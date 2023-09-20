Мурлыканье мелодий лечит, а раскраски спасают при выгорании: простые привычки, которые помогают человеку жить

Ученые посмотрели, какие способы снизить стресс действительно работают Фото: Shutterstock

Оказывается, напевание себе под нос – не просто забавная привычка, а вполне работающий способ справиться со стрессом и вновь дать себе почувствовать потерянную радость. Кроме того, непрофессиональное пение, то самое мурлыкание любимых мелодий вслед за плейлистом, помогает облегчать дыхание и заложенность в носовых пазухах, улучшает настроение и нормализует артериальное давление.

При этом не надо голосить, а важен тут сам момент внутренней вибрации звука в черепной коробке. Это чем-то похоже на пропевание отдельных звуков в йоге и работает за счет повышения в носовых пазухах концентрации оксида азота на выдохе, если мы хорошенько мурлыкаем любимую мелодию. Причем оксид азота участвует во многих процессах, влияя и на активность мозга, и на работу легких и иммунной системы, и даже стимулирует уровень сексуального возбуждения.

При исследовании аллергического ринита на пыльцу или пыль оказалось, что те, кто практиковал напевание на выдохе, лучше прочищали свои носовые пазухи, чем та группа людей, которые выдыхали бесшумно.

Кроме того, пропуская воздух через голосовые связки, мы приводим их к вибрации, которая способна стимулировать наш блуждающий нерв вагус, и часть парасимпатической нервной системы, отвечающей за восстановление таких функции организма, как частота сердечных сокращений, пищеварение и дыхание.

Как еще помогает негромкое напевание? Оно активирует ранние воспоминания о комфорте, утешении и заботе, ровно то, что нам давала мама в первые годы жизни. Пока младенцы еще не способны понимать речь, они прекрасно улавливают и распознают тональности и мелодику, что как раз и делает колыбельные одной из самых ранних форм связи мамы и ребенка и их общения.

Как раскраски для взрослых помогают учителям расслабиться?

Раскраски оказались простым способом снизить тревогу и уменьшить выгорание на работе. Как это работает? Пока мы технично заполняем пустое пространство фигурок на бумаге цветом, мы концентрируем внимание на настоящем моменте и при этом сразу видим результат нашего творчества. Если еще при этом и практиковать осознанность, сосредотачивать внимание на раскрашивании, а не парить мыслями где-то далеко, и расслаблять тело, то результаты будут даже лучше, чем при простом раскрашивании картинок.

В другом эксперименте ученые целенаправленно обучали 35 преподавателей из Великобритании «осознанному раскрашиванию». После пятидневного ежедневного осознанного раскрашивания абстрактных рисунков - мандал учителя через тестирование по научно сформированным опросникам показали снижение уровня выгорания, стресса, депрессивных симптомов и тревоги, а устойчивость и внимательность у них повышались.

Какие еще есть простые и эффективные способы снизить стресс похожим образом?

- Рисование.

- Вязание.

- Простая работа по дому – уборка, мытье посуды.

- Прогулка.

Главное – сосредотачиваться на настоящем моменте и вашем занятии.