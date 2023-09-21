«Все равно ведь приползем к русским»: Армении не хватило сил даже на истерику по потерянному Арцаху

Как на улицах Еревана переживают национальную трагедию Фото: REUTERS

АМЕРИКАНСКИЙ КОНЦЕРТ ВО ВРЕМЯ ГОРЯ

Не знаю, что для армян сейчас лучше...

Разгромить в сердцах пару центральных улиц Еревана? Устроить штурм здания правительства на Площади Республики, с выносом дверей вместе с зазевавшимися омоновцами? (как это было в 2020-м, когда разъяренные первым военным проигрышем армяне разнесли к чертовой матери парламентский зал заседаний)

Выпустили бы армяне пар.

Но дело страшнее. Ереван в апатии.

Армения сидит в переполненных ресторанах. Курит кальяны. Невозмутимо ходит на работу.

Ереван обклеен афишами русских стендаперов. Посреди исторической армянской катастрофы, в городе спокойно идет подготовка к концерту американского репера Снуп-Дога. И представить – что армянская столица уже в субботу будет оттопыриваться на концерте (за который правительство Пашиняна заплатило $6 миллионов – не отменять же!) – для излишне впечатлительного человека дико.

Ведь если не заглядывать в новости, если не знать, что не сегодня - завтра сотня тысяч карабахских беженцев обрушится на страну, что (об этом с ужасом шепчутся на ереванских улицах) чуть ли не все карабахские мужчины пройдут через фильтрационные азербайджанские лагеря.

В большинстве своем бунтари – девушки Фото: Владимир ВОРСОБИН

Что президент Азербайджана Алиев элегантно сыплет армянам на раны соль, хваля Пашиняна за непротивление насилию. («Руководство Армении показало политическую компетентность в ситуации по Карабаху: Баку это оценивает»).

Если не знать об этой адской смеси унижения и тревоги, то ты в Ереване сейчас… ничего не почувствуешь.

Представьте гигантскую площадь, которую блокируют две дюжины сердитых человек Фото: Владимир ВОРСОБИН

ГЛАМУРНЫЕ БАРРИКАДЫ

Солнце. Покой. Как затишье перед цунами… Когда уже ничего не изменишь. И на все плевать.

Днем у здания правительства – странная на русский взгляд картинка. Представьте гигантскую площадь, которую блокируют две дюжины сердитых человек. Их бы легко разогнал один единственный русский омоновец.

В большинстве своем бунтари – девушки. Поставили уличные скамейки на проезжую часть, и воссели на них. Милые, эфемерные, даже где-то симпатичные баррикады.

Местная полиция демонстрирует просто пугающую терпимость Фото: Владимир ВОРСОБИН

Но местная полиция демонстрирует просто пугающую терпимость. Помогают перекрыть движение, разворачивают автомобили, девы эффектно пьют на баррикадах кофе из бумажных стаканчиков, щурясь от тактичного, мягкого, как армянский омоновец, солнца.

Еще человек сто свирепо стоят у здания правительства, перед омоновцами. Вот, в общем-то и весь дневной протест.

ВСЕ ПРОРОССИЙСКИЕ УЖЕ АРЕСТОВАНЫ

Я поинтересовался у своего армянского друга, чуть ли не единственного оставшегося в республике на свободе пророссийского политика Айка Бабуханяна (остальные или бежали, или под следствием или, как Нарек Малян, выступавший до вчерашнего дня против прозападного курса властей, попросту арестованы) – что, мол, с вами?

Айк (душераздирающее интервью с ним читайте чуть позже) пожимает плечами. Отвечает, дескать, Армения в перманентной войне. А в ней как бывает – каждый день кого-то теряешь. То друга, то родственника, а потом, когда душа загрубеет до бесчувственности, ты спокойно теряешь целый Арцах (так армяне называют Карабах)…

- Я предрекал потерю Карабаха пять лет назад, - вздыхает Айк. - И теперь обещаю – это только начало кошмара. Американцы все прекрасно рассчитали с этим Пашиняном. Дальше - вступление в НАТО, турецко-азербайджанский коридор в Нахичивань по территории Армении… Приезжай через год – убедишься, что я снова прав.

СДЕЛАЛ АРМЕНИЮ РАЗМЕННОЙ МОНЕТОЙ

У здания правительства Армении потихоньку собирались те, кто все-таки выбрался из депрессии, и кому требовалось срочно выпустить пар. Публика странная. Все, конечно, против Пашиняна (тут обычно кричат, что он турецкий наймит и предатель), но как-то по своему.

