Год без Сергея Пускепалиса

На момент гибели Сергею было всего 56 (кадр из фильма «Доктор», где он сыграл одну из последних ролей). Фото: Кадр из фильма

Это случилось на трассе под Ярославлем. Сергей Пускепалис перегонял в Москву бронированный «Форд-Транзит». Купленный на собранные всем миром деньги автомобиль должны были перекрасить перед отправкой на передовую в зону СВО. В какой-то момент «Форд» влетел под фуру - Пускепалис и его водитель погибли на месте...

У Пускепалиса дружба с актерством завязалась как бы невзначай: уважаемый театральный режиссер, он однажды снялся в крохотном эпизоде в симпатичном фильме «Прогулка» (случилось это, кстати, 20 лет назад) и явно не посчитал ту работу судьбоносной. А спустя три года модный режиссер Алексей Попогребский позвал коллегу на главную роль в драме «Простые вещи», где партнером Пускепалиса стал великий Леонид Броневой. Так зрители открыли для себя невероятно харизматичного артиста, идеально вписывающегося в образы сильных мужчин, коих Сергей переиграл множество. Каждое его появление на экране автоматически добавляло фильму основательности - Пускепалис в титрах был своеобразной гарантией того, что время на просмотр будет потрачено не зря.

Несколько картин с участием Пускепалиса не успели выйти до его гибели - на днях, например, Первый канал показал драму «Доктор», работу над которой Сергей закончил за неделю до роковой аварии. Да и его старые работы - «Шифр», «Крик совы», «А у нас во дворе», «Ледокол» и многие другие - мы, без сомнения, будем еще не раз пересматривать. И опять с тоской подумаем о том, какого потрясающего актера мы потеряли.

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Роли в кино он считал баловством

Пускепалис родился в Курске в семье болгарки и литовца. Ударение в его фамилии падает на первый слог, но все делали акцент на третьем. С отчеством еще сложнее: отца звали Витаутас, но «Витаусович» - неправильно, по-литовски надо «Витауто». Но он никого не поправлял, позволяя собеседникам обращаться к нему так, как им кажется правильным.

Когда ему было 14, семья осела в Железноводске. Этот город стал для него родным - он не стал переезжать ни в Москву, где снимался и ставил спектакли, ни в Ярославль, где был худруком Волковского драмтеатра. Любую работу считал командировкой.

Съемки в кино и сериалах он воспринимал как баловство, вид отдыха. Его работой, где он искал себя как художник, был все-таки театр.