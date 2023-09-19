Алексей Янин умер, не приходя в сознание. Его родные пережили боль утраты дважды

Янина Дарья опубликовала их трогательное семейное фото Фото: соцсети

В начале сентября Алексея Янина, который семь лет назад перенес инсульт, «похоронили» по жуткой ошибке. Жену Алексея Дарью по телефону развели мошенники. Но, увы, актер все же скончался 19 сентября в реанимации, не приходя в сознание. Информацию о смерти подтвердили в пресс-службе Российского академического молодежного театра, где когда-то играл Янин.

Напомним, что последние дни Алексей провел в реанимации НИИ им. Н.В. Склифосовского, куда его 1 сентября доставили в тяжелом состоянии из медицинского центра, где он проходил реабилитацию. Янин 20 дней находился в коме…

«Родственники Алексея Янина сообщили, что сегодня (19 сентября) Леши не стало. Со 2 сентября он находился в реанимации, но сердце не выдержало… Последние 8 лет актер нашего театра Алексей Янин боролся с последствиями тяжелого инсульта, в марте ему исполнилось всего 40… Наши искренние соболезнования родным и близким. Скорбим вместе с вами! О времени и месте прощания будет объявлено дополнительно», — говорится в сообщении РАМТ.

По чудовищной ошибке актера один раз уже «похоронили». 2 сентября родных Алексея ввели в заблуждение телефонные мошенники, которые представились сотрудниками НИИ им. Н.В. Склифосовского и сообщили о кончине Янина. Новость тут же облетела интернет и все СМИ, а к вечеру вскрылся обман. Увы, на этот раз все по-настоящему.

«Леши сегодня не стало… У этой боли нет границ… Наша с Андрюшей любовь к тебе навсегда…» — написала в соцсетях супруга Янина Дарья и опубликовала их трогательное семейное фото.

Напомним, что в 2015 году актер перенес инсульт, после которого так и не смог восстановиться. Точную причину близким так и не называли, но родные вспоминали, что последний год перед случившимися Алексей работал буквально на износ.

Редакция «Комсомольской правды» приносит свои соболезнования родным и близким Алексея Янина.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Из «Папиных дочек» лепят конфетку, Малахов грабит зрительниц, а в детском «Голосе» очередной скандал (подробнее)