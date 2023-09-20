20% россиян признались, что страдают от осенней хандры

Психологи предупреждают, что с наступлением первых холодов может прийти и осенняя хандра. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Пока в центральной части России царствует бабье лето, в Хабаровском крае уже выпал первый снег. Психологи предупреждают, что с наступлением первых холодов может прийти и осенняя хандра. И как оказалось, с сезонной апатией сталкивается каждый пятый россиянин. Об этом говорят итоги сайта KP.RU.

Фото: Юлия ЩЕРБАКОВА

Так, 20% респондентов говорят, что дожди вызывают у них уныние, и осенью им всегда эмоционально плохо. А еще 17% отмечают, что страдают не только эмоционально, осенью у них еще обостряются хронические болезни, и они всегда плохо чувствуют себя эту пору.

«Осенью рано темнеет, мало солнца, а настроение без солнца плохое и обостряются болезни. Осень – это дожди, надо теплей одеваться. Не люблю это время», - говорит участник опроса.

«Для меня самый тяжелый месяц - ноябрь. Всегда болею. На прежней работе отпуск был 37 дней, брала обязательно неделю в ноябре, чтобы отлежаться», - рассказывает другая.

8% добавляют, что хандра у них бывает, но не часто, да и проходит обычно быстро, буквально за несколько дней. Грустить подолгу они не привыкли.

А вот 24% говорят, что, наоборот, очень любят осень и прекрасно себя чувствуют в это время.

«Осень любимое время года. У нас, на юге, сейчас +25, еще вовсю купаются люди. Жаль, что я работаю», - улыбается респондент.

«Люблю осень. Особенно, когда солнечно, дождя нет и нет изнуряющей жары», - говорит другая.

«Жара спала, отличная погода настала. Одна радость», - кивает третья.

А вот оставшиеся 31% опрошенных уверяют, что их состояние вообще не зависит от погоды. Главное, заниматься делами, быть в тонусе, тогда и хандрить будет некогда.

«У меня две работы, огород, заготовки, да и зимой дел хватает дома, некогда про хандру думать», - говорит респондент.

Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджерах Telegram и Viber. Участие в исследовании приняли 4,8 тысячи человек.