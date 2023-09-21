«БлицЭнерго» помогает обеспечивать безопасность на дорогах. Фото: Владимир Баранов

«БлицЭнерго» производит и поставляет высоковольтное оборудование, комплектные трансформаторные подстанции, низковольтные комплектные устройства, электрические аппараты, а также предлагает к реализации многопрофильные модульные здания. Планами по развитию компании поделился ее генеральный директор Станислав Ельцов.

На территории всей страны

Предприятие работает на территории всей страны. Подстанции производства завода «БлицЭнерго» успешно эксплуатируются в Воронеже, Ростове-на-Дону, Новосибирске, Иркутске в Читинской области. К сегодняшнему дню реализовано уже более 400 проектов.

- Одна из самых дальних точек - это Наушки, поселок городского типа в Кяхтинском районе Республики Бурятия, - показывает на карту Станислав Ельцов. - Представлены мы и в Братске.

Продукция «БлицЭнерго» востребована на объектах транспортной инфраструктуры. К сегодняшнему дню компания работает на скоростной трассе М-11 «Нева», а также на первом участке строя-щейся платной автодороги М-12 «Восток». К этим двум трассам добавляется участок на юге страны - обход города Аксая на М-4 «Дон».

От теории к практике

Компания не только производит и поставляет подстанции, но и занимается их обслуживанием (в настоящий момент компания эксплуатирует около 200 подстанций и более 10 тысяч светильников). Станислав Ельцов считает этот факт очень важным.

- При эксплуатации мы понимаем, как можно модернизировать и улучшить наше оборудование, - объясняет генеральный директор «БлицЭнерго».

Станислав Ельцов отмечает, что предприятие внимательно анализирует элементы подстанций для того, чтобы сделать продукцию с лучшими эксплуатационными свойствами.

Нам санкции нипочем

Год назад, когда в отношении нашей страны были введены беспрецедентные санкции, свой бизнес в России свернули и те компании, которые занимаются производством электротехнического оборудования. На работу «БлицЭнерго» их уход особо не повлиял (предприятие изначально делало ставку на отечественное оборудование), но для небольшой части комплектующих все-таки пришлось искать замену.

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- Мы начали анализировать отечественный рынок электротехнической продукции и пришли к неожиданному выводу. Оказалось, у нас в стране есть производители, которые предлагают решения не хуже (а иногда даже лучше!), чем были у западных компаний. Все они сейчас получили отличный импульс для своего развития, - продолжает рассказ генеральный директор «БлицЭнерго». - Например, на трассе М-12 мы успешно применили элегазовые моноблоки отечественного производства.

Целая наука

Философия «БлицЭнерго» заключается в постоянном развитии и совершенствовании. Продукция должна быть качественной и безопасной. А добиться всего этого можно только с помощью науки, уверен генеральный директор компании.

- Например, нам уже удалось уменьшить вес бетонных блоков благодаря применению легкого конструктивного фибробетона, который по своим прочностным характеристикам не уступает тяжелому бетону, - говорит генеральный директор компании.

По словам Станислава Ельцова, «БлицЭнерго» плотно сотрудничает с Московским энергетическим институтом. И речь идет не только о трудоустройстве студентов и выпускников вуза в «БлицЭнерго» (у молодых ребят есть хорошие перспективы для карьерного роста), но и о совместной работе над внедрением инноваций.

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А прямо сейчас «БлицЭнерго» работает над технологией, которая, по словам Станислава Ельцова, обещает стать прорывной. Подробности в компании раньше времени не разглашают, но заверяют, что новая разработка сделает подстанции «БлицЭнерго» еще более надежными и удобными.

- Технический прогресс, конечно, на месте не стоит. Но если говорить про трансформаторные подстанции, то сделано еще далеко не все. Пласт работы перед нами впереди огромный! - резюмирует генеральный директор «БлицЭнерго» Станислав Ельцов.

Факты

У «БлицЭнерго» есть собственный завод в городе Судогде (Владимирская область). В прошлом году компания произвела 150 трансформаторных подстанций, в этом году их количество планируется увеличить в два раза - до 300.

Компания располагает своей электротехнической лабораторией. Она нужна для испытания оборудования и для выявления дефектов в случае какой-либо аварийной ситуации. В полевых условиях она может «просвечивать» повреждения, словно рентген. Через автоматизированную систему управления наружным освещением специалисты «БлицЭнерго» могут проверить работу каждого светильника на своих участках дорог.

На каждой подстанции «БлицЭнерго» размещен свой QR-код. Наведя на него экран телефона, можно получить руководство по эксплуатации и паспорт объекта. Главный залог успешной работы - правильно подобранный коллектив, считает руководство «БлицЭнерго». Девиз компании звучит так: «Создано для эксплуатации».

Конкретно

ООО «БлицЭнерго» входит в группу компаний «ИнтерТрансСтрой», которая в этом году отмечает 10 лет со дня основания. Помимо «БлицЭнерго» в холдинге состоят:

- ООО «СК «ИТС»;

- ООО «СМУ ИТС»;

- ООО Проектный институт «Интертрансстрой»;

- ООО «Х-8».

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Кстати

Заказчиком работ является ГК «Автодор», вместе с тем «БлицЭнерго» работает в плотном контакте с АО «Мостотрест-сервис» - одной из крупнейших российских компаний, которая специализируется на эксплуатации автомобильных дорог и технических средств организации дорожного движения. АО «МТТС» обслуживает дорожную сеть общей протяженностью около 4 тысяч километров. «БлицЭнерго» познакомилось с «Мостотрест-сервисом» на строительстве первого, самого сложного участка трассы М-11 «Нева» (15 - 58-й км).

- Мы участвовали в строительстве дороги, поэтому хорошо знали все ее особенности. Опыта в эксплуатации электротехнического оборудования у нас на тот момент почти не было, но руководство АО «Мостотрест-сервис» поверило нам и привлекло к дальнейшей работе на объекте. Мы до сих пор благодарны АО «МТТС» за это доверие, - отметил генеральный директор «БлицЭнерго» Станислав Ельцов.

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