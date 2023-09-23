12 шагов для шопоголиков: как перестать транжирить и не попасть в «АД»

Походы по торговым центрам уходят в прошлое. Куда проще заказать товары по интернету. Фото: Андрей АРКУША/Global Look Press

Долго сомневался: как же одеться на свое первое в жизни собрание шопоголиков. Решил погладить лучший костюм, надеть часы подороже. И обязательно прихватить фирменный пакет «Армани» (мол, по дороге не удержался и заскочил за покупками).

В общем, выглядел как дорогой дурак.

Ибо собрание страдающих грехом транжирства (шопоголиками тут себя не называют) проходило в каком-то старом НИИ, кабинеты которого сегодня снимают маникюрщицы, танцевальные студии и конторы, делающие фото на документы.

Добро пожаловать в АД

Место собраний часто меняют. Группа собирает пожертвования с членов, и на что хватает, то и арендуют.

- Это еще нормальное помещение! Как-то не смогли деньги собрать на аренду и назначили собрание на фудкорте в торговом комплексе. В магазине, понимаешь? Это как анонимных алкоголиков на ликеро-водочном заводе собрать, - шутит моя первая знакомая из группы Лена.

Вообще Лена, может, и не Лена вовсе. Потому что собрание анонимное, и твое право ничего не рассказывать о себе свято чтут. Что иногда приводит к курьезам.

- Привет, я Лика, ой, Вероника. Это я в другой группе, для анонимных недозарабатывающих, так представляюсь. Здесь я Вероника - должница, иждивенка и транжира.

Оказалось, что в Москве неплохо развита сеть анонимных сообществ помощи. Заведуют всем адепты программы «12 шагов». В том числе и этим собранием транжир и должников. Вкратце - это международная программа помощи, наверное, от всех пороков. Даже для сексоголиков. Или тех самых «недозарабатывающих» - людей, которым не хватает денег, чтобы достойно обеспечивать себя и семью.

Суть в том, что нужно принять 12 принципов и следовать им. Принципы для всех программ одинаковы - только подставляй нужный порок. Признать свое бессилие над зависимостью, составить список людей, которым причинили зло, как следует покопаться в своих проступках... Но главное - уверовать в Бога.

Какого конкретного - не имеет значение. В некую силу, к которой можно обращаться с молитвами и осознавать свою ничтожность по сравнению с высшим провидением. Звучит немного сектантски. А памятки для шопоголиков и вовсе больше про Бога, чем про зависимость.

Тут ничего удивительного: «12 шагов» вышли из протестантской среды США. Поэтому наша Русская православная церковь к программе относится настороженно. Хотя есть миссионеры и священнослужители, которые хвалят и одобряют. Но в таких группах помощи всякая религиозная и иная пропаганда - табу.

Для удобства названия групп сокращают. Например, АА - анонимные алкоголики, АН - наркозависимые. Ну а мне при первом знакомстве ведущий встречи объявил:

- Добро пожаловать в АД (анонимные должники)! - и подмигнул.

«Холодильник забит сырками по акции, но мне нельзя их есть»

Лика-Вероника в ремиссии уже полгода. По меркам этого клуба - новичок. Участники убеждены, что полностью победить транжирство невозможно до конца жизни. Во время рассказа у женщины несколько раз звонит телефон. Она смотрит на дисплей и, словно самурайским ножом, сбрасывает вызов длинным наманикюренным ногтем.

- Коллекторы названивают, - объясняет женщина. - У меня четыре кредитки не погашены, и долги продолжают расти. Но сейчас мне уже лучше! До того, как пришла сюда, у меня в доме холодильник был забит глазированными сырками, потому что их продают по акции «Купи четыре, и пятый в подарок». А у меня аллергия на молочную лактозу, я их есть даже не могу!

Послушал анонимных транжир и должников, и стало понятно, что супербогатых тут нет. Поэтому мой костюм и пакет «Армани» выглядели, мягко говоря, неуместно.

- Я Валерий. Когда выхожу на заправке, чтобы оплатить топливо, скупаю полмагазина - печеньки, газировку, салфетки для салона...

- Я Ольга. Не могу не взять на улице флаер со скидкой. Когда проходят летние и зимние распродажи, прошу родных запирать меня дома.

- Андрей, 33 года. Месяц назад у себя в офисе я снова занял деньги на новый телевизор. Ничего не могу с собой поделать! Как выходит очередная разрекламированная модель - иду покупать.

- И сколько у вас телевизоров? - поинтересовался я.

Однако ведущий встречи одернул: перебивать и допытывать участников нельзя.

На каждой встрече зачитывают те самые 12 шагов к выздоровлению. Причем от желающих продекламировать их отбоя нет. Читают и разные методички. Например, список из 20 вопросов, где даже три ответа «да» означают, что вы компульсивный транжира.

Например:

Не в силах устоять перед акцией 2 по цене 1?

Ходите по магазинам без списка покупок?

Не изучаете цены перед покупкой?

Смотрите телемагазин?

Крали вещи, которые вам не нужны?

Верили, что покупка решит ваши проблемы?

В шкафу много неношенных вещей?

Куда важнее, сколько времени уходит на выбор и потребление товаров. Фото: Валентин ДРУЖИНИН

Найти спонсора и нести служение

Публичные исповеди на собраниях - не единственный метод на пути к выздоровлению шопоголиков. Каждому выдают кипу литературы и рекомендаций. Нужно вести дневник трат, четко планировать бюджет. В интернет выходить только по делу. Перед любой покупкой брать паузу 72 часа, чтобы осмыслить ее необходимость.

