Спортивная комедия «Хоккейные папы» с Анной Чиповской выйдет в прокат в ноябре

В картине задействован звездный состав актеров. Фото предоставлено пресс-службой «ГПМ Радио»

23 ноября 2023 года в широкий прокат выходит фильм «Хоккейные папы». Это российская спортивная комедия Андрея Булатова, рассказывающая о тренере детской хоккейной команды, который вместе с отцами своих воспитанников участвует в хоккейном турнире, чтобы сохранить Ледовый дворец для детей.

В картине задействован по-настоящему звездный состав актеров. Главную роль играет Анна Чиповская, также в съёмках заняты Алексей Бардуков, Михаил Пореченков, Юрий Чурсин, Алексей Кравченко, Полина Гагарина, Даниил Вахрушев и другие.

Несколько сцен фильма снимались в студии «Авторадио». Героиня Ани Чиповской уезжает из родного провинциального городка в Москву – ей предложили работу ведущей на «Авторадио». Она приходит в студию во время эфира шоу «Мурзилки Live» и видит, как Брагин, Гордеева и Захар ведут живой концерт с Юлианной Карауловой.

Съемки произвели впечатление на всех участников. Но особенным съёмочный процесс стал для Михаила Брагина, который, как оказалось, давно грезил о встрече с Анной Чиповской: «Скажу честно, я буквально жаждал встречи с ней. С «Оттепели» я был в восторге от этой актрисы, был поражен ее красотой, – признался Брагин. – И эта случайная встреча на «Авторадио» – мечта моего мужского сердца. Я полностью счастлив».

В свою очередь, Аня Чиповская отметила, что работать на радио – непросто: «Ну, это какая-то совершенно отдельная история – только одним голосом, интонацией держать и вести за собой многомиллионную аудиторию», — говорит актриса.