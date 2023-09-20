На почерневшую от горя Пахмутову в платочке больно смотреть у гроба Добронравова

Пахмутова в черном платочке тихо плакала на похоронах Добронравова Фото: Виктор ДРАЧЕВ

В Москве простились с поэтом-песенником Николаем Добронравовым. Автор слов к композициям "Нежность", "Надежда", "Беловежская пуща" и многим другим скончался в больнице в возрасте 94 лет. Похоронили его на Новодевичьем кладбище. Вдова артиста Александра Пахмутова еле держалась на траурной церемонии.

Николая Добронравова отпели в Сретенском монастыре. На закрытом таинстве присутствовали лишь близкие. Прощание прошло в Концертном зале имени Чайковского. Сотни людей несли цветы, венки и корзины с алыми розами. "Опустела без тебя земля... Как мне несколько часов прожить... И придумать не могла земля, как прожить ей без него..." - звучала музыка.

Николая Добронравова отпели в Сретенском монастыре Фото: ТАСС

Гроб с телом Добронравова поставили в центр зала. Александра Пахмутова с трудом перенесла траурную церемонию. Когда Александра Николаевна вошла, все встали. Композитора держали под руки друзья семьи. Она была в черном платье и платочке.

Тихо плакала, сидя у гроба супруга, с которым прожила 67 лет. Пахмутова была музой для Николая Николаевича. В какой-то момент хрупкой женщине стало плохо. Ее вывели из зала. Когда она вернулась, то подошла к гробу и около 10 минут стояла молча, а потом попросила всех выйти.

Добронравова похоронили на Новодевичьем кладбище. Сейчас близкие очень переживают за состояние Пахмутовой. Ей ведь даже не сразу сообщили о смерти любимого Коленьки, как она его называла.

Сейчас композитор на таблетках - пьет успокоительные. Супруги всегда были вместе: вместе гастролировали, сочиняли песни. Детей у Добронравова и Пахмутовой нет. Они жили друг для друга и в горе, и в радости - до тех пор, пока смерть не разлучила их.