Почему коты плачут

- Эксперты рассказали о причине моих слез. Фото: Shutterstock

Почему-то считается, что коты (как и настоящие мужчины) не плачут. Плачут, конечно. Но редко.

- Слеза - это естественный защитный механизм глаза, который работает, как омывайка у автомобиля. Только вместо лобового стекла у котиков - роговица, а функцию дворников выполняют веки, - проводит аналогии Алина Карулина (Гущина), ветеринарный врач-терапевт, дерматолог, специалист по поведенческой медицине животных.

Более того, засохшие корочки в уголках глаз у хвостатых-полосатых, которые появляются после сна, - это те самые слезы, просто окисляются на воздухе и становятся коричневыми. У людей тоже так бывает по утрам. Чистюли тщательно умываются, наводя красоту. Грязнули - не очень. В этом плане у кошек все, как у людей. Если ваш питомец к чистюлям не относится, возьмите марлю да и уберите лишнее с глаз долой (от ватного диска могут остаться ворсинки).

- У слезотечения могут быть и серьезные причины: травмы глаза, попадание туда инородного предмета - даже маленькая ворсинка или песчинка мешает, раздражает слизистую оболочку глаза и вызывает слезотечение, - рассказывает ветеринарный врач-фелинолог, зоопсихолог Ангелина Сиротина. - Слезы может вызывать и аллергия: на неправильно подобранный корм, парфюм хозяина или бытовую химию, которой намыли дом. И, конечно, самая неприятная причина - инфекции или бактерии. Они с легкостью попадают в организм через глаза. И первое, что мы увидим, если микроорганизмы начали плодиться и размножаться, - слезы.

Когда везти к врачу Фото: Алексей СТЕФАНОВ

Наивные вопросы

Будет ли кошка плакать от лука?

- Ни одна нормальная кошка сидеть рядом с раздражителем не будет. Она просто уйдет. Но теоретически - да, лук, чеснок и прочие едкие летучие вещества могут вызвать у кошек слезы.

Может ли кошка заплакать от горя?

- От горя - вряд ли, это было бы уникальное животное, - размышляет Алина Карулина (Гущина). - От боли - да, любое животное может заплакать, когда ему больно, ведь слезы - это непроизвольная реакция организма.

Бывают кошки, которые плачут, когда едят?

Ни один из ветеринаров, с которыми мы говорили, таких кошек не встречал.

Старые кошки и котята тоже плачут чаще обычного?

- Что стар, что млад - да, у котят и старых кошек слезотечение встречается чаще обычного. Но причина часто - в слабом иммунитете. Поэтому проконсультироваться со специалистом будет нелишним.

Слезливые мурлыки

- Я не плачу, это просто нос... короткий и вздернутый. Фото: Shutterstock

Есть, однако, породы, склонные к слезотечению.

- Чем короче морда, тем больше вероятность, что из глаз будут «подтекать» слезки, - это происходит из-за узкого слезного канала, который к тому же может «забиваться», - объясняет Ангелина Сиротина. - В зоне риска британцы, шотландцы, персы, экзоты, девон-рексы, сфинксы. При этом слезотечение может быть сезонным или появляться лишь при ослаблении иммунитета. За состоянием кошки нужно наблюдать. Чаще всего им просто необходим дополнительный гигиенический уход, когда вы протираете питомцу глазки физраствором, специальным лосьоном для гигиены глаз или слабым антибактериальным средством - тем же мирамистином, к примеру.

Однако в любом случае решать, насколько серьезна проблема, должен врач. Особенно если с вашей кошкой такое происходит впервые.

- Постоянно «текущие» глаза - это все же не норма, потому что слезные дорожки элементарно могут привести к дерматиту, - рассказывает Алина Карулина (Гущина). - Только в клинике врач вам скажет: может быть, у кошки нарушен отток слезы из-за деформации носослезного канала. А может быть, произошло засорение этого канала - тогда достаточно будет его просто промыть. У кошек бывает множество патологий, по их заболеваниям глаз целые учебники написаны. Поэтому «на глазок» диагнозы не ставятся - будьте готовы к анализам, обследованиям и лечению. Возможно, непростому.