«Она была его музой»: Александра Пахмутова, не сдерживая слез, простилась с мужем-поэтом Добронравовым

Из зала Чайковского траурная церемония направилась на Новодевичье кладбище Фото: Виктор ДРАЧЕВ

20 сентября в зале Чайковского прошло прощание с поэтом Николаем Добронравовым.

Утром в узком кругу самых близких провели отпевание поэта в храме Сретенского монастыря. Вдову Добронравова – композитора Александру Пахмутову – поддерживали под руки. Она плакала. Александра Николаевна очень тяжело переживает уход мужа, с которым прожила более 65 лет. Прихожане кинулись к ней с соболезнованиями. Но сотрудники ритуальной службы отогнали посторонних.

Вдову Добронравова – композитора Александру Пахмутову – поддерживали под руки Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Из храма катафалк направился в сторону Концертного зала Чайковского, где была запланирована гражданская панихида, и уже собрались журналисты и поклонники Николая Добронравова.

Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Примерно в половине второго началась церемония прощания. По желанию Александры Пахмутовой непосредственно в зрительный зал не пустили съемочные группы и фотографов. Они остались в фойе. Но кое-кто просочился и снимал на мобильные телефоны.

Геннадий Зюганов Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Вдоль сцены установлены венки. На экране сменялись фотографии Николая Добронравова: его детски фото, портреты с женой Александрой Пахмутовой. Это был счастливый и плодотворный брак – около 400 песен написали Пахмутова и Добронравов.

Сергей Пенкин Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Близкие друзья и родственники сидели на сцене около гроба. Александры Пахмутовой сначала среди них не было. Спустя полчаса она появилась в зале и села в первом ряду. Ей было очень трудно, но она держалась.

Владислав Третьяк Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Среди первых пришла на прощание певица Зара.

«Все мы выросли на их песнях. Это достояние нашей страны. Наши дети и внуки тоже будут их песни петь», — сказала Зара.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов вспомнил, как он познакомился с этой удивительной парой: «Это было ровно 50 лет, когда мы готовились к всемирному фестивалю в Берлине. Николай Добронравов сумел соединить в своих стихах и русскую классику, и дух великой советской эпохи. Его песни – это золотые слитки, из которых выстраивались наши победы. Пахмутова и Добронравов объехали все крупнейшие стройки Советского Союза. И каждый раз рождалась удивительная песня – прекрасные слова и замечательная музыка. Они своими глазами видели зеленой море тайги под крылом самолета. Николай Добронравов прожил долгую, счастливую, насыщенную жизнь. Он продолжил традиции поэтов середины прошлого века, которые создали фронтовую поэзию. А положила его стихи на музыку гениальная Александра Николаевна Пахмутова. Мы эти песни знаем и с удовольствием поём».

Певец Василий Ладюк Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Великий вратарь Владислав Третьяк сказал, что песня «Трус не играет в хоккей» прославила не только советский хоккей, но и советский спорт в целом. Друг семьи Пахмутовой-Добронравова певец Юлиан пришёл на прощание с охапкой роз. Он пожурил журналистов за то, что осадили квартиру Александры Николаевны, она теперь никуда не может выйти. Кроме того, снова проснулся ковид и грипп. Такое внимание к пожилому человеку чревато последствиями.

Юрий Аксюта Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Певец Сергей Пенкин назвал Николая Добронравова глыбой отечественной культуры. Народный артист Авангард Леонтьев констатировал: Александра Пахмутова всегда была музой поэта. Тем временем очередь у зала Чайковского быстро рассеялась. Все желающие проститься с Николаем Добронравовым зашли в концертный зал.

Руководитель коллектива "Хор Турецкого" Михаил Турецкий Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Гражданская панихида продолжалась. Взял слово Лев Лещенко. Он назвал Николая Добронравова учителем в широком смысле слова: «Он учил любить, дружить, замечать самое настоящее, что было в стране. Без песен Александры Пахмутовой и Николая Добронравова невозможно представить нашу историю. Без его стихов, без её музыки не прошло ни одно крупное событие в нашей стране, будь то полет в космос Юрия Гагарина, или строительство БАМа, или Олимпиада-80. Николай Николаевич любил людей, Родину, и беззаветно любил самого дорогого ему человека - Александру Пахмутову. Именно ей он посвятил песню «Ты моя мелодия». Мы учились у него любить, дружить, быть порядочными людьми. Мы дружили, начиная с поездки на Олимпиаду в Монреаль в 1976-м году, где мы были как одна семья. Все любили Николая Николаевича безгранично, я надеюсь, что Господь примет его с такой же любовью, с которой относились к нему мы».

Фото: Виктор ДРАЧЕВ

На прощание пришли Стас Садальский, актриса Екатерина Гусева и многие другие.

В 15.00 гражданская панихида закончилась. Пришедшие проводили Николая Добронравова аплодисментами. Александра Пахмутова поблагодарила всех, кто пришел проститься с её мужем.

Станислав Садальский Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Из зала Чайковского траурная церемония направилась на Новодевичье кладбище. Николай Добронравов похоронили на новой территории рядом с академиком Владимиром Фортовым, напротив могилы маршала Виктора Куликова, авиаконструктора Михаила Симонова, министра обороны СССР Сергея Соколова.

Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Напомним, поэт Николай Добронравов скончался в больнице 16 сентября в возрасте 94 лет. Он автор стихов к песням: «Нежность», «Как молоды мы были», «Беловежская пуща», «Главное, ребята, сердцем не стареть», «Орлята учатся летать», «Трус не играет в хоккей», «Команда молодости нашей» и многих других.