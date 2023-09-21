«Наконец-то я любим!»: Филипп Киркоров скрывает в своем подмосковном особняке тайную жену

После липосакции и пластики, обеспечившей его кубиками на прессе, Филипп старается держать форму. Даже мускулы подкачал. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Свой роскошный особняк в закрытом коттеджном поселке на Мякининском полуострове в живописной бухте Москвы-реки Филипп Киркоров построил, когда у него появились наследники - Алла-Виктория и Мартин. По оценке риелторов, дом обошелся артисту более чем в 12 миллионов долларов.

Усадьба короля эстрады расположилась на площади в один гектар. Там есть отдельный домик для помощников по хозяйству площадью 170 кв. метров, фонтан, пруд и зона для приготовления барбекю, откуда открывается шикарный вид на Живописную бухту и Липовую рощу. Здесь, кстати, Филипп летом отмечал 10-летие сына Мартина.

Всего за полдня зеленую лужайку вокруг дома Киркорова превратили в зимнюю сказку. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Готовил яства для гостей личный повар артиста Юрий Баранов. В доме Филиппа для него есть отдельная просторная кухня. Киркоров отдает предпочтение легким салатам с болгарской брынзой и... чебурекам с сыром и всевозможным пиццам. Да, после недавней пластики у хирурга Тимура Хайдарова Филипп, конечно, следит за фигурой, но иногда себе позволяет, как он говорит, «зигзаг». Благо в доме есть все для поддержания формы - и бассейн, и спортивный зал со спа-зоной.

- Я теперь даже спортом начал заниматься, поэтому и кубики на прессе четко проявились. Для меня, конечно, подвиг, что я в зал пошел, поскольку я и спорт в принципе несовместимые понятия, - смеется Филипп. - Сменить цвет шерстки - это не значит поменять имидж. Я вообще слово «имидж» терпеть не могу. Просто у меня сегодня такое настроение. Зато я сейчас, в 56, совсем по-другому себя чувствую. Я для себя решил, что после 50 у меня годы пойдут назад. Так что мне сейчас 44, ни годом больше.

91-летний Бедрос Киркоров приехал к сыну со своей 43-летней подругой Олесей (слева) и ее дочкой. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Молодая подруга Бедроса

Вечерами артист любит бродить по своей домашней набережной, благо территория огромная, есть простор для прогулок. Корреспонденты KP.RU рассмотрели владения поп-короля, попав на съемки фильма «Ёлки-10». Ранее Филипп уже снимался в других частях этой новогодней комедии. Сейчас же съемки стали для него особенными, поскольку, помимо певца, в фильме сыграл его отец - 91-летний Бедрос Киркоров. По сюжету картины действие разворачивается во дворе дома Киркорова, поэтому съемки и прошли в загородной обители певца.

Бедрос Киркоров прибыл на съемочную площадку прямиком с больничной койки.

В последнее время Киркоров-старший частенько наблюдается у врачей: ноги побаливают, сердце тоже требует регулярных обследований.

- Рядом с ним в палате всегда его молодая подруга Олеся. Она ему и помощница по хозяйству, и медсестра, и дама сердца, - рассказывает KP.RU приятель 91-летнего Бедроса.

Фонари привезли специально для съемок, но певец уже положил на них глаз. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вот и на съемочную площадку, точнее, в дом своего сына, Бедрос пришел, опираясь не только на палочку, но и на руки своей 43-летней возлюбленной и ее дочери. Молодая подруга не отходила от Киркорова-старшего ни на шаг. Говорят, Олеся уже около года живет в квартире Бедроса на Земляном Валу, поскольку Киркорову-старшему нужен постоянный уход и забота.

В поместье артиста есть домашняя часовня и беседка с кованой мебелью. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«Хочется бежать домой к семье»

По сценарию «Ёлок-10» в фильме должна была играть и дочь Филиппа Киркорова Алла-Виктория, но наследница артиста со своим братом Мартином в эти дни отдыхала на море, поэтому ее роль досталась 11-летней дочери экс-«нанайца» Владимира Левкина Нике.

