Мосбиржа опровергла сообщения об утечке данных после хакерской атаки

Хакерская группа GhostSec заявила о взломе Московской биржи. Фото: Shutterstock

В соцсетях появились сообщения об утечках данных крупных компаний. Хакерская группа GhostSec заявила о взломе Московской биржи. В своем телеграм-канале они рассказали, что получили доступ к одному из FTP-серверов организации из-за халатности сотрудника. Якобы он оставил открытыми данные от своей учетной записи. Так ли это, и если да, то какая информация утекла к хакерам, выясняла «Комсомольская правда». Проверка проводилась в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.

Хакеры выложили информацию о якобы полученных данных. После этого в «Московской бирже» провели проверку, изучили посты и пришли к однозначному выводу – взлома сервера не было. В компании опровергли распространяемую информацию об утечке, оказалось, что в сеть выложили данные, которые уже находились в открытом доступе.

- Информация, якобы свидетельствующая о взломе сервера FTP биржи, является общедоступной и находится в открытом доступе на сайте Московской биржи. Она включает тестовые примеры и конфигурации для компаний-разработчиков, которые используют их для отладки своего ПО для торговли на бирже, — прокомментировали в пресс-службе Мосбиржи.

В компании уточнили, что личных данных в информации не содержится.

Московская биржа является крупнейшим российским биржевым холдингом. Организатор торгов акциями, облигациями, производными инструментами, валютой, инструментами денежного рынка, драгоценными металлами, зерном и сахаром.

Например, сейчас Центробанк РФ и Мосбиржа вводят дополнительные меры по сглаживанию ценовых колебаний на рынке. C 21 сентября начинает действовать ограничение на максимальное отклонение цен заявок, подаваемых участниками рынка на покупку акций российских компаний третьего эшелона. До этого Мосбиржа провела дискретный аукцион по 53 акциям российских компаний.

По прогнозам, в 2023 году в интернете будет опубликовано более 12,5 млн фейков. За два года их число выросло в 8 раз. «Лапша Медиа» — фактчекерский проект, который опровергает фейки. На сайте проекта теперь можно писать собственные разборы. Внести вклад в борьбу с недостоверной информацией может каждый. Инструкция и самые важные правила проверки информации на достоверность уже ждут вас на сайте.