Польше надоели капризы и прихоти Украины: Анджей Дуда резко высказался в адрес Киева

Президент Польши Анджей Дуда Фото: REUTERS

У поляков, похоже, лопнуло терпение играть в лепшего друга Украины, готового в режиме «чего изволите» ублажать любые требования капризного соседа. Уж как президент Польши Анджей Дуда целовался-обнимался с Зеленским, какую только поддержку ни обеспечил: горы оружия со своих складов передавал, транзит натовской боевой техники через польскую территорию разрешил, обучение солдат ВСУ на полигонах наладил, миллионы беженцев с незалежной (включая крепких мужиков призывного возраста) приютил. А сколько речей во славу Украины успел произнести - и не сосчитать! Но киевский режим тем временем все больше смахивал на неуемную старуху из «Сказки о золотой рыбке», видимо, решив, что Варшава вечно «будет у него на посылках». И тут Польша, наконец, сбросила маску «добренького дядюшки», хмуро заявив, что беспредельная наглость «великих укров» ее уже просто достала.

Последней каплей стало принятое Киевом во вторник решение подать во Всемирную торговую организацию иски против Польши, а заодно и Венгрии со Словакией, за то что те отказались выполнять решение Еврокомиссии о допуске на свои рынки украинского зерна и некоторой другой сельхозпродукции. Своя рубашка для младоевропейцев оказалась куда ближе к телу, чем белые одежды «бескорыстных защитников Украины». Ведь поток дешевой пшеницы с Востока грозит банкротством их фермерским хозяйствам.

И вот изумленные представители СМИ услышали из уст Анджея Дуды такое, что и представить раньше было не возможно. Выступая на брифинге в Нью-Йорке, куда Дуда прибыл для участия в работе Генеральной Ассамблеи ООН, польский лидер жестко припечатал Украину, сравнив ее с утопленником.

- Каждый, кто когда-то участвовал в спасении утопающего, знает, что он невероятно опасен, что он может затянуть тебя на глубину, - начал издалека Дуда. - Это немного похоже на ситуацию между Польшей и Украиной. Украина находится в очень сложной ситуации, хватается за все, что может.

Президент слегка пофилософствовал, что на это можно обижаться или наоборот - выразить такими действиями свое возмущение. Но в итоге позицию определил четко:

- Нужно ли нам действовать так, чтобы обезопасить себя от того, чтобы не пострадать от утопающего? Конечно - да, потому что если он утопит нас, то не получит помощи. Поэтому мы должны заботиться о своих интересах, и мы будем делать это эффективно и решительно.

А чтобы у Киева в этом не возникло никаких сомнений, Дуда объявил, что его запланированная встреча с Зеленским (тот тоже прилетел в Нью-Йорк) в назначенный срок не состоится - «по техническим причинам». Может, как-нибудь потом, попозже - пусть, мол, коллега поразмышляет над ситуацией. Глядишь, одумается. Тем более, что президента поддержал из Варшавы и премьер-министр Матеуш Моравецкий, сообщив, что Польша не поменяет своей позиции по зерну, какое бы решение ни приняла Еврокомиссия. Более того - может расширить список запрещенных к ввозу с Украины товаров, «если Киев будет накалять конфликт».

Признание, что незалежная камнем идет ко дну и готова утянуть за собой верного союзника, дорогого стоит. Но, вообще-то, кроме себя полякам в этом конфузе винить некого. За что боролись, панове? Надеялись, что Зеленский с компанией вам в ножки кланяться будет? Или даже отпишет потом во владение львовское воеводство? Ну-ну. Вспомните, как к полякам относился Бандера, который сейчас красуется на знаменах «свидомых». Точно так же о вас думают и его нынешние последователи. И это, в отличие от политического руководства, хорошо понимают в польском обществе.

В конце прошлой недели в Варшаве прошел «Марш гнева». Его участники требовали повышения зарплат. Как пишет польская газета Niezale ny Dziennik Polityczny, «этот марш – последняя попытка привлечь внимание правительства к проблемам поляков. Хотя бы потому, что уже более полутора лет власти придерживаются лозунга «Украина превыше всего». С февраля 2022 года они занимаются только проблемами Киева».

В шествии помимо прочих приняли участие сотрудники судебной системы, полиции, пожарные, а также работники спасательных служб. Прокуроры с затаенной угрозой написали на своих плакатах: «Требуем жизни достойной, а не голодной!». Про спасателей ничего не говорилось. Но, если акция в ближайшее время повторится, можно ожидать, что на их баннерах появятся слова: «Пусть Украина тонет. Спасать не станем!»