США пролетели мимо Луны: Вашингтон фактически сворачивает программу заселения спутника Земли

Американцы не планируют повторить собственный успех 50-летней давности на Луне. Фото: Shutterstock

Американцам не на чем лететь на Луну. Только что Счетная палата США провела разгромный аудит сверхтяжелой ракеты SLS. Она очень дорогая, морально устаревшая и ненадежная. Пока никто не говорит, что США отказываются от своей амбициозной программы заселения Луны. Но денег теперь не дадут, да и ракеты фактически нет. Очень странно: полвека назад все было. Летали, по Луне гуляли. Куда что делось? А может, и не было ничего?

СТАРОЕ, НЕМОДНОЕ, ДОРОГОЕ

Американцы решили возвращаться на Луну 1 февраля 2003 года. В этот день погиб шаттл «Колумбия», унеся жизни семи астронавтов. Из четырех шаттлов у США осталось два («Челленджер» взорвался еще весной 1986 года). Стало понятно: программа провалилась. Молниеносно принято решение: пока пересаживаемся на российские ракеты. На них летаем в ближний космос. А сами готовимся штурмовать Луну. Восстанавливаем престиж.

Вот только подходящей ракеты у Штатов не было. Чтобы улететь к Луне, нужны высокие скорости. Скорость – это мощность, а мощность – это сожженное топливо. Ракета должна быть очень мощной и тяжелой, чтобы забросить корабль на Луну.

Ракету создавали все нулевые годы, так и не создали, и в 2010 году президент Барак Обама проект зарубил. Но Конгресс воспротивился, работы продолжили – под обещание полететь в 2017-м. В реальности двигатель (только двигатель) удалось испытать лишь в 2021 году, и он оказался «сырым». Наконец, 16 ноября прошлого года состоялся первый (и пока единственный) запуск чудо-ракеты. На ней – лунный корабль «Орион», который ваяли больше 20 лет, и на котором пока можно возить только манекенов.

И все вроде хорошо прошло, манекены Луну облетели. Следующий полет наметили на ноябрь 2024-го. Теперь непонятно, состоится ли: Счетная палата программу зарубила, слово за президентом и конгрессом. Скорее всего, те скажут правильные слова («Луна остается приоритетом»), но денег не дадут. Приехали.

СПРАВКА КП

Ракета SLS – одна из самых мощных в мире. Выводит 95 тонн на околоземную орбиту, и 27 тонн – на лунную. Двигатели на ней старые (были на шаттлах). Одна ракета стоит 1,6 миллиарда долларов, но, когда (если) выйдет в серию – оптом дешевле. Всего НАСА потратила на нее 11,8 миллиарда, и недавно запросило еще 11,2 миллиарда до 2028 года. А вся лунная программа оценивается в 93 миллиарда. В связи с чем в агентство и пришла Счетная палата.

«НЕ СТОИТ СВОИХ ДЕНЕГ»

Выводы Счетной палаты мало кого удивили. В западной научной прессе давно сложилось мнение: SLS не стоит своих миллиардов. Один запуск (топливо, транспортировка, подготовка) обходится в 4,1 миллиарда. И что же американцы получают взамен?

Во-первых, технологически это старье. Основой остаются двигатели с шаттлов, которые красят в модные оранжевые цвета, и только. SLS устарела, еще когда была в чертежах.

Во-вторых, обслуживание ракеты настолько сложное, что ее реально запускать только раз в два года. Пульнули – готовьте площадку, заказывайте тонны топлива, и так далее.

В-третьих, пока возились с SLS, в гонку ввязался Илон Маск. Не сказать, что он всех порвал. Но он определенно более бодрый. Симпатии общественности на его стороне.

Маск анонсировал свой Starship в 2016-м, а 20 апреля этого года уже состоялся первый полет. Маск применил современные подходы: вместо изнурительных испытаний реальных моделей виртуальные детали испытывал ИИ, поэтому – так быстро. Испытания, впрочем, удались условно – через 4 минуты ракету пришлось подорвать, потому что она стала неуправляемой. Но пиарщики Маска и это преподнесли как триумф. Весь проект обошелся ему в смехотворные 3 миллиарда.

И вот какая ситуация у американцев в целом. Starship Илона Маска может доставить 100-200 тонн прямо на лунную орбиту. Это определенно мощнейшая ракета в истории. Но она не летала дальше земной атмосферы. SLS НАСА дороже, хуже и слабее, но она хотя бы выводила корабль «Орион» (правда, пустой) на окололунную орбиту.

То есть, дела-то так себе.

