Действительно ли один год жизни собаки равен семи у человека?

Разбираемся, правдив ли один из самых устойчивых мифов в интернете Фото: Shutterstock

В соцсетях можно увидеть информацию о том, что возраст собаки вполне соотносится с человеческим из расчета один год жизни собаки – к семи годам жизни человека. Но действительно ли можно определить возраст своего питомца, исходя из этой формулы? «КП» отвечает на вопрос «КП» в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.

КАК НАМ СРАВНИТЬСЯ С ПИТОМЦЕМ?

Обратимся к публикациям в научных журналах. Оказывается, расчет динамики старения по формуле 1 год жизни собаки равен 7 годам жизни человека не совсем верен, то есть эта формула не работает так напрямую, линейно. Изначально этот временной шаг получили, поделив ожидаемую продолжительность жизни человека, равную 77 годам, на ожидаемую продолжительность жизни собак, составляющую около 11 лет.

Однако в жизни так не получается. И собаки, например, продолжительность жизни очень сильно зависит от породы, ну а у человека, помимо наследственности, большую роль играют образ жизни и наличие или отсутствие вредных привычек.

Так, представители маленьких по размеру пород собак, как правило, живут значительно дольше крупных, что позволяет предположить, что они стареют медленнее, чем собаки более крупных размеров.

ЧТО ВОЗЬМЕМ ЗА РАСЧЕТ ВОЗРАСТА?

Итак, если сделать поправку, то первый год жизни у собак можно считать равным примерно 15 годам жизни человека. Второй год дает возрастной шаг в 9 лет, а каждый последующий год означает плюс 4 - 5 лет.

Кроме того, если отойти от чистой математики и добавить биологии, то существуют более объективные биомаркеры старения, такие как уровни экспрессии генов (гены производят белки с разной скоростью на разных этапах жизни) или количество иммунных клеток. Скорость увеличения биологического возраста зависит от генетических наследственных факторов, психического здоровья и образа жизни.

Ученые предполагают, что вернее отразить процессы старения можно с помощью «эпигенетических часов» — изменения в упаковке ДНК, которые накапливаются с течением времени у всех млекопитающих.

Согласно этому более точному подходу, каждый из первых двух лет жизни собаки соответствует 12 человеческим годам, в то время как каждый последующий год равен четырем человеческим. На практике новые молекулярные данные о преобразовании возраста говорят о том, что собаки достигают среднего возраста даже быстрее, чем представляют большинство владельцев собак. Так уже к 6-летнему возрасту ваша собака может быть не "40-летней", как это было бы «по правилу семи лет», а уже ближе к человеческим "60-ти".

По прогнозам, в 2023 году в интернете будет опубликовано более 12,5 млн фейков. За два года их число выросло в 8 раз. «Лапша Медиа» — фактчекерский проект, который опровергает фейки. На сайте проекта теперь можно писать собственные разборы. Внести вклад в борьбу с недостоверной информацией может каждый. Инструкция и самые важные правила проверки информации на достоверность уже ждут вас на сайте.