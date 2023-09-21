Как прошел Форум по маркетингу в недвижимости в этом году?

Фото: Ассоциация REPA

В 10 сессиях приняли участие более 50 спикеров от девелоперов, рекламных и креативных агентств, а также интернет-сервисов. Организатором выступила Ассоциация профессионалов рынка недвижимости REPA.

6 сентября программу открыл специально приглашенный хедлайнер, который рассказал про теорию поколений и особенности запросов на жилье у каждой категории.

В сессии “Продукт как основа маркетинга” выступили: Мария Могилевцева-Головина, директор по продукту СИТИ21, Ольга Беляшникова, руководитель проектов центра стратегических разработок GMK, Леон Пряжников, руководитель управления развития продукта и аналитики группы «Самолет», Дмитрий Липовой, директор по маркетингу ГК Железно и Александр Тернющенко, директор по продажам ГК Железно.

Эксперты поделились аналитикой, внутренними исследованиями, результатами работы над различными проектами, а своим подходом в вопросе работы над продуктом.

Сессия “Бренд платформа” включила в себя следующих спикеров: Петр Кирилловский, директор департамента развития продукта ГК ФСК, Саша Сучков, основатель Агентства стратегий и коммуникаций для девелоперов «Бюро Сучкова» и Соня Девятьярова, графический и бренд-дизайнер «Бюро Сучкова», Никита Харисов, креативный директор «Атомстройкомплекс», Ксения Демирчиева, бренд-директор LEGENDA Intelligent Development, Василий Рубан, СЕО креативного агентства «Штольцман и Кац», Вице-президент АКАР и директор АКАР Урал.

Участники сессии подробно разобрали подходы к брендингу и поделились, через какие неочевидные способы можно можно развивать бренд девелопера.

В “Креативе” приняли участие: Михаил Кудашкин, исполнительный и творческий директор ГК «Родная Речь», Евгения Тодорова, директор по маркетингу ГК ТОЧНО, Екатерина Макарова, директор по маркетингу Авито Недвижимость, Марина Филиппова и Гузель Магдеева, сооснователи маркетингового агентства Gorilla Company.

Эксперты поделились способами, как драйвить креатив, на примере своих кейсов рассказали про реализацию и запуск проекта, а также рассказали про провокационные кейсы из мировых практик.

В сессии “Digital и MarTech решения” выступали: Екатерина Колесникова, директор по маркетингу ГК «Страна Девелопмент», Игорь Соломатин, директор по маркетингу ПИК, Альбина Ляушириянова, директор по маркетингу и рекламе AFI Development и Владислав Шилов, директор по проектам ОРД МедиаСкаут.

Спикеры поделились инсайтами про управление репутацией бренда, триггерные коммуникации, рассказали про инструменты оптимизации и медиапланирование, а также не забыли поговорить про регистрацию интернет-рекламы.

В сессии “Коммуникация” участвовали: Яна Максимова, управляющий партнер Maximova&Bykov Consulting, Михаил Пишванов, директор по развитию и партнер РА «Восход», Игорь Соломатин, директор по маркетингу ПИК, Надежда Соломенцева, директор агентства по работе с девелопментом Bench! | Dinnovate Group, Роман Максимов, Product owner МТС Маркетолог.

Эксперты поделились кейсами в работе со СМИ, Telegram-каналами, рассказали откуда брать новую аудиторию и какие есть нетипичные портреты покупателей недвижимости.

Сессия “Репутация и лояльность” прошла в следующем составе: Виталий Степанов, директор департамента по работе с партнерами, федеральный девелопер «Неометрия», Анна Сахарова, руководитель отдела маркетинга группы КОМФОРТ, Юлия Зинкевич, генеральный директор коммуникационного агентства «Правила Общения», Луиза Улановская, основатель исследовательской лаборатории Lanska Group, Ирина Пронина, директор по маркетингу ГК «Пионер», Эдуард Сараев, коммерческий директор White rabbit.

Спикеры делились способами стимулирования лояльности у клиентов по отношению к компании, а также сделали большой упор на коллабораци при выстраивании репутации застройщика.

В сессии “Развитие команд” приняли участие: Анастасия Стройкова, коммерческий директор ГК «Атлас Девелопмент», Елена Мартыненко, руководитель направления развития талантов группы «Самолет», Александр Лебедев, директор по маркетингу ГК ФСК и Роман Семчишин, вице-президент по продажам Sminex-Интеко.

В рамках сессии подробно разговаривали про стили лидерства, подходы в обучении сотрудников, а также про инструменты создания эффективных и вовлеченных команд.

7 сентября началось с выступления хедлайнера, посвященное продажам и портрету современного покупателя.

Сессия по продажам началась с аналитического выступления Алексея Попова, руководителя аналитического центра, ЦИАН, на тему: «Пространство сквозь время: эволюция рынка новостроек Москвы за 10 лет».

Затем в формате дискуссии началась основная сессия с директорами по продажам от топовых девелоперов: Анна Коробкова, руководитель департамента продаж Донстрой, Ксения Садкова, директор по продажам LEGENDA Intelligent Development, Оксана Дивеева, директор по продажам Capital Group, Жанна Белянкина, директор по продажам ГК «ДОГМА», Максим Жабин, заместитель генерального директора ГК ЛенРусСтрой, Александр Тернющенко, директор по продажам ГК Железно.