: оценки не изменились. За редким исключением. В основном остались прежними даже у сильно захмелевших добровольцев. Из чего Иген и сделал вывод, что количество выпитого мужчиной не влияет на восприятие им женской привлекательности.

Аналогичному тесту исследователи подвергли и мужское восприятие женского возраста. И тоже выяснилось: алкоголь не влияет на его приблизительную оценку. То есть, глядя на фото, и трезвый, и пьяный мужчина давал женщине одно и тоже количество лет. И она отнюдь не начинала казаться ему моложе, чем до выпивки.

В выводах ученых из Университета Лестера усомнились их коллеги из Университета Ройхэмптона. Согласно их исследованию с участием более 100 добровольцев, в глазах подвыпивших мужчин женщины все-таки хорошеют.

Якобы эффект возникает от того, что захмелевшие перестают различать асимметрию в лицах. То есть, асимметричные лица кажутся им вполне симметричными. Симметрия же, как считается, является неким мерилом красоты. Чем более симметрично лицо (правая часть - зеркальное отражение левой), тем привлекательнее оно выглядит.

По словам руководителя исследований Люиса Халси (Lewis Halsey), в экспериментах добровольцам специально показывали портреты «симметричных» и «несимметричных». Трезвые легко отделяли одних от других. Выпив, разницу не видели. То есть «несимметричных» начинали считать «вполне себе ничего».

После недавних исследований ученых из Питсбурга (см. выше) равный «счет» изменился. По их наблюдениям: «алкогольное опьянение никак не влияет на то, насколько привлекательно выглядит женщина в глазах мужчины».

МОЁ СУБЪЕКТИВНОЕ МНЕНИЕ

Конечно, объективно женщина не становится красивее. Но почему-то делается желаннее. Особенно, когда она одна в обозримом пространстве. А дело уже к ночи…

АНЕКДОТ В ТЕМУ

-Как долго следует выпивать с женщиной?

-Пей до тех пор, пока она не покажется тебе красивой.

Но остановись, как только появится желание на ней жениться...

