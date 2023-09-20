Запад оскорбил Индию: последствия роковой ошибки могут изменить расклад сил в мире

Премьер-министра Канады Джастина Трюдо обвинил Индию в причастности к убийству лидера канадских сикхов Хардипа Сингха Ниджара. Фото: REUTERS

Индия назвала «абсурдными и политически мотивированными» утверждения премьер-министра Канады Джастина Трюдо о причастности Нью-Дели к убийству лидера канадских сикхов Хардипа Сингха Ниджара на канадской земле. Ранее Трюдо заявил, что канадские спецслужбы имеют «достоверные доказательства» того, что Индия несет ответственность за это преступление. Также из страны был выслан, как утверждается, глава индийской разведки в Оттаве. Индия ответила зеркально, отправив восвояси высокопоставленного канадского дипломата. В МИД страны отметили, что решение Нью-Дели отражает его «растущую обеспокоенность по поводу вмешательства канадских дипломатов во внутренние дела и их участия в антииндийской деятельности».

Как утверждается, Трюдо «недвусмысленно» озвучил свои подозрения в ходе беседы с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в Нью-Дели на саммите G20. После этого в офисе Моди заявили, что «обеспокоены антииндийской активностью экстремистских элементов в Канаде». Как итог, канадский премьер не удостоился полноценных переговоров с индийским лидером на саммите. Кроме того, после холодного приема Трюдо был вынужден задержаться в Индии из-за внезапной поломки самолета — красноречивая метафора текущего состояния индо-канадских отношений.

Обмен обвинениями только усугубил раскол в противоречивых отношениях двух стран. Канада заинтересована в Индии как деловом партнере, но в «стране кленового листа» проживает самая большая диаспора сикхов — аж 770 тысяч человек. Эта группа является влиятельной частью канадского электората, с оглядкой на которую и вынужден действовать Трюдо. Более того, даже в составе кабинета премьер-министра трудятся несколько сикхов. По словам Моди, напряженные отношения между странами не могут быть улучшены, пока правительство Трюдо не предпримет шаги по обузданию сикхских сепаратистов из движения «Халистан», запрещенного в Индии. Как утверждает индийский лидер, они связаны с организованной преступностью, наркотрафиком и торговлей людьми, что должно вызывать озабоченность Канады в такой же степени, как вызывает у Индии.

Офис Моди уже давно настаивает, чтобы кабинет Трюдо принял меры против сикхов, которые, как утверждают в Нью-Дели, пытаются возродить сепаратистское движение. В марте этого года МИД Индии выражал обеспокоенность по поводу протестующих, нарушивших безопасность дипмиссии страны в Канаде. В июне Оттава подверглась жесткой критике за то, что позволила провести шествие, на котором сикхи реконструировали сцену убийства Индиры Ганди, что было воспринято как прославление насилия со стороны сикхских сепаратистов.

Обвинения Трюдо угрожают не только индо-канадским отношениям. Обличая Индию, премьер заявил, что «тесно координирует свои действия с союзниками». Однако его стремление заручиться поддержкой Джо Байдена и Риши Сунака поставило лидеров США и Великобритании в неловкое положение. Солидарность с Трюдо может поставить крест на их стараниях по сближению с Индией как способе уменьшения китайского влияния в Азии. Совет нацбезопасности США осторожно заявил, что «глубоко обеспокоен выдвинутыми обвинениями». Британский премьер и вовсе отказался давать комментарии и принимать меры против Индии, пока идет расследование. Теперь всё внимание будет обращено на доказательства, которые Канада не торопится предъявлять общественности в поддержку своих утверждений о причастности индийского правительства к убийству Ниджара.

Отдельно стоит отметить, что все эти события разворачиваются в разгар многообещающей парламентской сессии в Индии. «Эта сессия имеет большое значение с точки зрения исторических решений. Она знаменует начало нового этапа в 75-летнем пути Индии», — заявил премьер-министр страны Нарендра Моди, породив споры о том, какой сюрприз он собрался преподнести. Пресса пишет о возможном принятии ряда неоднозначных законов , которые почти наверняка спровоцируют очередной шквал критики из-за океана.

Говоря об исторических решениях, не решил ли лидер набирающей политический вес Индии объявить о стратегическом развороте от Запада на Восток и Глобальный Юг после усиления БРИКС и успешно проведенной в Нью-Дели «двадцатке»?

Справка «КП»

Сикхи — этнорелигиозная группа, насчитывающая порядка 25 миллионов человек по всему миру. В 1970-1980 годах всплеск сикхского сепаратизма в Индии вылился в кровавое восстание. В 1984 году премьер-министр Индира Ганди приказала взять штурмом Золотой храм, святыню сикхов, которую они превратили в неприступную крепость. В отместку Ганди была убита собственными телохранителями — сторонниками сепаратистов. Атака на премьер-министра спровоцировала ответные нападения на сикхов. По разным оценкам, эти события унесли порядка 20-30 тысяч жизней.

Лидер канадских сикхов Хардип Сингх Ниджар был застрелен неизвестными в недалеко от Ванкувера в июне этого года. Он был сторонником радикального движения «Халистан», которое борется за создание независимой «земли сикхов» на территории индийского штата Пенджаб, около 60% населения которого являются сикхами. В 2020 году Ниджар был признан в Индии «террористом» и разыскивался полицией, хотя он сам обвинения в терроризме отрицал. Движение «Халистан» индийские власти считают угрозой нацбезопасности.