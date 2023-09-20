Сутки на пороховой бочке. Третьей карабахской войны не будет

Третьей карабахской войны не будет. Степанакерт пошел на условия Азербайджана и прекратил боевые действия в одностороннем порядке. Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Третьей карабахской войны не будет. Степанакерт пошел на условия Азербайджана и прекратил боевые действия в одностороннем порядке. Что нужно знать о завершении карабахского конфликта.

КАК ЭТО БЫЛО?

Как заявили в пресс-службе президента Нагорного Карабаха, при посредничестве командования российского миротворческого контингента была достигнута договоренность, «о полном прекращении боевых действий с 13:00 (12:00 мск) 20 сентября 2023 года.

По условиям этих договоренностей:

- выводятся оставшиеся подразделения Армении из зоны развертывания российского миротворческого контингента,

- расформируются и полностью разоружаются формирований «aрмии обороны Нагорного Карабаха»

- выводится тяжелая техника и вооружения с территории Нагорного Карабаха (они будут в скорейшем порядке утилизированы).

Эти же договоренности уже подтвердили и в Министерство обороны Азербайджана.

ЧТО ГОВОРЯТ?

Когда Азербайджан начал свою операция, в адрес России посыпались обвинения, мол, миротворцы должны вступить в бой и остановить азербайджанскую армию. Но эти претензии ответили в Кремле:

- Министр Пашинян заявил о признании границ Азербайджана по 91 году. Это значит, что Армения признала Карабах частью Азербайджана. Мы не принимаем упреки в совй адрес. Тем более после решения Армении. Де-юре сейчас речь идет о действиях азербайджанской стороны у себя на территории. Подобные обвинения в наш адрес беспочвенны, ни на чем не основаны, - заявил Дмитрий Песков.

Действительно, о том, что Карабах - часть Азербайджана, Никол Пашинян говорил еще в Праге в октябре 2022 года. Тогда в столице Чехии прошли переговоры Пашиняна и Алиева, по итогам которых Ереван и Баку подтвердили признание территориальной целостности и суверенитета друг друга. Это было на глазах президента Франции Эммануэля Макрона и председателя Европейского совета Шарля Мишеля. Более того, в мае 2023 года то же самое Пашинян подтвердил и в Москве на встрече с Путиным и Алиевым, что Армения готова признать 86,6 тыс. квадратных километров территории Азербайджана (это с Карабахом).

ЧТО МИРОТВОРЦЫ?

Их главная задача - наблюдать за перемирием. Это было прописано еще в трехстороннем соглашении после второй Карабахской войны. Собственно, этом они и зинмались даже несмотря на то, что по сути действовали уже не на спорной территории, а на территории Азербайджана.

Более того, судя по многочисленным видео, во время операции Азербайджана именно в расположении российских миротворцев укрывались местные жители - в общей сложности больше 4 тысяч человек, коло тысячи из которых - дети. Кроме того, наши бойцы помогали с эвакуацией.

ЧТО ДАЛЬШЕ?

Дальше будет реинтеграция. Об этом уже тоже заявили с в пресс-службе президента Нагорного Карабаха. По их словам, азербайджанской стороной уже поставлены вопросы об обеспечении прав и безопасности армян Нагорного Карабаха, а так же о вхождении территории в правовое поле Азербайджана. Эти вопросы начнут обсуждаться на встрече между представителями армянского населения Карабаха и представителями центральных властей Азербайджана. Первая такая встреча состоится уже в четверг в городе Евлах.