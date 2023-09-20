Сделавшая пластику Виктория Боня призналась, что пугается своего отражения в зеркале

Виктория Боня. Фото: EAST NEWS

Виктория Боня недавно сделала пластическую операцию: модель легла под нож известного американского хирурга, запросившего за свои услуги 250 тысяч долларов (около 20 миллионов рублей). Теперь она переживает из-за того, что ее внешность слишком сильно изменилась. Боня устроила прямой эфир в соцсетях, во время которого ответила на вопросы подписчиков о своей пластике.

Правда, показать обновленное лицо Виктория пока не решается. Она села спиной к камере, чтобы скрыть свою внешность. Рассказывая о своих ощущениях, Боня призналась, что после пластики пугается отражения в зеркале – настолько сильно она изменилась.

«Я больше даже не буду показывать свое лицо, потому что иногда я сама отражения пугаюсь. Мне еще пока непривычно видеть себя - лицо не моего размера. Конечно же, оно сейчас выглядит не так, как должно выглядеть», - сообщила Виктория.

В видео заметно, что Боня плачет и вытирает слезы. Она с трудом переживает период после операции. Модель уверена, что отеки на ее лице вскоре спадут, и она снова станет красивой. Виктория говорит, что делится с поклонниками подробностями операции не ради хайпа, а чтобы донести до публики больше информации о пластике. Модель напомнила, что после любого хирургического вмешательства есть период реабилитации. Вика уверена, что не останется уродом, поскольку изначально родилась с привлекательным лицом.

Операция Бони в американской клинике длилась 14 часов. За это время врач сделал ей подтяжку лица, изменил форму глаз, вставил импланты в скулы и увеличил жиром губы. Кроме того, многие подозревают, что эксулап укоротил Вике нос, но сама она это отрицает. Телеведущая упоминала, что после операции половина верхней губы у нее потеряла чувствительность и не двигается. Потребуются месяцы, чтобы вернуть ей былую подвижность.

Ранее Боня объяснила, почему ее нос выглядит изменившимся. Оказывается, чтобы разгладить норсогубные складки, ей под нос заложили гранулы. Из-за сильного отека он выглядит не таким, как раньше, но Виктория уверена, что это все временно.

Между тем, новое лицо Бони пугает не только ее, но и ее друзей. Одна из знакомых модели сказала, что после пластики Вика стала похожа на Инстасамку. Другие друзья Бони и вовсе расхохотались, увидев ее лицо. Супруги с надеждой спросили: ««Ну оно изменится еще чуть-чуть?».

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