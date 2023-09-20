Полиция задержала автора фейкового видео о конфликте на границе Казахстана и России

Видеоролик из соцсетей оказался фейковым. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В социальных сетях получил распространение видеоролик, на котором, как утверждается, военная техника на российско-казахстанской границе. Ее передвижения якобы были зафиксированы недалеко от Костаная. Насколько это все правдиво, «КП» решила разобраться в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.

Департамент полиции города Костаная в среду, 20 сентября, официально подвердил фейковость данного видео. Все потому, что был задержан 52-летний местный житель. Во время разговора с правоохранителями он пояснил, что снял видеоролик и отправил родственникам и в чаты мессенджеров.

Было заведено уголовное дело по п.3 ч.2 ст.274 УК РК "Распространение заведомо ложной информации с использованием средств массовой информации или сетей телекоммуникаций".

Кроме того, пресс-служба МВД Казахстана заявила, что на видео, которое получило распространение в соцсетях - плановые полевые занятия Национальной гвардии МВД республики Казахстан. Они действительно имели место 8 сентября 2023 года.

- Информация, распространяемая в соцсетях о якобы провокации на границе в Костанайской области, не соответствует действительности и является фейком. На видео колонна автотранспорта Национальной гвардии МВД РК, направляющаяся на плановые полевые занятия, которые проходили в пределах города Костаная 8 сентября текущего года, - заявили в пресс-службе МВД Казахстана.

Так что видеоролик - полностью фейковый.

По прогнозам, в 2023 году в интернете будет опубликовано более 12,5 млн фейков. За два года их число выросло в 8 раз. «Лапша Медиа» — фактчекерский проект, который опровергает фейки. На сайте проекта теперь можно писать собственные разборы. Внести вклад в борьбу с недостоверной информацией может каждый. Инструкция и самые важные правила проверки информации на достоверность уже ждут вас на сайте.