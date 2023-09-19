Губернатор Алексей Дюмин и глава Ростеха Сергей Чемезов поздравили работников тульского ОПК с Днем оружейника

Губернатор Алексей Дюмин вручил государственные награды выдающимся работникам тульского ОПК. Фото: пресс-служба правительства Тульской области

В Туле 19 сентября торжественно отметили День оружейника. Для региона, исторически являющегося столицей оборонной промышленности России, это один из самых важных праздников в году. В Тульском государственном музее оружия глава области Алексей Дюмин вручил государственные награды выдающимся работникам отрасли. Почетным гостем церемонии стал глава корпорации «Ростех» Сергей Чемезов. Он посетил Тулу и вместе с губернатором поздравил оружейников региона.

«Сегодня предприятия оружейной отрасли всей страны вновь кратно наращивают свои производственные мощности. В кратчайшие сроки тульские оружейники перестроили работу. Своим трудом каждый из вас вносит весомый вклад, приближая нашу Победу!», - подчеркнул Алексей Дюмин.

Глава региона напомнил, что тульский оборонно-промышленный комплекс выпускает высокоточное оружие, реактивные системы залпового огня, системы ПВО и контрбатарейной борьбы, новейшие системы дистанционного минирования, противотанковые комплексы. Сегодня эта продукция помогает одерживать победу нашим военным, выполняющим боевые задачи в зоне СВО. Сотрудники тульских оборонных заводов, рискуя жизнью, под обстрелами ремонтируют боевую технику и возвращают ее в строй.

«Спасибо нашим оборонщикам и ветеранам отрасли за добросовестный труд и преданность делу. Тула была, есть и будет надежным щитом Родины. Сегодня, как и во все сложные периоды истории Отечества, от наших оборонщиков зависит самая главная задача – Победа во имя будущего великой России», - отметил Алексей Дюмин.

С профессиональным праздником оружейников поздравил глава корпорации «Ростех» Сергей Чемезов. Фото: пресс-служба правительства Тульской области.

Накануне Дня оружейника в нашей стране появилась новая награда - почётное звание «Заслуженный работник оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации». Ее учредил президент Владимир Путин, инициатором введения нового почетного звания стал Сергей Чемезов. Одними из первых награду получили тульские оружейники: четверо жителей региона стали заслуженными работниками ОПК. Сотрудникам тульских оборонных предприятий также вручили государственные и ведомственные награды, в том числе орден Александра Невского и медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

«Большая часть вооружения и техники, задействованной сегодня в зоне СВО, производится на предприятиях корпорации, - отметил глава «Ростеха» Сергей Чемезов. – С начала проведения специальной военной операции многие коллективы «Ростеха» перешли на круглосуточный режим работы. Показатели исполнения гособоронзаказа в этом году обещают быть традиционно высокими – на уровне 100%. Это наш общий результат, результат конструкторов, инженеров, рабочих, стойко выполняющих свои трудовые задачи».

В День оружейника Алексей Дюмин и Сергей Чемезов побывали на одном из ведущих предприятий тульского ОПК - заводе «Тулаточмаш». Предприятие выпускает оружие ближнего боя, полигонное оборудование, ключевые детали комплекса «Панцирь», а также тренажеры для сухопутных войск. С их помощью военнослужащие приобретают навыки, необходимые в бою. Глава Тульской области и руководитель «Ростеха» осмотрели производство и пообщались с сотрудниками завода.

Завод «Тулаточмаш» выпускает современную боевую технику. Фото: пресс-служба правительства Тульской области.

Алексей Дюмин также представил Сергею Чемезову Ситуационный центр Губернатора Тульской области, созданного при поддержке президента России, и рассказал о его возможностях. В Ситуационный центр круглосуточно поступает информация о жизни региона, необходимая для принятия ежедневных управленческих решений. Полный цикл анализа данных — от планирования до контроля исполнения помогает эффективно реагировать на происходящие события и оперативно отвечать на обращения жителей. По словам министра по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области Ярослава Ракова, в Ситуационный центр поступают данные по трем блокам: комплексной безопасности, общественно-политическому и социально-экономическому. Анализ единых данных позволяет давать объективную и корректную оценку ситуации в регионе по всем направлениям.