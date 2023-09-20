«Мы сегодня отдали Арцах. Отмучились...»: Как жители Армении отреагировали на конфликт в Нагорном Карабахе

Обозреватель Ворсобин рассказал о жизни Армении после конфликта в Карабахе Фото: REUTERS

- Все, больше нет Арцаха (так в Армении называют Нагорный Карабах. - Авт.), – глядя сквозь меня, сказал армянин с сильно помятым лицом. Он стоял у стойки обмена валют, и мрачно смотрел на выходящих с авиарейса Москва-Ереван русских. Было не понятно – то ли он таксист. То ли – провожающий…

- Как нет?! - остолбенел я.

- Арцах ведь, и не был прочно нашим, — вздохнул мужичок, абсолютно не обращая внимания – что говорит этот русский. – 30 лет гибнут там люди. 30 лет... А теперь все… Отмучились!

- Да, что все?! – восклицаю. Я же еще не видел новостей.

Я столкнулся с ним сразу после паспортного контроля, который был пустынен. В аэропорту стояла какая-то непривычная тишина – показалось, что здесь люди говорят чуть тише, чем обычно. Так рефлекторно притихают на поминках.

Я в поиске банкомата, как обычно, в Армении, спросил у первого встречного: «Как у вас тут дела?».

Фото: REUTERS

Народ тут хороший. Теплый. Соцопрос можно провести мгновенно… В прошлый раз меня здесь яростно уверяли, что армянская армия перевооружается. И что следующую войну с Азербайджаном уж точно выиграют…

А тут… Это момент я запомню!

Именно в эти минуты пришло сообщение – силы самообороны Карабаха объявили об разоружении. Именно в эти минуты закончилась история армянского Карабаха.

Молчим. Тягостное ощущение – кончины. Чего-то большого.

Рядом армяне шепчут – что «азербайджанцы открыли Лачинский коридор» – но только на выход из Карабаха. И идут сейчас в Армению машины, грузовики с несчастными жителями Арцаха.

Говорят, что российские миротворцы помогают, спасают людей…

Но при этом в Ереване находятся люди, которые обвиняют во всем не своего премьера Пашиняна, а Москву. Но разве дело в русских?

- Я не считаю, что это Россия виновата, — хмуро смотрит на меня армянин, — 30 лет мучений – кто должен за нас быть в ответе? Да и потом – не будет России, не будет Армении...

В Ереване находятся люди, которые обвиняют во всем не своего премьера Пашиняна, а Москву. Но разве дело в русских? Фото: REUTERS

Рядом таксисты быстро заговорили на армянском, что-то доказывая моему новому знакомому, тот отмахнулся.

- Я так считаю! – с каким-то вызовом сказал он мне…

В гостинице меня предупредили, что в Ереване сейчас небезопасно.

- Мы сегодня отдали Арцах, – с ледяным спокойствием сообщил на ресепшене юноша. - Поэтому сегодня лучше в центр не ходите. Будет жарко.