У здания правительства Армении собирались те, кто все-таки выбрался из депрессии Фото: Владимир ВОРСОБИН

К примеру, Геворг – военный разведчик, прошел всю первую карабахскую победоносную для Еревана войну, еще когда распадался Советский Союз. Говорит, что Пашинян удобен всем сторонам – и Вашингтону, и Анкаре и Москве и Баку. Потому что сделал Армению разменной монетой.

- Мы - русская зона (влияния. – В.В.). Русская! – стонал он. - Я может быть хотел бы, чтобы здесь было НАТО, но оно далеко. Вражеская нам Турция – его оператор. Как можно было это не учесть?! И как так можно, проиграть столько войн – и все равно выигрывать выборы (это он так - со смесью ненависти и восхищения - о Пашиняне)! Знаешь почему? Потому что у нас голосуют странные люди! Я их спрашиваю – зачем? А они отвечают – потому что он (долго ищет русский синоним) – милый!

- Милый, *** – орал Геворг, пугая оппозиционных барышень.

Я его спросил – почему первую карабахскую войну армяне выиграли, а остальные – проиграли.

- Войну выиграл Вазген Саркисян (тогда министр обороны. – В.В.), - объяснял разведчик. - И армяне сражались, доверяя ему. Сейчас никто никому не доверяет. Правительство идет на договорняки, заставляет сражаться древним оружием, словно специально «сливая» Арцах. Кто будет так воевать?

Политобозреватель «КП» Владимир Ворсобин у здания правительства в Ереване Фото: Владимир ВОРСОБИН

Затем меня нашел Вазген. Он меня спутал с кем-то из русских военкоров, и попытался приободрить. Говорит, здание правительства надо брать. Он уже, дескать, брал в 2020-м. Будет сложно, но надо.

- Надо им врезать, хорошенько, сукам, - сказал он мне доверительно.

- Зачем? – спрашиваю.

- Мы создадим временное правительство, – сказал армянин. - Надо встряхнуть страну! Пусть нас все предали (эта неприятное чувство в Армении превратилось в идею фикс, в удобное оправдание своим промахам и бездействию).

Армении словно не хватает сил даже на истерику Фото: Владимир ВОРСОБИН

- Вы ее разрушите, - предупредил я. - Азербайджан воспользуется смутой, и откусит еще кусок.

- Пусть заходят, мы их заманим в ловушку! - загорелся Вазген, и произнес до боли знакомую фразу, которую я слышал тысячу раз. Которая, уверен, и стала причиной многих армянских бед.

«Один армянин в бою стоит тысячу азербайджанцев», - заявил Вазген, как будто забыв, по какой причине мы все тут собрались… И снова пробудив сомнение – не самонадеянность ли подводит целые государства? Казалось бы, древние, мудрые, великие, а р-р-раз - и ты уже у разбитого корыта…

Не самонадеянность ли подводит целые государства? Фото: Владимир ВОРСОБИН

«АРМЕНИИ НАДО ВСТУПАТЬ В РОССИЮ»

Дело шло к полуночи

Дама с красивым именем Эвелина рассказывала, как она работала в структурах Сороса много лет, и как брезгливо изучала этого демона изнутри. По ее словам, демона интересовали только проекты по сбору информации об армянах, ЛГБТ и распространении противозачаточных средств в сельской местности.

- Так Запад и извратил молодежь, - учила меня Эвелина. - Обработали они им мозги. Даже сына моего. Не верит мне! А я ему давно говорила – Армении надо вступить в Россию. Он - ты что! Мы независимая страна! А я ему - все равно ведь приползем к России. Рано или поздно…

И тут полетел первый камень. ОМОН ощетинился и превратился в гигантскую черепаху. Несколько тысяч человек сгустились, сдвинулись, закричали «Арцах!», и вот он - стук дубинок о «черепаший панцирь».

Полетел первый камень, ОМОН ощетинился и превратился в гигантскую черепаху Фото: Владимир ВОРСОБИН

Я ждал взрыв светошумовой гранаты. Ждал слезоточивый газ. Ждал вечные звуки всех революций – звон стекла, рычание, стоны, крик…

Несколько тысяч человек сгустились, сдвинулись, закричали «Арцах!», и вот он - стук дубинок о «черепаший панцирь» Фото: Владимир ВОРСОБИН

Нет. Настала тишина. И … люди ушли с площади.

Словно, Армении не хватает сил даже на плач, даже на истерику.

Ереван.

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