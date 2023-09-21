Знакомые объяснили, почему Юлия Захарова устроила пьяный скандал на похоронах: «Для их пары это больная тема»

Актриса Юлия Захарова. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Напомним, что 19 сентября Юлия Захарова, известная по роли Лены Полено в ситкоме «Счастливы вместе», оказалась в центре скандала. Она пришла на похороны Вячеслава Гришечкина в пьяном состоянии и дала видеоинтервью журналистом. Ролик с вдрызг пьяной актрисой вмиг облетел интернет, а многие коллеги Захаровой всерьез забеспокоились за ее состояние.

В ролике видно, что 43-летняя актриса очень сильно похудела, да и в целом выглядит так, будто ей нужна помощь. Поначалу мы подумали, что Юлия глубоко переживает утрату друга и коллеги Вячеслава Гришечкина, потому и приняла хорошо на грудь. Но смутил маргинальный внешний вид. Как удалось узнать KP.RU, у 43-летней Юлии все-таки имеются проблемы с алкоголем.

Фото: кадр с видео SHOT

«Юля может сильно выпить, особенно на гастролях. А когда пьет, то не закусывает. Потому и похудела сильно. Ее мужчина пытается бороться с этим, как может, но не всегда получается. Вы сами видели ее состояние. Вообще, для их пары это больная тема. А Юля очень сильно переживает из-за того, что наговорила на похоронах, и теперь это все обсуждают», — рассказали KP.RU в окружении актрисы.

Напомним, что в интервью журналистам пьяная актриса в начале пыталась отвечать на вопросы, а потом разрыдалась и послала всех куда подальше.

Многие запомнили Захарову по роли Лены Полено в сериале «Счастливы вместе», однако ее героиня не появится в продолжении сериала, которое выйдет в ноябре. В начале этого года Юлия играла в спектакле «Любовнички» жену героя ныне покойного Вячеслава Гришечкина. Больше ни в каких проектах Захарова замечена не была.