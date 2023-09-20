Президент Казахстана предложил создать международное Агентство по биологической безопасности

Касым-Жомарт Токаев выступил на Общих дебатах 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев выступил на Общих дебатах 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Он заявил о том, что сегодня человечество сталкивается с невиданными прежде сдвигами и вступает в период очередного геополитического противостояния, в этом контексте собравшиеся на сессии Генеральной Ассамблеи лидеры государств несут ответственность за судьбу человечества.

По мнению Токаева, масштабная угроза исходит из эрозии базовых принципов международного права, воплощённых в Уставе ООН. Разрушение этих столпов ложится тяжёлым бременем на существующую систему международных отношений и порождает конфронтацию. «Практика несоблюдения, приостановки и выхода из ключевых международных правовых документов вызывает крайнюю озабоченность, поскольку может привести к точке невозврата, – предупредил президент Казахстана. – Такая ситуация нарушает работу торговой системы, ослабляет цепочки поставок, которые являются двигателем экономики, а также наносит ущерб продовольственной безопасности и ускоряет инфляцию».

В выступлении Касым-Жомарта Токаева прозвучала драматичная статистика: в сегодняшнем мире 108 млн человек являются вынужденными переселенцами, более 1 млрд живут в нищете, 2 млрд не имеют доступа к основным лекарственным средствам. «Конечным результатом может стать потеря человечеством уверенности в стабильном развитии мира в будущем. Молодое поколение больше не верит, что мир, который они унаследуют, будет лучше. Поэтому Казахстан считает необходимым вновь заявить о своей непоколебимой приверженности принципам Устава ООН», – подчеркнул президент, назвав ещё несколько направлений, требующих скоординированных действий мирового сообщества.

Климат, вода и биобезопасность

Современные кризисы, о которых говорил с трибуны ООН президент Казахстана, обусловлены не только политическими факторами. Драматический характер приобретают изменения климата, во многом обусловленные энергетической политикой. Казахстан предлагает запустить международную программу Партнёрства по справедливому энергетическому переходу. Касым-Жомарт Токаев считает необходимыми постепенные, устойчивые и социально ответственные действия по переходу от использования угля к другим источникам.

Он подчеркнул, что нехватка воды в Центральной Азии отражается на бассейнах трансграничных рек. Причём эта проблема не одной Центральной Азии: к 2040 году глобальный спрос на воду может превысить предложение на 40%. «Мы должны объединить политическую волю и экономические ресурсы для решения этой важнейшей глобальной проблемы наряду с мерами по борьбе с изменением климата», – заявил президент Казахстана.

Токаев напомнил, что в будущем году его страна будет председательствовать в Международном фонде спасения Арала. «Мы продолжим работу по предотвращению дальнейшей деградации окружающей среды и влияния этого на жизнедеятельность вокруг озера, которое когда-то было четвёртым по величине на планете», – пообещал Касым-Жомарт Токаев.

Каспийское море сегодня также сталкивается с такими проблемами, как обмеление, отвод воды, загрязнение флоры и фауны, поэтому спасение Каспия должно стать ещё одним приоритетом, требующим долгосрочного международного сотрудничества.

Деградация водных ресурсов во многом обусловлена повышением температуры. Касым-Жомарт Токаев считает, что рост температуры на планете будет продолжаться, если не начать глобальный переход к безуглеродному будущему. Однако климатическая повестка в целом не должна использоваться для введения мер, ограничивающих торговое и инвестиционное сотрудничество.

«Вместо этого мы должны сосредоточиться на позитивных изменениях, таких как Позитивные меры по борьбе с изменением климата, определённые ООН, включая инвестиции в создание «зелёных» рабочих мест... Однако без должного финансирования амбициозные планы по борьбе с изменением климата останутся нереализованными», – уверен Токаев.

Он считает, что инициатива Казахстана по открытию в Алматы Проектного офиса для Центральной Азии по изменению климата и зелёной энергетике может способствовать решению злободневных проблем экологии. «Мы с нетерпением ждём проведения в Казахстане в 2026 году Регионального климатического саммита под эгидой ООН», – сказал президент страны.

Токаев также напомнил о неоднократно выдвигаемой Казахстаном инициативе в области биологической безопасности, необходимость которой подтвердила недавняя пандемия COVID-19. Касым-Жомарт Токаев обратился к Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу с предложением запустить процесс создания международного Агентства по биологической безопасности.

Дипломатия и диалог

Президент Казахстана констатировал тревожный факт: в минувшем году около 10% населения Земли испытывало голод. Токаев считает необходимым активизировать обмен информацией в сфере продовольственной безопасности, включая объёмы производства, объёмы экспорта и импорта продовольствия. «Мы должны совместно обеспечить прозрачный мониторинг финансирования международным сообществом мер реагирования на продовольственные кризисы», – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Не менее важна открытая, инклюзивная многосторонняя торговая система, базирующаяся на принципах и правилах Всемирной торговой организации, а также модернизация всей системы глобальной продовольственной безопасности.

