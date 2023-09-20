Губернатор Сергей Цивилев: Налоговые льготы для предпринимателей в Кузбассе будут продлены до 2025 года

В ближайшие годы в Кузбассе собираются создать особую экономическую зону на территории курорта Шерегеш. Фото: Сергей Гавриленко

В Кузбассе для предпринимателей продлят налоговые льготы на прибыль, сообщил глава региона Сергей Цивилев. Действующая сейчас ставка 13,5% налога, подлежащего зачислению в областной бюджет, будет сохранена до 1 января 2025 года. По словам губернатора, эта мера поддержки стимулирует инвестиционную активность бизнеса и благоприятно сказывается на экономике региона.

«Эта мера поддержки действует в Кузбассе более пяти лет, за это время налоговыми льготами воспользовались свыше 50 организаций, объем инвестиций в проекты составил 153 миллиарда рублей, - рассказал Сергей Цивилев. - Практика показала, что льгота по налогу на прибыль востребована и стимулирует инвестиционную активность бизнеса, поэтому мы решили продлить ее. Кроме того, у нас действуют четыре территории опережающего развития, развивается особая экономическая зона «Кузбасс», в планах - ОЭЗ «Шерегеш». Наш регион становится все более привлекательным для инвесторов».

Налоговыми льготами могут воспользоваться предприятия, занимающиеся инвестиционной, инновационной и производственной деятельностью, управляющие и базовые организации технопарков, а также на компании, добывающие природный газ из угольных месторождений.

Совет по инвестиционной и инновационной деятельности при губернаторе Кузбасса принял решение поддержать два новых проекта. Фото: пресс-служба правительства Кузбасса

Совет по инвестиционной и инновационной деятельности при губернаторе Кузбасса принял решение поддержать два новых проекта: строительство пищекомбината в Кемерове и создание лесовосстановительного комплекса в Прокопьевске. Новый пищевой комбинат будет производить готовую продукцию и полуфабрикаты для сети универсамов. Инвестор - ООО «Универсамы Бегемаг» собирается разместить производство на площади 70 тысяч квадратных метров. Земельный участок компании будет предоставлен в аренду на льготных условиях, без проведения торгов. Строительство начнется в 2024 году, за три года компания собирается инвестировать в производство более 1,2 миллиарда рублей. После запуска на предприятии будут созданы 350 рабочих мест.

Еще один инвестиционный проект - лесовосстановительный комплекс – реализуют на территории опережающего развития (ТОР) «Прокопьевск». Здесь будут выращивать саженцы сосны для восстановления лесных угодий и рекультивации земель. Будущий комплекс сможет поставлять до 2 миллионов саженцев в год. «Кузбасский лесовосстановительный комплекс» собирается инвестировать в проект 38,8 миллиона рублей. Старт проекта намечен на конец 2023 года. Инвестиционный совет при губернаторе Кузбасса принял решение оказать инвестору государственную поддержку и предоставить предприятию налоговые льготы как резиденту ТОР.

В ближайшие годы в Кузбассе собираются реализовать масштабный проект - создание новой особой экономической зоны «Горная Шория» на территории Междуреченска и Таштагольского района, где расположен горнолыжный курорт Шерегеш. Заявленный на первоначальном этапе объем инвестиций составляет 44 миллиарда рублей.

«Создание ОЭЗ «Горная Шория» позволит вывести горнолыжные курорты Кузбасса в лидеры мировой туриндустрии. У проекта большие перспективы в плане привлекательности для туристов из России и зарубежья. Включение в единый проект развития Шерегеша и Междуреченска дает дополнительный импульс развитию всей территории юга региона. Тысячу гектаров мы выделили под строительство международного аэропорта, без него развитие этой туристической зоны невозможно», - рассказывал ранее губернатор Сергей Цивилев.