А КАК ЖЕ ЛЕТАЛИ РАНЬШЕ

Глядя на эти страдания, невольно задаешься вопросом. Что ж за титаны такие создавали ракеты в 1960-е? Что ж за гении? И какие это были ракеты? Летали ведь. Людей на Луну забрасывали. Да ведь?

Американцы покорили Луну на ракетах серии «Сатурн», которую для них разработал нацистский инженер Вернер фон Браун. Ракета могла забрасывать на низкую орбиту 141 тонну, на лунную – 47 тонн.

Обошлось это недешево. На современные деньги на весь проект потратили 47 миллиардов, каждая ракета стоит 1,2 миллиарда – столько же, сколько SLS. Зато делали быстро (проект утвердили в 1963-м, а в 1969-м уже гуляли по Луне), надежность обеспечили высокую (каждый узел проверяли и дублировали по много раз), и вообще, все шло как-то гладко.

А что же отказались? И почему сейчас просто не взять Сатурн-5, или ее модификацию, да не полететь? Мы нашли записки ветеранов НАСА. Они рассказывают: после катастрофы шаттла в 2003-м первой мыслью в самом деле было просто вернуть Сатурн-5. Но неожиданно оказалось, что в ней применены материалы и технологии, которые уже не восстановить. Мол, возьмите каменный топор времен палеолита. Вы бы смогли так аккуратно оббить камень?

Звучит неубедительно, не так ли? Ну я понимаю: старые аналоговые компьютеры. Механические системы. Их и не надо восстанавливать. Но заменить-то их можно. Что еще? Другой алюминий? Другое топливо (такое же на самом деле)? Я перерыл все доступные источники. Но другого объяснения нет! «Заводы уже не производят те, старые детали». А новые-то как-то производят? «Ракета морально устарела». А SLS не устарела?

И, если отбросить теорию заговора: в НАСА решили хорошо освоить денег, и создать что-то «принципиально новое». Но создать не смогли, а теперь и деньги отнимут.

ВЕРСИИ, ВЕРСИИ, ВЕРСИИ

Итак, США вновь промахнулись мимо Луны. Версий, почему так, много.

Первая. В НАСА хорошо так погрели руки на бюджетных деньгах. Если почитать доклад Счетной палаты, так и есть. В НАСА толком не считают производственные затраты. В агентстве слабая система оценки эффективности результатов. Стоимость контрактов растет по непонятным причинам. Классика. Вот никто никуда и не летит. На возрождении «Сатурна-5» разве хапнешь? А хотелось…

Вторая. В августе индийский ровер несколько дней поездил в районе Южного полюса Луны. Там, где должны быть запасы воды. На лунной воде строится вся программа освоения нашего спутника. Но, похоже, воды не нашли. Сообщений об этом так и не поступало. «Комсомолка» еще по горячим следам предположила, что теперь примутся закрывать программы, завязанные на водный фантом. Вот, началось.

Третья. А и не летали никуда американцы. Фейк их этот «Сатурн-5». Съемки и голливудщина. Считается, что эту идею распространяют люди неученые, непросвещенные. В самом деле, львиная доля «критики» американских полетов некомпетентна и смешна. Но в эти дни «неучи» явно в центре внимания. Потому что это самое простое объяснение событий.

А в целом, конечно, деградация цивилизации, чего уж тут. Раньше могли (я думаю, все-таки могли, все-таки летали), теперь не можем. Другие люди создавали принципиально другие машины. Инженеры, не спавшие сутками. Рабочие, думавшие, как бы так обточить деталь, чтобы безотказной была. Дети, осаждавшие кружки. Что нас так подкосило? Телевидение? Смартфоны? Эта пресловутая «эффективность», когда надо, чтобы бухгалтерский баланс сошелся, а там хоть трава не расти? Не знаю. Но, возможно, человечество прошло пик своего величия, и находится «в яме». Возможно, будут еще взлеты. Будут и падения. А пока – вот так.

КСТАТИ

А что в России?

Сверхтяжелые ракеты никогда не были сильной стороной нашей космонавтики. Когда американцы стали строить «Сатурн», наши взялись за ракету Н-1 (чуть послабее Сатурна), но она не полетела, и программу свернули в 1976 году. Позже наши сделали ракету «Энергия», она летала лишь два раза, в 1987 и 1988 годах, и на тот момент была мощнейшей в мире. Параметры у нее были примерно как у «Сатурна», но тот уже не производился. Но потом начались девяностые, проект закрыли. Пуск современной ракеты «Енисей» пока намечен аж на 2032-й год. Проект, кажется, хороший: 150 тонн на околоземную орбиту. Лучше SLS и не хуже Starship. Одна незадача: как летает «Енисей», пока никто не видел. А времени-то на обкатку осталось немного…