Токаев предлагает использовать мощный сельскохозяйственный потенциал Казахстана, который готов также служить региональным хабом поставок продовольствия, поскольку для этого есть все необходимые ресурсы, инфраструктура и логистика.

«Казахстан уже является надёжным звеном, через которое проходит около 80% сухопутных транзитных перевозок между Азией и Европой, – констатировал президент. – Транскаспийский международный транспортный маршрут – так называемый «Средний коридор» – может значительно укрепить взаимодействие между Востоком и Западом. Этот маршрут позволит увеличить темпы торговли между важнейшими рынками, сократив почти вдвое время, необходимое для транспортировки грузов морским путем».

«Мы обеспокоены актами неуважения к священным книгам»

Выступая на дебатах Генеральной Ассамблеи ООН в тревожный для всего мира период, Касым-Жомарт Токаев подчеркнул ключевую роль межрелигиозного и межконфессионального диалога.

«Поэтому мы обеспокоены недавними актами глубокого неуважения к священным книгам. Подобные варварские действия в отношении Ислама или любой другой религии не могут быть восприняты как выражение свободы, свободы слова и демократии. Все священные книги, включая Коран, заслуживают правовой защиты от вандализма», – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Он убеждён, что культура мира может быть основана только на принципах единства в многообразии и взаимного уважения.

«Я горжусь значимой ролью Съезда лидеров мировых и традиционных религий, проводимого в Астане», – подчеркнул президент Казахстана.

Он призвал продолжать межрелигиозный и межконфессиональный диалог, а также предложил использовать миротворческий и посреднический опыт Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

«Диалог – это единственный способ создать благоприятную среду, позволяющую достичь согласия по новым принципам и нормам. Несмотря на все предпринимаемые усилия, конфликты продолжаются во многих регионах мира. Мы призываем все стороны искать дипломатическое решение конфликтов на основе Устава ООН и общепризнанных норм международного права, – заявил Касым-Жомарт Токаев. – В разрешении международных споров всегда должны преобладать дипломатия и диалог. Поэтому мы должны сообща приложить максимум усилий для стабилизации единственной существующей системы глобальных институтов», – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Касым-Жомарт Токаев рассказал участникам дебатов о реформах в его стране, подчеркнув, что в их основе лежат принципы справедливости, равенства, непредвзятости и свободы. «Мое личное кредо – верховенство закона – должно преобладать при любых обстоятельствах. Мы понимаем, что только политические реформы и инвестиции в человеческий капитал могут сделать нашу экономику более устойчивой и прочной», – сказал президент, отметив, что новая экономическая политика, заявленная в его недавнем Послании народу Казахстана, в первую очередь преследует цель повышения благосостояния и качества жизни сограждан.

«Здоровье, благополучие и хорошее образование подрастающего поколения являются ключевыми приоритетами государственной политики Казахстана. Я возлагаю свои надежды на молодое поколение, которое поведёт нашу страну в будущее. На родине и за рубежом мы работаем ради этого лучшего будущего. Давайте возродим дух единства и коллективных действий, который лежит в основе Организации Объединенных Наций. Будем помнить, что общая приверженность построению лучшего мира должна быть выше наших различий. Казахстан готов сотрудничать со всеми государствами–членами ООН в деле построения более светлого, справедливого и устойчивого мира», – заключил Касым-Жомарт Токаев.

«На международной арене появляются новые игроки»

По мнению журналиста-международника, политолога Дмитрия Бабича, инициативы президента Казахстана в плане решения мировых проблем уже давно принесли республике заслуженное признание. «Все прекрасно видят, что в мире существует множество конфликтов, накопилось множество глобальных проблем – действительно прямо на глазах меняется климат, истощаются ресурсы, становится хрупкой наша так называемая электронная инфраструктура, появляются «удивительные» вирусы, такие, как Ковид-19. И Казахстан один из немногих, кто не только говорит об этих мега-проблемах, но и предлагает пути их решения. Это и инициативы по проблеме дефицита воды, и по созданию из Казахстана хаба для продовольственного снабжения, это и множество инициатив в плане ликвидации ядерного оружия и создания Международного агентства по биологической безопасности», – прокомментировал политолог.

Кандидат политических наук, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ Евгения Махмутова отмечает затронутую в выступлении президента Казахстана обеспокоенность эрозией принципов ООН, а также упомянутый Касым-Жомартом Токаевым разрыв торговых и производственных цепочек.

«Токаев говорил о продовольственной безопасности, климатических изменениях, экологической устойчивости. Это проблемы не только Казахстана, и президент с трибуны ООН заявил о том, что их решение требует коллективных усилий и большей кооперации, чем сегодня. Президент Токаев говорил о том, что международная система требует большей устойчивости, более широкого вовлечения заинтересованных стран в мировые процессы.

На международной арене появляются новые игроки – со своими интересами, со своей историей отношений, своим видением того, как могут развиваться процессы. Именно об этом говорил президент Казахстана», – считает доцент Финансового университета при Правительстве РФ.