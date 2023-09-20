Мужчины одержимы Римской империей: это доказал новейший тренд в соцсетях

Как выяснилось, мужчины часто размышляют о Древнем Риме. Фото: Shutterstock

В социальной сети TikTok появился новый забавный тренд: девушки спрашивают у своих парней, отцов, братьев, как часто они думают о Римской империи. Как выяснилось, мужчины размышляют на эту тему довольно часто.

Все началось с видео одной девушки, которая рассказала о недавнем разговоре со своими подругами. В беседе кто-то задался безобидным вопросом: «Как часто ваш парень или мужчина думает о Римской империи?». Запустившее тренд видео набрало почти 10 000 лайков и быстро породило множество подражательных видео. Все начали спрашивать у знакомых мужчин, размышляют ли они о древней цивилизации. И оказалось, что почти каждый второй парень делает это хотя бы раз в неделю. «Постоянно», — ответил муж одной из девушек.

Странный вопрос ничуть не смутил мужчин, они отвечали на него так, будто бы их спросили, как часто они чистят зубы. Так история Реми Винсента, задумывающегося о Римской империи каждый день, собрала миллионы просмотров в X (бывший Twitter). На вопрос, почему Винсент вообще думает о древних римлянах, он ответил: «Всегда, когда иду по шоссе, я задумываюсь, что в каком-то смысле его «придумали» римляне. Тогда у меня в голове происходит внутренний монолог о том, какой была их повседневная жизнь, как выглядели улицы, Коллизей, как они одевались».

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Григорий Прутцков, профессор Института медиа Высшей школы экономики, исследователь истории зарубежной журналистики:

- Интерес к римской истории стабилен на протяжении нескольких веков, он не зависит от конкретной ситуации в мире. С одной стороны, увлеченность именно периодом Римской империи можно обосновать тем, что все же он известен лучше, чем, скажем, история Древней Индии или Древнего Китая. Первыми светскими печатными книгами в XVI веке были произведения Вергилия, Овидия, Цицерона. Первая государственная французская газета «La Gazette» уже в XVII веке, описывая военные действия, цитировала «Записки о Галльской войне» Цезаря. Подобные цитаты можно найти и во французской прессе эпохи Франко-прусской (1870-71), Первой мировой (1914-18) войн. Старшеклассники в дореволюционных гимназиях читали римских авторов на языке оригинала, для них выпускали специальные книги с пояснениями. С другой стороны, сейчас во многом сказывается влияние стереотипов, которые распространяют соцсети, литература, кинематограф и компьютерные игры. Посмотрите на историю Рима: она во многом состоит из различных войн, восстаний, заговоров, убийств. Женщины об этом намного реже задумываются.