94 человека во льдах России ждут воскрешения: «Они просто спят и не знают, что творится»

Первая задача - заменить кровь специальной жидкостью. Фото: Компания «КриоРус»

Заморозить свое тело, чтобы оживить, когда прогресс это позволит, - это не очередной научно-фантастический фильм, а крионика. В России есть всего одна клиника, где за такое берутся. Сейчас здесь «во льдах» ждут своего часа 90 замороженных людей и около 50 животных. К их ледяным камерам приходят родные, чтобы проведать. Даже оставляют цветы.

«Комсомолка» решила выяснить, правда ли можно уснуть на сто лет, и как все это происходит.

Попугай, коты, шиншилла...

«Коты Степан, Мышаня, Хвостик, хомяки Тони Старк, Мистер Путя, шиншилла Кнопа, попугай Саша, безымянная синица», - перечисляют клиентов на сайте компании «КриоРус».

И это далеко не полный список хвостатых и пернатых, ожидающих своего будущего воскрешения или, вероятно, даже не знающих о нем. Рядом еще один список: 94 человека из разных уголков страны и даже мира. Вместо имен - записи вроде: «Женщина, РФ. 47-й пациент». Все они мертвы. Многие уже не первый год и даже десяток лет, но слово «мертвый» в стенах «КриоРуса» не произносят.

- Своих пациентов мы не считаем мертвыми. Мертвые - это приговор, а «криопациент» - это надежда. У них есть потенциал, чтобы в будущем жить. Они просто спят и не знают, что творится. И вся надежда у них только на нас, - поясняет «Комсомолке» директор и одна из основательниц компании Валерия Удалова.

Шанс на воскрешение - звучит впечатляюще, но фантастично. Тем не менее крионисты уверяют: если вовремя заморозить человека, то в будущем технологии дойдут до того, что его можно будет и разморозить, и оживить.

Тела хранятся в емкостях с жидким азотом при температуре минус 196 градусов. Фото: Компания «КриоРус»

Вместо Ленина - психолог

- Идея заморозить какое-то существо, чтобы потом его разморозить, давняя. С XIX века ее начали активно изучать. Замораживали бабочек и жуков, учились. К началу ХХ века среди криобиологов появилась идея заморозить человека целиком, чтобы в будущем его оживили и вылечили. Крионика - это не наука, а технология на основе целого комплекса наук о том, как заморозить человека, продержать его в таком состоянии десятки лет, а потом с помощью технологий будущего разморозить, реанимировать, омолодить или вылечить, если он был болен, - объясняет Валерия Удалова.

Долгое время это оставалось на уровне идеи. Заморозить когда-то якобы хотели даже Ленина.

- В СССР тогда не было установки, которая бы производила необходимый для хранения тела жидкий азот. Ее должны были привезти из Германии, но она слишком долго шла, и поняли, что не успеют, - уверяет Удалова.

Так это или нет, но первым криопациентом стал не Владимир Ильич, а профессор психологии из США Джеймс Бедфорд. Крионировали его 12 января 1967 года (эта дата теперь отмечается как День крионики. - Ред.). Тело профессора хранится до сих пор.

В России от теории к практике перешли только в 2003 году. Сделал это футуролог, биофизик Игорь Артюхов - можно сказать, случайно.

- Я к тому времени уже довольно долго в разных местах рассказывал про крионику, был таким энтузиастом, - вспоминает в разговоре с KP.RU Игорь Артюхов (сейчас он директор по науке в компании «КриоРус»). - Мне написал знакомый, что у него отец умирает от рака простаты: «Врачи дают ему месяц, давай что-нибудь сделаем». Я тогда был к этому совершенно не готов, но пообещал что-нибудь придумать. Через пару дней он мне снова позвонил и сказал, что отец умер.

Дальше начался полный хаос. Вечер пятницы. Все магазины с реактивами уже закрыты, а действовать нужно быстро. Артюхову пришлось изрядно побегать по знакомым и аптекам.