- А Алла-Виктория у нас и не планировала актерскую карьеру. Она хочет дизайнером стать, - рассказал Киркоров. - Кино - это большое искусство. Однако вот так получилось, что я выступаю на сцене, но с большим удовольствием принимаю участие в кинопроектах. К сожалению, заячьи уши Киркорова торчат везде, поэтому короля Лира и Гамлета мне сыграть не суждено. Но самого себя играю. Я сразу согласился принять участие в юбилейных «Ёлках», потому что люблю новогоднюю тему, до сих пор верю в чудеса и Деда Мороза. Пару месяцев назад, когда я ходил с белой бородой, меня все так и называли - Дедушкой Морозом или Сантой. Тогда это тоже была роль. Снимали клип с певицей Люсей Чеботиной, где мне надо было сыграть эльфийского короля.

В новых «Ёлках» снимается дочь экс-солиста группы «На-На» Владимира Левкина Ника. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

И пусть в «Ёлках-10» у меня небольшой эпизод, я не расстраиваюсь. Фаина Георгиевна Раневская ведь была королевой эпизода. У нее не было ни одной главной роли. Я не тяну на себя лавры, что я король эпизода, но, мне кажется, мне хорошо удается играть мини-новеллы, которые дополняют большое кино. А вообще я и сейчас перед вами в роли. Сейчас диктофон выключится, и я стану собой: достаточно замкнутым, скромным и домашним человеком.

- Вы сразу согласились сниматься у себя дома?

- Это было мое условие. Меня из этого места сегодня клешнями не выманишь.

Я теперь настолько домосед, настолько люблю свой дом, покой и уют для меня максимально важны. Даже в рабочей обстановке. Ни сцена, ни концерты - в первую очередь дом и моя семья. Я сейчас не одинок. Я люблю и любим. Не хочу называть имен, это только мое... Но я сейчас счастлив. Мне хочется бежать домой. У меня наконец-то семья, в любви и в счастье.

И я радуюсь за своего папу, что он рядом с нами, что в 91 год так хорошо выглядит. Сейчас мы его запечатлим на пленочке, чтобы в истории остался наш дедушка Бедрос. Режиссер Евгений Кулик, кстати, первым в фильм пригласил Бедроса. Все под Бедроса тут делалось. А мы так, составляющие производные. Я не пожалел, что пустил киношников в дом, они даже приукрасили его, фонарики поставили. Надо попросить их, чтобы декорации оставили.

Свой роскошный особняк в закрытом коттеджном поселке на Мякининском полуострове в живописной бухте Москвы-реки Филипп Киркоров построил, когда у него появились наследники - Алла-Виктория и Мартин. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

КСТАТИ

Главное место - у телевизора

- Какое у вас дома любимое место?

- Гостиная, где я телевизор смотрю. К своему стыду, я не смотрел ни «Гарри Поттера», ни «Игру престолов», ни «Карточный домик». Все как-то мимо меня прошло. Но я не исключаю, что в каком-то длинном перелете во Владивосток я включу и посмотрю наконец «Гарри Поттера». А то просто стыд и срам. Зато не раз пересматривал фильм «Смерть ей к лицу». Там играют две самые мои любимые актрисы - Мерил Стрип и Голди Хоун. И еще один фильм обожаю пересматривать - «Весну» с Любовью Орловой.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

А В ЭТО ВРЕМЯ

Храм с иконами из Афона

На территории поместья Филиппа есть даже храм.

- Это я сам строил часовенку небольшую, - объясняет артист. - Художники из Софрина, очень талантливые иконописцы, расписывали храм. Там, кстати, есть иконы из Афона. Мы долго думали, в честь какого святого назвать храм, и моя тетя Мари, оперная певица, дала очень хорошую идею. Она сказала: мы же семья певцов, практически все поют - папа поет, я пою, ты поешь, дети, я думаю, тоже у тебя запоют. Я говорю: не дай бог, конечно. У тебя, говорит, бабушка пела, у тебя мама очень красивая была на сцене. Давай посмотрим, кто из святых больше всего относится к пению. И вот теперь у нас часовня имени Романа Сладкопевца*.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

*Роман Сладкопевец - автор гимнов и композитор, грек по национальности, родился в середине V столетия в сирийском городе Емесе. Автор песнопений, некоторые из которых до сих пор используются в богослужении православной церкви (например, «Дева днесь Пресущественнаго раждает», «Душе моя, душе моя, восстани»).