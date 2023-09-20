Во время спасения пострадавших в Балашихе погибли двое сотрудников

В среду, 20 сентября, в подмосковной Балашихе в ходе проведения аварийно-спасательных работ в многоквартирном жилом доме погибли спасатель и пожарный. Фото: Александр РОГОЗА

В среду, 20 сентября, в подмосковной Балашихе в ходе проведения аварийно-спасательных работ в многоквартирном жилом доме трагически оборвались жизни спасателя Ногинского центра МЧС России Магомеда Нальгиева и пожарного 201-й ПСЧ Мособлпожспаса Олега Калмыкова.

«Они погибли при повторном обрушении повреждённых конструкций во время спасения пострадавших, - рассказали «Комсомольской правде» в пресс-службе ведомства. - Сотрудники до последней минуты выполняли свой долг».

- Это невосполнимая утрата для семей наших сотрудников и ведомства, - заявил глава МЧС России, генерал-лейтенант Александр Куренков. - Мужество и благородство спасателей, пожертвовавших своими жизнями ради других, навсегда останется в наших сердцах. Не имеет значение принадлежность бойцов к организации или ведомству. Мы все выбрали одно дело - спасение людей. Светлая память Героям.

Магомед Нальгиев. Фото: МЧС России.

Руководитель чрезвычайного ведомства выразил соболезнования родным и близким погибших.

Автор публикации разделяет эти чувства…

Приносим соболезнования родственникам погибших и сочувствие пострадавшим.

Олег Калмыков. Фото: МЧС России.

ПОДРОБНОСТИ ЧП

В 8.30 поступил сигнал о хлопке газовоздушной смеси в многоквартирном доме на 4 этаже в квартире по адресу: г.о. Балашиха, ул. Октябрьская д. 10. К месту были оперативно направлены пожарно-спасательные подразделения. По прибытии установлено, что произошло обрушение 3 и 4 этажей в 9-этажном газифицированном доме.

Из дома было эвакуировано 170 человек, организована работа 3 пунктов временного размещения. Пострадавшим оказывается помощь психологами МЧС России.

По уточненной информации, 4 пострадавших, из которых 2 погибло, 2 переданы врачам и, предварительно, 2 находятся под завалами.

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Сотрудники МЧС России с помощью автолестницы спасли женщину, заблокированную на 6 этаже и передали ее медикам.

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При повторном обрушении всего под завалами оказалось 6 человек: 4 переданы медикам и двое погибли.

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На месте работают 200 человек и 60 единиц техники.

В том числе - мобильный диагностический комплекс «Струна», который позволяет проводить мониторинг состояния зданий для оценки степени поврежденности, а также прогнозировать динамику дальнейшего изменения технического состояния сооружения.