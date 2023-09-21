Ракетные войска стратегического назначения России привели в высшую степень боевой готовности

Очередные автономные пусковые установки «Ярс» совершают марш в темное время суток на полевые позиции. Фото: Кадр видео

В Минобороны России продемонстрировали кадры с маневренных действий в ходе командно-штабного учения в Свердловской области: очередные автономные пусковые установки «Ярс» совершают марш в темное время суток на полевые позиции.

«В ходе учения планируется отработать обширный перечень задач и вводных, в том числе по приведению в высшие степени боевой готовности, смене позиций пусковых установок, противодействию диверсионным формированиям, выполнению учебно-боевых задач в условиях активного радиоэлектронного подавления и интенсивных действий диверсионно-разведывательных групп в районах дислокации войск», - комментируют кадры в Минобороны России.

Подразделения РВСН отрабатывают вопросы взаимодействия с другими соединениями.

Напомним, что одна ракета «Ярс» может очень быстро и гарантированно принести в любую точку планеты ядерные блоки суммарной массой в 12 раз больше американской бомбы, что уничтожила Хиросиму.

Стартовая масса ракеты «Ярс», примерно как у двух вагонов трамвая - 46 000 тонны. Три ступени с топливом закидывают боевые блоки ракеты на 12 000 километров, что несут в себе избыточную смертельную мощность - 500 килотонн. В полете ракета разделяется на отдельные блоки, которые подлетают к своим целям с огромной скоростью по разным траекториям. Сбить их при подлете к цели невозможно.

Напомним, в августе 1945 года США нанесли бомбовые удары по японским городам Хиросима и Нагасаки. Суммарная мощность взрывов составила от 34 до 39 килотонн. В результате взрывов американских ядерных бомб погибли 80 тысяч японцев, а еще через несколько месяцев от ран и лучевой болезни скончались еще более 200 тысяч человек.