- И будьте постоянно на связи со своим спонсором! - напутствовали участников.

Тут я аж поморщился. «Личный спонсор» - звучит несколько вульгарно. Но все оказалось проще: спонсор - это более опытный транжира (в плане восстановления, а не денежных трат).

Кроме того, шопоголикам «прописывают» служение. Еще одно словечко, которое отдает сектантством. Но если разобраться, на деле оказывается, что речь идет о хорошо известном каждому советскому человеку методе - трудотерапии.

Ведь труд сделал из обезьяны человека, склонного к транжирству. И он же может отвадить от пагубных желаний. Короче, это про взять на себя ответственность за что-то, чтобы этой ответственностью занять время, которое шопоголик тратит на покупки. Служение можно взять как в группе (организовывать собрания, работать с новичками и т. д.), так и пойти куда-нибудь волонтером.

Вообще шопоголики оказались довольно милыми ребятами. После собрания пьют чай в неформальной обстановке. Все чрезмерно учтивы, благодарят за любой твой рассказ о себе и приглашают в свои домашние группы (там собираются малым составом, на этой же встрече было около 20 человек) и чаты.

Я попросил свою первую знакомую Лену рассказать, как часто она работает над собой и посещает такие встречи.

- В семь утра каждый день подключаюсь к утренней онлайн-конференции. Там несколько сотен людей. Все, кто хочет, высказываются. Раза два в неделю хожу на домашнюю группу. Со своим спонсором ежедневно на связи. А еще молитва, служение, бухгалтерия личных трат и дневник того, как я иду по шагам...

- Помогает?

- Кажется, помогает. Времени на дурное просто не остается.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

«Шопоголиком может быть человек, который тратит всего 300 рублей в день»

Медицинский психолог, судебный эксперт Олег Долгицкий:

- Официального диагноза «шопоголик» нет, хотя проблема была обозначена еще в середине XIX века. Используется термин ониомания (в слове - греческие корни, которые можно перевести как «для продажи» и «безумие». - Ред.). С точки зрения медицины это не болезнь. А вот в психологии шопоголизм - симптом экзистенциального кризиса (когда кажется, что жизнь лишена смысла. - Ред.). Человек заполняет мысли и время покупками, чтобы получить удовольствие, возбуждение. Появляется патологическое влечение к приобретению вещей.

- Проблема часто встречается в России?

- Ей может быть подвержен каждый десятый житель - это еще минимальные значения. У нас наблюдаются рекордные темпы роста инфляции на фоне закредитованности. Отделения маркетплейсов продолжают захватывать города и деревни. Онлайн-шопинг буквально паразитирует на бессмысленности существования. Люди слышат звук уведомлений на смартфоне и радуются, что вовлекаются в процесс потребления. Это буквально «укол» счастья в минуты серой пустоты рабочих будней.

- Как понять, что тратишь слишком много на шопинг? Может, есть лимит: четверть или половина зарплаты?

- Дело не в суммах! Куда важнее, сколько времени уходит на выбор и потребление товаров. Домохозяйка в декрете в послеродовой депрессии может купить безделушку за 300 рублей, но при этом провести целый день в онлайн-магазинах. Время, а не деньги - самый дорогой ресурс человека.

- Кто в группе риска?

- Чем больше свободного времени и денег - тем выше риск столкнуться с этими проблемами. Город и возраст не важны. Хотя женщины больше подвержены потреблению. Обычно на их плечи ложатся бытовые траты. Именно они - основные клиентки маркетплейсов, они чаще ходят за покупками.

- Помогают ли группы поддержки справиться с проблемой?

- Думаю, нет. Проблема огромного количества людей в том, что у них недостаточно развито «я». Они не могут контролировать свое поведение в этом сложном мире. И впадают в бесконечный цикл заработка и сверхпотребления. Если проблема шопоголизма стоит остро, нужно обращаться к психологу или идти в церковь, чтобы найти смысл жизни.

- Последние три года в экономике все сложно: пандемия, санкционная война. Как это влияет на число зависимых от покупок?

- В теории их должно было стать меньше, ведь должны были упасть доходы. Но мы видим рост закредитованности и потребления антидепрессантов. Похоже, число шопоголиков, наоборот, увеличилось.

ВОПРОС - РЕБРОМ

Как побороть желание транжирить?

- Прежде всего нужно честно признать: «Я трачу деньги, и только это сейчас доставляет мне наибольшее удовольствие, одновременно принося проблемы», - говорит психолог Катерина Фролова. - Сразу осознание не придет, нужно покопаться в себе, своих прошлых поступках. И понять, что бессмысленный шопинг сжирает время, которое нужно использовать, чтобы сделать себя и мир лучше. А затем приложить усилия и исключить ненужные траты из своей жизни.

Найдите досуг и хобби, не связанные с тратой денег. Самое простое да еще и полезное - продолжительные прогулки и легкая гимнастика на спортплощадке у дома. Все свободное время старайтесь быть заняты: уборка, мелкий ремонт по дому, стирка, глажка. Помогите ближнему. Начать стоит с домашних - родителей, детей, супругов, пожилых соседей. Так еще и восстановите доверительные отношения.

Можно предложить помощь волонтерским организациям в вашем городе. Например, «ЛизаАлерт» ищет пропавших. При этом бродить по лесу темной ночью с ними не обязательно. Занятие найдут для всех: развешивать листовки, сидеть на телефоне... Или сходите в ближайший православный храм и сообщите о своем желании помогать. Но обязательно предупредите людей, что вы склонны к тратам.