В России по тревоге подняли ракетные полки «Ярс»

Более 3 тысяч военнослужащих РВСН и около 300 единиц техники оказались задействованы в масштабном командно-штабном учении. Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Более 3 тысяч военнослужащих РВСН и около 300 единиц техники оказались задействованы в масштабном командно-штабном учении с Тагильским ракетным соединением.

«Отрабатывается обширный перечень задач и вводных, в том числе по приведению в высшие степени боевой готовности, совершению маневренных действий на маршрутах боевого патрулирования и противодействию диверсионным формированиям», - прокомментировали в Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что ракетные полки, оснащенные автономными пусковыми установками подвижных грунтовых ракетных комплексов (ПГРК) «Ярс», совершают «интенсивные маневренные действия по смене полевых позиций с освоением новых районов боевого патрулирования». Хотя полевые позиции мобильного ракетного комплекса «Ярс» надежно укрыты в глубине России, при необходимости пусковые установки могут оказаться практически в любой точке Российской Федерации.

Никто не узнает куда выдвинулись настоящие ракеты, а куда направились их макеты, так как в командно-штабном учении будет широко задействована перспективная специальная техника, в том числе инженерных подразделений (новейшая машина дистанционного разминирования «Листва»), охраны и обороны, РХБ-защиты. А для поиска и борьбы с диверсантами применяются вертолеты армейской авиации и боевые противодиверсионные машины БПДМ «Тайфун-М», оснащенные беспилотными летательными аппаратами.

Отметим, что днем ранее ракетные войска стратегического назначения начали учения на слаженность действий в Тагильском ракетном соединении.

В ведомстве отметили, что комиссия РВСН проверяет «слаженность действий военнослужащих при выполнении задач».

Напомним, что одна ракета «Ярс» может очень быстро и гарантированно принести в любую точку планеты ядерные блоки суммарной массой в 12 раз больше американской бомбы, что уничтожила Хиросиму.

Стартовая масса ракеты «Ярс», примерно как у двух вагонов трамвая - 46 000 тонны. Три ступени с топливом закидывают боевые блоки ракеты на 12 000 километров, что несут в себе избыточную смертельную мощность - 500 килотонн. В полете ракета разделяется на отдельные блоки, которые подлетают к своим целям с огромной скоростью по разным траекториям. Сбить их при подлете к цели невозможно.

Напомним, в августе 1945 года США нанесли бомбовые удары по японским городам Хиросима и Нагасаки. Суммарная мощность взрывов составила от 34 до 39 килотонн. В результате взрывов американских ядерных бомб погибли 80 тысяч японцев, а еще через несколько месяцев от ран и лучевой болезни скончались еще более 200 тысяч человек.