- Нам нужно было приготовить раствор для перфузии (продолжительное нагнетание жидкости в кровеносные сосуды организма. - Ред.). Я заходил в аптеку и спрашивал глицерин. Там флакончики по 50 миллилитров штук по десять, а нам нужно было несколько литров. В итоге сделали раствор, я написал подробную инструкцию патологоанатому, который и проводил перфузию, - делится подробностями Игорь Валентинович. - Мы сохранили тогда только головной мозг. Против сохранения тела были родственники, хотели похоронить.

Мозг биофизик поместил в медицинский термоконтейнер с сухим льдом, который покупал и досыпал каждую неделю. Хранился этот контейнер сначала в морге, а зимой переехал на балкон к ученому. Позже замороженный мозг стал первым «пациентом» в хранилище «КриоРуса».

Голова профессора Доуэля

Стоит сегодня «бессмертие» от 3,8 млн рублей за тело и от 1,8 млн рублей - только за мозг.

- Цена зависит от местонахождения человека и его веса. В первом случае дело в стоимости транспортировки. Тело из Москвы в Тверь, к примеру, доставить намного дешевле, чем из Австралии, а у нас есть и заграничные пациенты. Стоимость перевозки обговаривается отдельно. Что касается веса, то тут дело в том, сколько пространства в дьюаре (сосуд с жидким азотом, где хранят тело. - Ред.) займет пациент. Наценка идет от 100 килограммов. В зависимости от объемов цена может увеличиться в два раза, - объясняет Валерия Удалова.

На сохранение животных цены значительно ниже - от 900 тысяч за кошечку. Тут все также зависит от размера. Чихуа-хуа обойдется в разы дешевле, чем алабай. Крионирование крупных собак может потянуть на сумму около трех миллионов рублей.

Договор с компанией заключается еще при жизни. Действует он сто лет, а после автоматически продлевается до, что называется, лучших времен. Повторная оплата не требуется. Компания при этом обязуется вас заморозить, хранить, сколько понадобится, а потом разморозить. Если при жизни человек подписать договор не успел, то подтвердить его желание быть бессмертным должны двое родственников.

От 3,8 миллиона нужно заплатить за тело и от 1,8 миллиона - только за мозг. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Замораживать тело целиком - это уже не модно, если так можно выразиться. Куда популярнее сейчас сохранение только мозга. «А тело вам в будущем вырастят», - уверяют крионисты. И это уже что-то из истории про голову профессора Доуэля.

Казалось бы, при таких расценках позволить себе «бессмертие» могут только люди, что называется, зажиточные. Но нет. Во-первых, компания дает рассрочку. Во-вторых, богатые люди решаются на такое крайне редко.

- Чем богаче человек, тем он более осторожен - никому не доверяет, ни во что не верит. Наши пациенты - это преподаватели и ученые, часто IT-специалисты, потому что они хорошо зарабатывают и интересуются современными технологиями. Есть владельцы авиакомпаний, финансовых фирм, а есть и обычная учительница, к примеру. Крионировали мы и женщину, которую сбил поезд. Она шла в наушниках и не заметила состава, от травм скончалась, но мозг не пострадал. Договора с нами у нее не было, но сын быстро с нами связался, - вспоминает Валерия Удалова.

ВОПРОС НА ЗАСЫПКУ

А как же «воскресшая» спустя века нематода?

Летом 2023 года ученым удалось оживить червя нематоду, который 46 тысяч лет покоился в вечной мерзлоте на глубине 40 метров на северо-востоке Сибири в районе Колымы. Неужели это прорыв в крионике? Оживили червя - смогут воскресить и человека?

- Да, удается оживить замороженных лягушек или змей, но что-нибудь более совершенное умирает, - уточняет доктор физико-математических наук, руководитель комиссии РАН по борьбе с лженаукой Евгений Александров. - Споры сибирской язвы, к примеру, тоже выдерживают десятки лет захоронения в земле, а человек может умереть и от удара по голове. Дело в том, что человеческий организм - это конструкция намного более сложная. На данном этапе развития науки оживить его точно невозможно, а воскрешение червя к крионике никакого отношения не имеет.

