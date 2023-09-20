Россия и Иран готовы укрепить безопасность на Ближнем Востоке

Диалог между Россией и Ираном сегодня развивается особенно интенсивно, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Фото: Минобороны РФ

Взаимодействие Москвы и Тегерана выходит на новый уровень, а диалог между Россией и Ираном сегодня развивается особенно интенсивно, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Фото: Минобороны РФ

«Нацелены на реализацию всего комплекса запланированных мероприятий, несмотря на противодействие со стороны США и их западных союзников. Санкционное давление на Россию и Иран показывает свою бесперспективность, в то время как российско-иранское взаимодействие выходит на новый уровень», - сказал Шойгу на переговорах с министром обороны и поддержки Вооруженных сил Ирана Мохаммадом Резой Аштиани в среду.

При этом министр заявил о готовности «к дальнейшим совместным действиям в области укрепления стабильности и безопасности на Ближнем Востоке».

Фото: Минобороны РФ

Отметим, что «стабильность» последнее время на Ближнем Востоке особенно активно «расшатывают» из США в Сирийской Арабской Республике. Авиация так называемой «международной антитеррористической коалиции» во главе с США с начала месяца ежедневно создает опасные ситуации в небе Сирии, осуществляя полеты на F-35, F-16, «Rafale» с использованием беспилотников MQ-1C в нарушение Протоколов деконфликтации, с нарушением воздушного пространства Сирии.

Фото: Минобороны РФ

«С удовлетворением отмечаем, что сегодня российско-иранский диалог развивается особенно интенсивно, что обусловлено доверительными отношениями, которые сложились между лидерами России и Ирана стран. А высокая динамика встреч подтверждает общий настрой на дальнейшее укрепление стратегического партнерства в оборонной сфере и военного сотрудничества», - подчеркнул министр обороны России.

Сегодня коллеги обсудят в ходе переговоров ряд вопросов, представляющих взаимный интерес.