«Я все увижу по глазам»: правда ли, что тест по радужке помогает распознать болезни

Достоверность иридодиагностики мало чем отличается от угадывания Фото: Shutterstock

«НЕ БОЛЬНО, БЫСТРО И ЛЕГКО»

Безболезненная диагностика - мечта пациентов. Поэтому от процедур вроде гастроскопии и колоноскопии большинство людей уклоняются до последнего. А вот «альтернативные» методы, обещающие распознать все недуги легко и без дискомфорта, выглядят очень привлекательно. Только вот работают ли они?

«С помощью иридодиагностики можно определить состояние организма по радужной оболочке глаз, - обнадеживает один из каналов в соцсети «ВКонтакте». - Если какой-то орган испытывает дефицит микроэлементов, в нем появляется паразит или развивается болезнь – информация об этом сразу попадает в клетки радужки и меняет ее окраску».

Последователи иридодиагностики утверждают, что буквально каждое заболевание меняет узор, окружающий наш зрачок. А каждому органу соответствует свой участок радужки глаза. Составлено несколько десятков карт радужной оболочки. На каждой из них помечено до 90 участков, якобы связанных с состоянием внутренних органов.

Насколько достоверны результаты иридодиагностики, решила выяснить «КП» в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.

НАША РАДУЖКА НЕ МЕНЯЕТСЯ!

Начнем с того, что научные данные опровергают саму основу иридодиагностики. «В ходе целого ряда исследований выяснилось и неоднократно подтвердилось, что цвет и структура радужки – фенотипическая константа. Это означает, что индивидуальный рисунок формируется к восьмому месяцу внутриутробного развития и окончательно стабилизируется ко второму году жизни», - поясняет известный борец с шарлатанством, медицинский просветитель, врач Алексей Водовозов в своей книге «Лжедиагностика. Как врачи обманывают пациентов». Дальше рисунок радужки никак не изменяется в течение жизни человека, даже под действием болезней и травм. Кстати, феномен такого постоянства успешно используется для биометрической идентификации людей.

КАК ИРИДОДИАГНОСТЫ ПРОВАЛИВАЮТ ЭКСПЕРИМЕНТЫ

Наряду с разоблачением теоретических основ иридодиагностики исследования опровергли и достоверность ее практического применения для распознавания болезней. Экспериментов было много. Вот некоторые из них, описанные в книге Алексея Водовозова.

* В 1979 году нескольким американским иридодиагностам показали фотографии радужной оболочки глаз 143 человек. У 48 из них ранее была диагностирована хроническая почечная недостаточность (с помощью инструментальных обследований и анализов). «Специалисты по радужке» не увидели болезнь у 74% пациентов с тяжелой стадией почечной недостаточности. И объявили больными 88% здоровых участников контрольной группы.

* В 1980 году один из австралийских иридодиагностов в ходе научного эксперимента не смог распознать по радужке глаз ни одно из 33-х заболеваний, которые имели в общей сложности 15 добровольцев. Зато умудрился найти аж 60 не существующих у этих пациентов болезней.

* В 1988 году пять ведущих иридодиагностов Нидерландов не справились с заданием, в котором им нужно было найти среди 78 добровольцев 39 пациентов с камнями в желчном пузыре.

ВМЕСТО ВЫВОДА

Тест по радужке глаза является лженаучным обманом потребителей. Опасность такой «разводки» не только в том, что вы потеряете деньги. Доверившись аферистам, можно упустить реально существующую болезнь, что грозит прогрессированием и опасными осложнениями.

По прогнозам, в 2023 году в интернете будет опубликовано более 12,5 млн фейков. За два года их число выросло в 8 раз. «Лапша Медиа» — фактчекерский проект, который опровергает фейки. На сайте проекта теперь можно писать собственные разборы. Внести вклад в борьбу с недостоверной информацией может каждый. Инструкция и самые важные правила проверки информации на достоверность уже ждут вас на сайте.