Известно, что ученым вполне удается с помощью заморозки сохранять сперматозоиды и яйцеклетки, но и это, по словам Евгения Александрова, далеко от крионики. Во-первых, это клетки, а не живые организмы. А во-вторых, их замораживают живыми, а не мертвыми.

- Пока никакой пользы крионика не приносит. Она не имеет отношения к науке. Просто сказка, за счет которой люди зарабатывают деньги, - категоричен Евгений Александров.

ПОДРОБНОСТИ

Как проходит процедура

- Когда человек умирает, то по идее надо бы продолжать ему делать сердечно-легочную реанимацию, но врач подписывает документы, фиксирует смерть, и реанимация прекращается. На место выезжает бригада криоспециалистов. В течение всего существования криобиологии создавались специальные вещества, которыми можно заменить кровь в организме живого существа. Они помогают избежать при заморозке появления кристалликов льда, вместо них образуется что-то наподобие геля. Когда человек умирает, первым делом убирается кровь из организма и заменяется последовательно набором этих веществ, - объясняет технологию Удалова.

Так тело с помощью растворов сначала охлаждают до нуля, потом до -17 и -32 градусов. Когда каждый уголочек уже промыт, его замораживают до температуры жидкого азота - это минус 196 градусов.

В жидком азоте пациент дальше и плавает в специальном вакуумном сосуде (дьюаре)

вниз головой, чтобы в случае ЧП размораживаться он начал с ног, а мозг не пострадал. Плавает он, кстати, не один.

- В одном дьюаре хранятся сразу несколько пациентов. Так делается во всей мировой практике, потому что, если каждого хранить отдельно, то стоимость придется увеличить раз в 15. Иногда наших пациентов приходят навещать родственники. В принципе при определенной подготовке мы можем даже вытащить тело человека, но оно должно размещаться в специальном контейнере в парах азота, чтобы не нарушить температурный режим, - говорит директор компании.

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

«Они проснутся со стерильными мозгами»

- Это бред. Если вы заморозите мозг, работать он уже не будет. Все остальное, может, и выживет, но мозг работает, пока он теплый, - говорит кандидат медицинских наук, врач-нейрохирург Игорь Борщенко. - Нервные структуры живут, когда между ними бегает электрический ток. Когда он не бегает, то память обнуляется, все забывается. Даже если нервные клетки выживут, то пациент проснется со стерильными мозгами. Все, что человек знал, он забудет.

Мозг живет только в комфортных условиях, которые природа для него создала. Если у вас замерзнет голова, вы умрете. Если будет тепловой удар - тоже. Когда человек умирает, спустя шесть минут без кислорода умирает и мозг. Это фантасты придумали, что можно заморозить, а потом проснуться. Крионика ни к чему не приведет, связи все равно разрушатся. И на том уровне, что есть сейчас в крионике, - это бесполезная трата денег. Но шанс у этой теории есть, ведь существуют организмы, которые сами почти замораживаются. Просто все это еще нужно изучать.

ДЕЛА ЗЕМНЫЕ

«Похищение» пациентов

В 2021 году вокруг компании «КриоРус» разразился скандал. Валерию Удалову обвинили в «похищении» части пациентов. Фуры с дымящимися от тепла дьюарами сотрудники полиции тогда остановили прямо на выезде из старого хранилища в Подмосковье. Женщина пыталась перевезти их в Тверь, где тогда еще только строилось новое хранилище. По слухам, пациентов она не поделила с бывшим возлюбленным, который и сообщил о случившемся в полицию.

- Такова жизнь, человеческие страсти, - вздыхает Валерия Удалова, вспоминая события двухлетней давности. - Мой возлюбленный действительно был одним из нашей восьмерки, создававшей компанию. То хранилище было неудобное, слишком большая территория. У меня как у генерального директора компании были все права на то, чтобы перевезти пациентов. Но прямо на выезде нас остановили, потребовали документы. Тогда он и перед полицией выставил все как похищение, и перед прессой, разослав всем релизы. Это была просто попытка рейдерского захвата. Спустя пару часов мы привезли нужные документы, и нас, конечно же, отпустили.